Спорт

Анастасия Хрипунова стала победительницей Первенства Европы

Анна Постникова
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Самбистка Анастасия Хрипунова завоевала серебро на Первенстве страны по самбо, что дало ей возможность отправиться на Первенство Европы, где она одержала уверенную победу!



Первенстве Европы проходило в Чехии с 18 по 22 апреля.

В Праге в спортивном комплексе Sportovni hala Kralovka соревновались юноши и девушки, юниоры и юниорки.

В состав сборной нашей страны вошли 40 самбистов со всей России.

Владимирскую область представляли Артем Обухов и Анастасия Хрипунова.

Наша землячка одержала победу в весовой категории 44 килограмма.



Анастасия соревновалась 20 апреля, успешно поборов всех соперниц, она принесла нашей стране высший бал в копилку спортивных наград.

Поздравляем Анастасию и ее тренера Сергея Гусева!

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