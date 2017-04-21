Спорт
Анастасия Хрипунова стала победительницей Первенства Европы
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Самбистка Анастасия Хрипунова завоевала серебро на Первенстве страны по самбо, что дало ей возможность отправиться на Первенство Европы, где она одержала уверенную победу!
Первенстве Европы проходило в Чехии с 18 по 22 апреля.
В Праге в спортивном комплексе Sportovni hala Kralovka соревновались юноши и девушки, юниоры и юниорки.
В состав сборной нашей страны вошли 40 самбистов со всей России.
Владимирскую область представляли Артем Обухов и Анастасия Хрипунова.
Наша землячка одержала победу в весовой категории 44 килограмма.
Анастасия соревновалась 20 апреля, успешно поборов всех соперниц, она принесла нашей стране высший бал в копилку спортивных наград.
Первенстве Европы проходило в Чехии с 18 по 22 апреля.
В Праге в спортивном комплексе Sportovni hala Kralovka соревновались юноши и девушки, юниоры и юниорки.
В состав сборной нашей страны вошли 40 самбистов со всей России.
Владимирскую область представляли Артем Обухов и Анастасия Хрипунова.
Наша землячка одержала победу в весовой категории 44 килограмма.
Анастасия соревновалась 20 апреля, успешно поборов всех соперниц, она принесла нашей стране высший бал в копилку спортивных наград.
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