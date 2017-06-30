Спорт

Анастасия Авдеева и первая медаль Чемпионата Европы! Ура!

Анна Постникова
0 288
С 28 июня в Израиле проходит Первенство Европы по плаванию среди юниоров. За сборную нашей страны выступает ковровчанка Анастасия Авдеева. Первые новости с соревнований.



В своей коронной дистанции 200 метров на спине Анастасия Авдеева выступила с результатом 2 минуты 9.91 секунды. И это второй результат!

Анастасия Авдеева принесла серебряную медаль в копилку российской сборной!

Впереди у Анастасии заплывы на 50 и 100 метров по которым решится будет ли ковровчанка представлять Россию в эстафете.

Уже известно, что Анастасия Авдеева будет представлять нашу сборную на Чемпионате Мира в США!



Мы гордимся нашей Настей и передаем искренние поздравления ее тренеру Сергею Федорову!

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.