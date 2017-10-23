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Зима близко. Instagram-обзор
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tayya___ первый снег, он как первая любовь… такой же чистый и долгожданный, но так же быстро проходит и оставляет грязь, как правило… но, знаете, потом может накрыть такой сугроб, что от снежинок в памяти и не останется следа#первыйснег#любовь#берегитесчастье
Как бы то ни было, выпадение небольшого снега ожидается по меньшей мере до будущего четверга. Температура — около плюс 1-3 градуса днем и минус 3-1 ночью. Во вторник в ночные часы ожидается до минус 6 градусов, днем минус 2 – плюс 3.
anna_buntarka_96 Красота, первый снег скоро зима #instabeuty #flowers #snow #monday #ilikeit #beutifulphoto #photooftheday #lovely #morning #thisismakemehappy #like4like #безфильтров #nature
superakula #love #weekend #home #gk33 #cat #мурмур
mansmuz Нафига ты выпал? #снег2017 #снег #зимаблизко #winteriscoming #l4l #photo #vkpost #follow4follow
siroegka25 Прогулка перед сном. #отпуск #москва #краснаяплощадь #tbt #amazing #настроениеосень #autumn #gk33
vkovrove Первый снег #первыйснег #vkovrove #вковрове #ковров33 #vladimirskayaoblast #region33 #kovrov #ковров #типичныйковров #kovrov_online
irina_khripunova Когда наконец-то посреди кучи работы появилась дорожка к инстаграму #отдыхтоженужен #активныйотдых #воскресенье #каток #коньки #skates #sunday #rink #sportylook #relax #gk33 #улыбнисьмируимирулыбнетсятебе
kristysha_priva #зимушказима
lenochka_baikova Все ли готовы к такому?!!))) пораньше выходить(((
negativ_rus По осеннему лесу гулял, ведьму из Блэр не встречал, грибов не нашёл и на суп, корягой не выбил чуть зуб. Родные в России леса, тут ёжик живет и оса, березы порадуют глаз… смотрите-в лесу унитаз!!!#воскресенье #gk33 #влесу #лес #осеньосеньлесостылилистьясбросил #унитаз #wc #прогулка #selfie #грибы #негативы #поэт
twinkleinkle Чилим с Клеп-Клепычем вдали от большого города #cat #cute #funnyanimals #animals #vsco #gk33
sergei_parfenyuk С первым снегом друзья
yulia_sakova Первый снег. Зима близко
zagrekovau
allenapolushkina Ну что? С первым снегом Ковров!!! #ковров #gk33 #снег #первыйснег #октябрь #выходные
katy321yeah Winter is coming, однако! ❄ #october #winteriscoming #autumn #monday #firstsnow #justphoto #первыйснег #gk33 #city_kovrov
natulyavolkova Доброе утро Уезжала, была красивая осень, вернулась — начало зимы. Не забываем одеваться потеплее, греться тёплыми словами и впускать добро в свои души.#gk33#городскаякрасавица#осень#снег#снежок
Наш хештег — #gk33
morozov_v84
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