Анастасия Авдеева и первая медаль Чемпионата Европы! Ура!

Мы гордимся нашей Настей и передаем искренние поздравления ее тренеру Сергею Федорову!

В своей коронной дистанции 200 метров на спине Анастасия Авдеева выступила с результатом 2 минуты 9.91 секунды. И это второй результат!Анастасия Авдеева принесла серебряную медаль в копилку российской сборной!Впереди у Анастасии заплывы на 50 и 100 метров по которым решится будет ли ковровчанка представлять Россию в эстафете.Уже известно, что