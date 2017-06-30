Спорт
Анастасия Авдеева и первая медаль Чемпионата Европы! Ура!
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С 28 июня в Израиле проходит Первенство Европы по плаванию среди юниоров. За сборную нашей страны выступает ковровчанка Анастасия Авдеева. Первые новости с соревнований.
В своей коронной дистанции 200 метров на спине Анастасия Авдеева выступила с результатом 2 минуты 9.91 секунды. И это второй результат!
Анастасия Авдеева принесла серебряную медаль в копилку российской сборной!
Впереди у Анастасии заплывы на 50 и 100 метров по которым решится будет ли ковровчанка представлять Россию в эстафете.
Уже известно, что Анастасия Авдеева будет представлять нашу сборную на Чемпионате Мира в США!
В своей коронной дистанции 200 метров на спине Анастасия Авдеева выступила с результатом 2 минуты 9.91 секунды. И это второй результат!
Анастасия Авдеева принесла серебряную медаль в копилку российской сборной!
Впереди у Анастасии заплывы на 50 и 100 метров по которым решится будет ли ковровчанка представлять Россию в эстафете.
Уже известно, что Анастасия Авдеева будет представлять нашу сборную на Чемпионате Мира в США!
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