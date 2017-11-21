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Завалило. Красота vs. Авто. Instagram-обзор
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Кстати, прогноз погоды на сегодня от Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выглядит так:
Облачно. Ночью осадки (снег, мокрый снег). Днём небольшие осадки, местами умеренные (мокрый снег, дождь). На дорогах местами гололедица. Ночью и утром местами налипание мокрого снега. Ветер ночью северо-восточный 3 – 8 м/с, днём северный 5–10 м/c. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днём -2…+3 °C.
antoshka.chernyshov #первыйснег #машиносугроб #зима_ты_пришла???
katy321yeah Даешь #непервыйснег в лентах инстаграмов! #snow #november #winteriscoming #justphoto #gk33 #city_kovrov #vkovrove #kovrov33
mikhyil
sanatory.abelmana Всех с первым снегом! #первыйснег #здравница #санаторий #москва #владимир #ковров #ковровскийрайон #владимирскаяобласть #городковров #33 #gk33
kliablinavaleriia #доброеснежноеутро
smyziya Вот столько снега выпало за ночь! #ковровскаяосень #михайловдень #завалилоснегом
negativ_rus «Счастлив ребёнок-счастливы Вы!» (С) #навалилоснега #snow #gk33 #какувсехсегоднявленте #teana #чистим #сугроб #goodmorning #папинапомощница #зимаопятьпришла
tatiana_tarasova33 Вот такая осень- зима к нам пришла, собаке радость!#осень#зима#снег#утро#рабочийдень#красота#природа#собака
irina_gorshkova_foto Снег#зимапришла #красота#gk33
А еще 21 ноября — Михайлов день. Он имеет свои приметы:
С Михаила зима не стоит, не мерзнет.
Со дня Михаила Архангела зима морозы кует.
Со дня Михаила Архангела зима морозы кует.
Если на Михайлов день ясная погода – жди холодной и морозной зимы.
Если на Михайла выпадал снег, это хорошая примета на урожай и здоровье – Михаил приехал на белом коне.
С Михайлова дня зима стоит, земля мерзнет.
С Архистратига Михаила скот загоняют на зимний корм.
Не мудрено, что пиво сварено, а мудрено, что не выпито.
nataly080808 #всемзимы#gk33#ковров
kate_barbos#winterhascome
personnalitenk В Коврове уже зима
taylor1190
annashirkova89 У нас на окне завелась ящерица #снег #милаяпогода
Остаемся зимовать(с)
mr.natty Мой первый #снеговик в году
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