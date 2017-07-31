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За ВМФ! Instagram-обзор

Вероника Никитина
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В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота. Мы изучили инста-ленту и выяснили, как ковровские моряки провели этот день.

moroxina С праздником дорогой!!! С праздником Страна!!! С ДНЕМ ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА! #вмф

В День ВМФ свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.

Любопытно, что только в этот день и только на Черноморском флоте моряки должны были надевать белые брюки к парадной форме одежды.

moroxina Наше будущее, наше продолжение. ...#вмф #морячки #морскаяпехота

soma111190 С праздником ВМФ

kate_smazon День ВМФ #вмф#балтийскийфлот

marinka.ss#всехморяковспраздничком#деньВМФ

killed85#вмф

olga.levina.9406 Второй день! Гуляем

killed85#яисын#вмф2017#лето#прогулкассемьёй

Всех моряков с праздником!


PS. Печально, но фото не много. Надеемся, что десантники нас не подведут:) Ведь уже второго августа — День ВДВ! Наш хештег — #gk33.

komissar_09С Наступающим 2 августа, Братья!!!

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