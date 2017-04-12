Спорт
Анастасия Авдеева поедет на Первенство Европы
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11 апреля состоялся финальный заплыв на дистанцию 200 метров на спине Чемпионата России в Москве. Наша спортсменка финишировала в «Олимпийском» с достойным результатом!
С результатом 2.14.74 Анастасия Авдеева на 2 секунды перевыполнила норматив отбора на первенство Европы и заняла 4 место на Чемпионате России!
Анастасия Авдеева станет первой ковровской пловчихой, выступающей на первенстве Европы, которое в этом году будет проходить в Израиле!
С результатом 2.14.74 Анастасия Авдеева на 2 секунды перевыполнила норматив отбора на первенство Европы и заняла 4 место на Чемпионате России!
Анастасия Авдеева станет первой ковровской пловчихой, выступающей на первенстве Европы, которое в этом году будет проходить в Израиле!
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