Анастасия Хрипунова стала победительницей Первенства Европы

Поздравляем Анастасию и ее тренера Сергея Гусева!

Первенстве Европы проходило в Чехии с 18 по 22 апреля.В Праге в спортивном комплексе Sportovni hala Kralovka соревновались юноши и девушки, юниоры и юниорки.В состав сборной нашей страны вошли 40 самбистов со всей России.Владимирскую область представлялиНаша землячка одержала победу в весовой категории 44 килограмма.Анастасия соревновалась 20 апреля, успешно поборов всех соперниц, она принесла нашей стране высший бал в копилку спортивных наград.