Анастасия Авдеева поедет на Первенство Европы

Поздраляем Анастасию и ее тренера Сергея Федорова!

С результатом 2.14.74 Анастасия Авдеева на 2 секунды перевыполнила норматив отбора на первенство Европы и заняла 4 место на Чемпионате России!Анастасия Авдеева станет первой ковровской пловчихой, выступающей на первенстве Европы, которое в этом году будет проходить в Израиле!