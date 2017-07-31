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За ВМФ! Instagram-обзор
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moroxina С праздником дорогой!!! С праздником Страна!!! С ДНЕМ ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА! #вмф
В День ВМФ свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.
Любопытно, что только в этот день и только на Черноморском флоте моряки должны были надевать белые брюки к парадной форме одежды.
moroxina Наше будущее, наше продолжение. ...#вмф #морячки #морскаяпехота
soma111190 С праздником ВМФ
kate_smazon День ВМФ #вмф#балтийскийфлот
marinka.ss#всехморяковспраздничком#деньВМФ
killed85#вмф
olga.levina.9406 Второй день! Гуляем
killed85#яисын#вмф2017#лето#прогулкассемьёй
Всех моряков с праздником!
PS. Печально, но фото не много. Надеемся, что десантники нас не подведут:) Ведь уже второго августа — День ВДВ! Наш хештег — #gk33.
komissar_09С Наступающим 2 августа, Братья!!!
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