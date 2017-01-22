Спорт
Бал спортсменов. Все итоги
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20 января на сцене ДК «Современник» наградили лучших спортсменов во всех 42 видах спорта, которые развиваются в Коврове.
О том, что Анастасия Авдеева и Антон Фолифоров стали лучшими спортсменами города GK рассказал еще вчера.
Самой последней информацией стала новость о том, что Настя вошла в состав молодёжной сборной России по плаванию!
Отличная новость, это результат, к которому спортсменка шла весь прошедший год!
Лучшим наставником признали залуженного тренера России Сергея Федорова.
Лучших спортсменов награждали представители городской администрации, первым по традиции, вручение дипломов и медалей начал глава города.
Лучшие представители художественной гимнастики:
— победительница и призер межрегиональных, Всероссийских и Международных соревнований кандидат в мастера спорта — Кристина Рябова
— победительница и призер межрегиональных и Международных соревнований кандидат в мастера спорта — Ирина Серёгина
Лучшие в спортивной гимнастике:
— кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, член молодежного состава сборной России по спортивной гимнастике, неоднократная победительница и призер традиционных и Всероссийских соревнований — Анастасия Агафонова
— мастер спорта по спортивной гимнастике, член основного состава сборной России по спортивной гимнастике, неоднократная победительница международных и всероссийских соревнований в личном первенстве и на отдельных снаряда — Екатерина Сокова
Лучшие танцевальные пары:
— победители и призеры Межрегиональных и областных соревнований Дмитрий Маткин и Полина Миролюбова
— победители и призеры Межрегиональных и областных соревнований — Данила Андреев и Анастасия Гусарова
Лучший представитель эстетической гимнастики:
– победитель и призер областных, межрегиональных и всероссийских соревнований в групповых упражнениях по эстетические гимнастике — Ирина Светлова
– КМС, чемпионка Владимирской области 2016 года, серебряный призер Чемпионата России, призер международных соревнований в групповых упражнениях по эстетической гимнастике Екатерина Почернина
Гимнастки традиционно открывают награждение лучших. Будь то художественная, спортивная или эстетическая гимнастика эти спортсменки имеют красивую осанку и походку настоящих леди. в прочем, о красоте гимнасток мы уже рассказывали.
Лучшие фехтовальщики:
– победительница Всероссийского турнира среди детей, бронзовый призер первенства Владимирской области среди кадетов, а также юниоров 2016г. – Алина Симонова
— МС, победитель Первенства России, бронзовый призер Первенства Европы, Победитель Европейского турнира в Бонне, участник Первенства Мира во Франции – Игорь Коровин
Лучшие фигуристы:
– призер областных и участник межрегиональных соревнований по фигурному катанию — Дарья Волкова
— призер областных и участник межрегиональных соревнований по фигурному катанию – Алёна Белоусова
Секции фигурного в Коврове менее года, но уже есть сильные фигуристы. GK встречался с юными спортсменами и их тренером.
Лучшие легкоатлеты:
— победитель и призер областных и межрегиональных соревнований, член сборной команды г.Ковровапо легкой атлетике – Иоланда Киреева
— МСМК, призер ЧР, серебряный призер Всемирной Универсиады, Чемпион Европы в команде — Наталья Алексеева
Лучший представитель конного спорта:
— участница соревнований по выездке «Кубок города Коврова», Победительница первенства по конкуру «Золотая осень» — Мария Соколова
— победитель и призер Открытого Кубка Коврова по выездке, завоевала «золото» и «бронзу» в соревнованиях по конкуру «Владимирский тракт. Преодоление», серебряный призер соревнований по конкуру «Золотая осень» – Елена Бочарова.
Автор этих строчек — тоже спортсмен, конница. И мне вдвойне приятно и радостно за коллегу по команде Лену Бочарову, которая показывает результаты сразу в двух видах конного спорта. О прошедших в конно-спортивной школе города Коврова соревнованиях можно прочитать на нашем сайте. Так, в этом году прошли костюмированные соревнования по выездке и зрелищные соревнования по преодолению препятствий.
Лучшие пловцы:
– МС, член сборной команды Владимирской области и ЦФО по плаванию победитель и призер финальных соревнованиях Спартакиады учащихся России по плаванию в Ростове-на-Дону, бронзовый призер Первенства России по плаванию, трёхкратная победительница спартакиады учащихся ЦФО по плаванию, финалистка Кубка России по плаванию, Чемпионка и двукратная победительница Первенства ЦФО по плаванию Анастасия Авдеева
– КМС, член сборной команды Владимирской области по плаванию, чемпион и Победитель города по плаванию, чемпион и победитель Владимирской области. Участник Чемпионатов и Первенств ЦФО по плаванию — Антон Обертас
Лучший лыжник:
– участник, победитель и призер областных и межрегиональных соревнований Даниил Болотов
— участник, победитель и призер областных и межрегиональных соревнований. Входит в состав городской команды по лыжным гонкам, которая представляет город на областных соревнованиях Илья Бутылев
Лучший биатлонист — участник Первенства России по летнему биатлону – Иван Аранов.
Победителями в номинации лучший стрелок стали:
— призер областных соревнований среди молодежи, Чемпион городской спартакиады среди детских клубов объединения «Гелиос» — Никита Туранов
— МС по пулевой стрельбе, в составе сборной «Динамо», чемпион Кубка Москвы, призер Российских соревнований, чемпион круглогодичной спартакиады Владимирской области в 2016 году – Александр Самсонов
Победителями в номинации лучшие боксеры стали:
— победитель межрегиональных и Всероссийских соревнований, победитель первенства Владимирской области — Арсен Григорян
— победитель первенства Владимирской области по боксу, победитель первенства ЦФО, участник первенства России по боксу – Дмитрий Иванов
Лучший представитель шорт-трека — Алёна Слонова.
Лучшие мотоболисты:
— игрок команды Ковровец, участник Чемпионата России по мотоболу – Никита Стригин
— игрок юношеской команды Ковровец, участник чемпионата России — Кирилл Сидоров
Лучшие мотокроссмены:
— призер первенства Владимирской области, победитель 54-го традиционного зимнего мотокросса, серебряный призер первенства центрального федерального округа, участник кубка Европы по мотокроссу – Георгий Гусев
— участник Чемпионата и Первенства Владимирской области по мотокроссу, Чемпионата ЦФО, Чемпионата и Первенства ДОСААФ России – Юрий Молодцов
Лучшие картингисты:
— участник Международных соревнований Гран При России, Неоднократный победитель и призер Чемпионата и Первенства Владимирской области и Межрегиональных соревновании по картингу — Артём Глущенко
— участник Международных соревнований Гран При России, Неоднократный победитель и призер Чемпионата и Первенства Владимирской области и Межрегиональных соревновании по картингу — Дмитрий Арсентьев
Лучшие велосипедисты:
— победитель открытого Первенства Владимирской области по маунтинбайку, призер межрегиональных соревнований по велоспорту-шоссе Дарья Бакланова
— участник Первенства России в групповой гонке на 100 км; индивидуальной гонке на 15 км; в многодневной гонке; в гонке критериум; Первенства России в горных турах. Победитель Всероссийских соревнований в индивидуальной гонке на 20 км. Призер Международных соревнований в групповой гонке на 70 км Сергей Каленов
Лучшие тяжелоатлеты:
— двукратный призер Чемпионата области по тяжелой атлетике, призер Центрального Совета Общества «Динамо» по тяжелой атлетике, Чемпион межрегионального турнира по тяжелой атлетике Дарья Чеботарёва;
— 5-кратный чемпион Владимирской области по тяжелой атлетике. Победитель и призёр чемпионата ЦФО по тяжелой атлетике, чемпион межрегиональных турниров. Участник Кубка России по тяжелой атлетике. В 2016 году выполнила норматив Мастера Спорта России – Надежда Петрова
Когда в номинации «лучший тяжелоатлет» на сцену поднялись две девушки в зале началось перешоптывание. Тяжелая атлетика! А такие красавицы!.. А мы вам говорили! Интервью с Надеждой Петровой раскрывает всю красоту тяжелой атлетики.
Лучшие баскетболисты:
— неоднократный чемпион Коврова, серебряный призер Первенства Владимирской области по баскетболу среди девушек — Мария Шукель
— бронзовый призер Чемпионата Владимирской области по баскетболу и финалист Кубка Владимирской области по баскетболу -Илья Челпанов
Лучшие футболисты:
— вратарь футбольной команды «Гейзер», Чемпион, Обладатель Кубка и Суперкубка г.Коврова по футболу –Максим Соболев
Лучший в мини-футболе — победитель и призер городских, областных и межрегиональных соревнований, лучший нападающий – Тимур Гудин
Лучший детский спортивный клуб — Дрим-Тим
В настоящее время в команде занимается более 80 ребят 2004 – 2010 г.р. За время существования футбольного клуба «Дрим Тим» завоевано более 100 кубков городского, областного и
всероссийского уровня. Главный тренер команды: Карпихин Виктор Владимирович; и тренеры клуба: Константин Ананьев и Алексей Лапшин. Также детскому футбольному клубу Дрим-Тим вручается кубок как лучшему детскому футбольному клубу Владимирской области.
Лучшие теннисисты:
— победитель городских областных и межрегиональных соревнований – Полина Золотарева
— Чемпион городов Коврова; Чемпион Владимирской области; Неоднократный победитель и призер Всероссийских соревнований — Константин Зеленеев
Стоит отметить, что и Полина и Константин воспитанники тренера Романа Жаровцева, который впервые в Коврове стал использовать новейшую методику тренинга для детей.
Лучшие представители настольного тенниса
– Бронзовый призер первенства Владимирской области 2016г Серебряный призер первенства г. Коврова 2016г Бронзовый призер открытого первенства ДЮЦ «Гелиос»- Илья Строганов
— Чемпион г. Коврова по настольному теннису, Серебряный призер личного Чемпионата Владимирской области, Победитель Кубка г. Ковров, Победитель Топ-20, Бронзовый призер Кубка Владимирской области — Кирилл Кашицин
Кирилл Кашицин год из года поднимается на сцену в качестве лучшего. Так никто из ковровчан и не смог его обыграть. Сегодня Кирилл уже тренирует своих воспитанников.
Лучшие шахматисты:
— Постоянный участник городских и областных соревнований, неоднократный призер и победитель ежемесячных турниров по быстрым шахматам, Бронзовый призер полуфинала чемпионата города по классическим шахматам, Победитель всероссийских соревнований по русским шахматам — Артём Харитонов
— Постоянный участник городских и областных соревнований, неоднократный призер и победитель турниров по быстрым шахматам, бронзовый призер финала чемпионата города по классическим шахматам, Победитель полуфинала чемпионата города, финалист чемпионата города – Дмитрий Стрижов
Лучшие волейболисты:
— Игрок в составе сборной команды г.Коврова по волейболу. В настоящее время юношеская команда «СК Молодежный» успешно принимает участие в чемпионате Владимирской области по волейболу – итак, пасующий – Макар Воробьёв
— 3-кратный чемпион Владимирской области, 3-кратный обладатель кубка Владимирской области, многократный призер чемпионата Владимирской области, победитель отраслевой спартакиады корпорации РОСКОСМОС в г. Москве, кандидат в мастера спорта – Михаил Хренов
Лучшие хоккеисты:
— участник Областного этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова – Данил Курочкин
— участник Областного этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова – Илья Радецкий
Хоккей так же как и фигурное катание с шорт-треком начал активно развиваться в нашем городе всего год назад. А у команды «Спарта» уже серьезные успехи!
Лучшие самбисты
— неоднократный победитель и призер Всероссийских и Межрегиональных соревнований – Егор Емельянов
–Неоднократный победитель межрегиональных и Всероссийских соревнований по самбо, член сборной команды Владимирской области – Сергей Седов
Лучшие дзюдоисты:
— неоднократный победитель ЦФО, призер Всероссийских соревнований – Анастасия Курач
— Призер 16 Всемирной Гимназиады, призер Кубка Европы, призер Кубка Европы, призер Первенства России, неоднократный призер Всероссийских турниров – Анастасия Хрипунова
Лучшие представители джиу-джитсу:
– Победитель городских, областных и межрегиональных соревнований — Анастасия Калинина
— Победитель городских, областных и межрегиональных соревнований – Максим Воронов
Лучшие представители рукопашного боя:
— победитель и призер первенств города, Владимирской области, межрегиональных и Всероссийских соревнований. Победитель первенства ЦФО — Виктор Торохов
— Серебряный призер первенства ЦФО, победитель и призер межрегиональных и Всероссийских соревнований, победитель Первенства России — Евгений Андрианов
Лучшие представитель смешанных боевых единоборств:
— Чемпион Владимирской области, Участник Чемпионата ЦФО, победитель различных коммерческих турниров по боям смешанного стиля, кандидат в мастера спорта -Магомед Амирханов
Лучшие представитель тхэквондо:
— Неоднократный победитель и призер традиционных и Всероссийских соревнований, победитель первенства России, выполнил норматив кандидата в мастера спорта — Никита Храмов
Лучший представитель кобудо
— Четырехкратный победитель Областных соревнований -Милана Хизирова
Лучший представитель спортивной борьбы дисциплина панкратион:
— Победитель и призер Межрегиональных и Всероссийских соревнований — Владислав Назаров
Лучший представитель спортивной борьбы дисциплина грэпплинг:
— Победитель Чемпионата и Первенства ЦФО, призер чемпионата России, Победитель и призер Межрегиональных и Всероссийских соревнований – Дарья Николаева
Лучшие представители пауэрлифтинга
— призер Кубка Владимирской области по классическому пауэрлифтингу — Дмитрий Беликов
-Заслуженный Мастер спорта, член сборной команды РФ, Чемпионка России, рекордсменка Мира, Чемпионка Мира — Инна Филимонова
В этом году Инну Филимонову наградили только как лучшую в своем виде спорта. Именитую спортсменку это вовсе не расстроило, как она говорит, нужно давать дорогу молодым!
Лучшие ориентировщики:
— Бронзовый призер Чемпионата и первенства ЦФО – дисциплина кросс, серебряный призер Всероссийских соревнований — дисциплина выбор и дисциплина кросс, серебряный и бронзовый призер Всероссийских соревнований — Дисциплина Классика и Дисциплина Кросс Полина Морозова
— заслуженный мастер спорта России, член сборной России по спортивному ориентированию на велосипедах, 11-кратный Чемпион Мира, четырехкратный обладатель Кубка мира по спортивному ориентированию на велосипедах — Антон Фолифоров
Лучший представитель радиоспорта:
— Победитель Первенства Владимирской области по Радиоспорту дисциплина «Спортивная радиопеленгация». Серебряный призёр Первенства ЦФО по Радиоспорту дисциплина «Спортивная радиопеленгация «Спринт» – Борис Попов
— Неоднократный Победитель Первенства России по радиоспорту, Бронзовый призёр Чемпионата России, Серебряный призёр командного первенства Европы по радиоспорту среди юниоров, Победитель первенства Европы среди юниоров по радиоспорту в дисциплине «Радиопеленгация-радиоориентирование» Чехия — Сергей Целиков
Лучшие представители спортивного туризма:
— Чемпион Владимирской области по спортивному туризму (дистанция лыжная. Связки.). Чемпион Владимирской области по спортивному туризму (Дистанция пешеходная. Маршрут.) — Дмитрий Селивёрстов
— Чемпион Владимирской области по спортивному туризму (дистанция лыжная. Связки.). Чемпион Владимирской области по спортивному туризму (Дистанция пешеходная. Маршрут.). Обладатель Кубка губернатора Владимирской области. Победитель Всероссийских соревнований по спортивному туризму «Гонка четырёх» (Дистанция пешеходная. Маршрут.) – Елена Фёдорова
Лучшие бильярдисты
— Призер первенства Владимирской области – Арина Лаврова
— Трехкратная чемпионка Владимирской области по бильярдному спорту – Карина Невзорова
Бильярд в нашем городе развивает семья Виноградовых. О сложностях и тонкостях спорта можно узнать из интервью с самой известной семьей бильярдистов в Коврве.
Лучшие полиатлонисты:
– призер Первенства ЦФО, участник первенства России, победитель первенства Владимирской области – Никита Малышев
— Победитель и призер Кубка и первенства России, призер чемпионата Мира, Мастер Спорта Международного Класса – Сергей Романов
Сергей Романов был отмечен за заслуги в спорте на премии «Человек года — 2016». Сергей настоящая надежда ковровского спорта, надеемся, что вскоре он поднимится на сцену в качестве лучшего спортсмена города Коврова.
Лучший спортсмен Вооруженных Сил РФ по городу Коврову
– Призер Чемпионата западного военного округа по военному биатлону, спортивному ориентированию, летнему офицерскому троеборью. Победитель всероссийских стартов на кубок Министра обороны «Командирские старты» – Андрей Кураев
Лучший спортсмен Министерства внутренних дел РФ по городу Коврову
— кандидат в мастера спорта по стрельбе из боевого оружия, неоднократный призёр чемпионата МВД России по преодолению полосы препятствий со стрельбой и автомобильному многоборью, неоднократный чемпион Управления МВД России по Владимирской области по служебно-прикладным видам спорта, Капитан полиции, старший инспектор отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД г.Коврова и Ковровского района – Сергей Федосов
Лучшие представители пожарно – прикладного спорта:
– Неоднократный победитель и призер городских, областных и межрегиональных соревнований – Виталий Вюненко
— Неоднократный победитель и призер городских, областных и межрегиональных соревнований – Алина Васина
За восхождение на пик Винсона награждается Алексей Балакин:
Три авиапересадки! Погода: -60, группа из девяти человек направляется на высшую точку Антарктиды — Пик Винсона. Высота — 4897 метров. И уже 4 января в 19:00 команда, в том числе и Алексей, стояли на вершине массива.
Также за особые заслуги в области спорта были награждены:
Алексей Яшин – постоянный организатор соревнований среди ветеранов, руководитель ветеранской сборной команды города Коврова.
Лучший спортсмен среди лиц с ограниченными возможностями – неоднократный участник Чемпионата России, Кубка России и всероссийских соревнований по пауэрлифтингу мастер спорта России — Захар Арапов и его тренер Инна Филимонова.
Лучший преподаватель физического воспитания учреждений высшего и среднего профессионального образования, этот человек является одним из ведущих тренеров по баскетболу во Владимирской области, тренер мужской сборной команды города по баскетболу «КБА-Академик». Ежегодно проводит городские соревнования по уличному баскетболу (стритболу). В качестве тренера им были подготовлены 18 спортсменов – баскетболистов первого разряда, два кандидата в мастера спорта по баскетболу. В 2016 году под его руководством спортсмены КГТА показали отличные результаты и завоевали первое место в городской Спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего и высшего профессионального образования – итак, мы приглашаем доцента, заведующего кафедрой физического воспитания ковровской государственной технологической академии, мастера спорта международного класса – Сергея Гончаренко
Сергей Гусев — Учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 18
для награждения приглашается Лучший инструктор физической культуры Учреждений дошкольного образования инструктор Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 – Ирина Костырева.
Под руководством и непосредственном участии этого человека осуществлялось строительство нового, современного спортивного сооружения спортивного центра «Ковровец» – итак на сцену приглашается победитель в номинации «За развитие спортивной инфраструктуры города» — директор спортивнго комплекса «Мотодром» Александр Данилов.
Также в рамках церемонии были награждены муниципальные служащие, сдавшие в 2016 году норматив ГТО.
фотограф Александр Соколов
О том, что Анастасия Авдеева и Антон Фолифоров стали лучшими спортсменами города GK рассказал еще вчера.
Самой последней информацией стала новость о том, что Настя вошла в состав молодёжной сборной России по плаванию!
Отличная новость, это результат, к которому спортсменка шла весь прошедший год!
Лучшим наставником признали залуженного тренера России Сергея Федорова.
Лучших спортсменов награждали представители городской администрации, первым по традиции, вручение дипломов и медалей начал глава города.
Лучшие представители художественной гимнастики:
— победительница и призер межрегиональных, Всероссийских и Международных соревнований кандидат в мастера спорта — Кристина Рябова
— победительница и призер межрегиональных и Международных соревнований кандидат в мастера спорта — Ирина Серёгина
Лучшие в спортивной гимнастике:
— кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, член молодежного состава сборной России по спортивной гимнастике, неоднократная победительница и призер традиционных и Всероссийских соревнований — Анастасия Агафонова
— мастер спорта по спортивной гимнастике, член основного состава сборной России по спортивной гимнастике, неоднократная победительница международных и всероссийских соревнований в личном первенстве и на отдельных снаряда — Екатерина Сокова
Лучшие танцевальные пары:
— победители и призеры Межрегиональных и областных соревнований Дмитрий Маткин и Полина Миролюбова
— победители и призеры Межрегиональных и областных соревнований — Данила Андреев и Анастасия Гусарова
Лучший представитель эстетической гимнастики:
– победитель и призер областных, межрегиональных и всероссийских соревнований в групповых упражнениях по эстетические гимнастике — Ирина Светлова
– КМС, чемпионка Владимирской области 2016 года, серебряный призер Чемпионата России, призер международных соревнований в групповых упражнениях по эстетической гимнастике Екатерина Почернина
Гимнастки традиционно открывают награждение лучших. Будь то художественная, спортивная или эстетическая гимнастика эти спортсменки имеют красивую осанку и походку настоящих леди. в прочем, о красоте гимнасток мы уже рассказывали.
Лучшие фехтовальщики:
– победительница Всероссийского турнира среди детей, бронзовый призер первенства Владимирской области среди кадетов, а также юниоров 2016г. – Алина Симонова
— МС, победитель Первенства России, бронзовый призер Первенства Европы, Победитель Европейского турнира в Бонне, участник Первенства Мира во Франции – Игорь Коровин
Лучшие фигуристы:
– призер областных и участник межрегиональных соревнований по фигурному катанию — Дарья Волкова
— призер областных и участник межрегиональных соревнований по фигурному катанию – Алёна Белоусова
Секции фигурного в Коврове менее года, но уже есть сильные фигуристы. GK встречался с юными спортсменами и их тренером.
Лучшие легкоатлеты:
— победитель и призер областных и межрегиональных соревнований, член сборной команды г.Ковровапо легкой атлетике – Иоланда Киреева
— МСМК, призер ЧР, серебряный призер Всемирной Универсиады, Чемпион Европы в команде — Наталья Алексеева
Лучший представитель конного спорта:
— участница соревнований по выездке «Кубок города Коврова», Победительница первенства по конкуру «Золотая осень» — Мария Соколова
— победитель и призер Открытого Кубка Коврова по выездке, завоевала «золото» и «бронзу» в соревнованиях по конкуру «Владимирский тракт. Преодоление», серебряный призер соревнований по конкуру «Золотая осень» – Елена Бочарова.
Автор этих строчек — тоже спортсмен, конница. И мне вдвойне приятно и радостно за коллегу по команде Лену Бочарову, которая показывает результаты сразу в двух видах конного спорта. О прошедших в конно-спортивной школе города Коврова соревнованиях можно прочитать на нашем сайте. Так, в этом году прошли костюмированные соревнования по выездке и зрелищные соревнования по преодолению препятствий.
Лучшие пловцы:
– МС, член сборной команды Владимирской области и ЦФО по плаванию победитель и призер финальных соревнованиях Спартакиады учащихся России по плаванию в Ростове-на-Дону, бронзовый призер Первенства России по плаванию, трёхкратная победительница спартакиады учащихся ЦФО по плаванию, финалистка Кубка России по плаванию, Чемпионка и двукратная победительница Первенства ЦФО по плаванию Анастасия Авдеева
– КМС, член сборной команды Владимирской области по плаванию, чемпион и Победитель города по плаванию, чемпион и победитель Владимирской области. Участник Чемпионатов и Первенств ЦФО по плаванию — Антон Обертас
Лучший лыжник:
– участник, победитель и призер областных и межрегиональных соревнований Даниил Болотов
— участник, победитель и призер областных и межрегиональных соревнований. Входит в состав городской команды по лыжным гонкам, которая представляет город на областных соревнованиях Илья Бутылев
Лучший биатлонист — участник Первенства России по летнему биатлону – Иван Аранов.
Победителями в номинации лучший стрелок стали:
— призер областных соревнований среди молодежи, Чемпион городской спартакиады среди детских клубов объединения «Гелиос» — Никита Туранов
— МС по пулевой стрельбе, в составе сборной «Динамо», чемпион Кубка Москвы, призер Российских соревнований, чемпион круглогодичной спартакиады Владимирской области в 2016 году – Александр Самсонов
Победителями в номинации лучшие боксеры стали:
— победитель межрегиональных и Всероссийских соревнований, победитель первенства Владимирской области — Арсен Григорян
— победитель первенства Владимирской области по боксу, победитель первенства ЦФО, участник первенства России по боксу – Дмитрий Иванов
Лучший представитель шорт-трека — Алёна Слонова.
Лучшие мотоболисты:
— игрок команды Ковровец, участник Чемпионата России по мотоболу – Никита Стригин
— игрок юношеской команды Ковровец, участник чемпионата России — Кирилл Сидоров
Лучшие мотокроссмены:
— призер первенства Владимирской области, победитель 54-го традиционного зимнего мотокросса, серебряный призер первенства центрального федерального округа, участник кубка Европы по мотокроссу – Георгий Гусев
— участник Чемпионата и Первенства Владимирской области по мотокроссу, Чемпионата ЦФО, Чемпионата и Первенства ДОСААФ России – Юрий Молодцов
Лучшие картингисты:
— участник Международных соревнований Гран При России, Неоднократный победитель и призер Чемпионата и Первенства Владимирской области и Межрегиональных соревновании по картингу — Артём Глущенко
— участник Международных соревнований Гран При России, Неоднократный победитель и призер Чемпионата и Первенства Владимирской области и Межрегиональных соревновании по картингу — Дмитрий Арсентьев
Лучшие велосипедисты:
— победитель открытого Первенства Владимирской области по маунтинбайку, призер межрегиональных соревнований по велоспорту-шоссе Дарья Бакланова
— участник Первенства России в групповой гонке на 100 км; индивидуальной гонке на 15 км; в многодневной гонке; в гонке критериум; Первенства России в горных турах. Победитель Всероссийских соревнований в индивидуальной гонке на 20 км. Призер Международных соревнований в групповой гонке на 70 км Сергей Каленов
Лучшие тяжелоатлеты:
— двукратный призер Чемпионата области по тяжелой атлетике, призер Центрального Совета Общества «Динамо» по тяжелой атлетике, Чемпион межрегионального турнира по тяжелой атлетике Дарья Чеботарёва;
— 5-кратный чемпион Владимирской области по тяжелой атлетике. Победитель и призёр чемпионата ЦФО по тяжелой атлетике, чемпион межрегиональных турниров. Участник Кубка России по тяжелой атлетике. В 2016 году выполнила норматив Мастера Спорта России – Надежда Петрова
Когда в номинации «лучший тяжелоатлет» на сцену поднялись две девушки в зале началось перешоптывание. Тяжелая атлетика! А такие красавицы!.. А мы вам говорили! Интервью с Надеждой Петровой раскрывает всю красоту тяжелой атлетики.
Лучшие баскетболисты:
— неоднократный чемпион Коврова, серебряный призер Первенства Владимирской области по баскетболу среди девушек — Мария Шукель
— бронзовый призер Чемпионата Владимирской области по баскетболу и финалист Кубка Владимирской области по баскетболу -Илья Челпанов
Лучшие футболисты:
— вратарь футбольной команды «Гейзер», Чемпион, Обладатель Кубка и Суперкубка г.Коврова по футболу –Максим Соболев
Лучший в мини-футболе — победитель и призер городских, областных и межрегиональных соревнований, лучший нападающий – Тимур Гудин
Лучший детский спортивный клуб — Дрим-Тим
В настоящее время в команде занимается более 80 ребят 2004 – 2010 г.р. За время существования футбольного клуба «Дрим Тим» завоевано более 100 кубков городского, областного и
всероссийского уровня. Главный тренер команды: Карпихин Виктор Владимирович; и тренеры клуба: Константин Ананьев и Алексей Лапшин. Также детскому футбольному клубу Дрим-Тим вручается кубок как лучшему детскому футбольному клубу Владимирской области.
Лучшие теннисисты:
— победитель городских областных и межрегиональных соревнований – Полина Золотарева
— Чемпион городов Коврова; Чемпион Владимирской области; Неоднократный победитель и призер Всероссийских соревнований — Константин Зеленеев
Стоит отметить, что и Полина и Константин воспитанники тренера Романа Жаровцева, который впервые в Коврове стал использовать новейшую методику тренинга для детей.
Лучшие представители настольного тенниса
– Бронзовый призер первенства Владимирской области 2016г Серебряный призер первенства г. Коврова 2016г Бронзовый призер открытого первенства ДЮЦ «Гелиос»- Илья Строганов
— Чемпион г. Коврова по настольному теннису, Серебряный призер личного Чемпионата Владимирской области, Победитель Кубка г. Ковров, Победитель Топ-20, Бронзовый призер Кубка Владимирской области — Кирилл Кашицин
Кирилл Кашицин год из года поднимается на сцену в качестве лучшего. Так никто из ковровчан и не смог его обыграть. Сегодня Кирилл уже тренирует своих воспитанников.
Лучшие шахматисты:
— Постоянный участник городских и областных соревнований, неоднократный призер и победитель ежемесячных турниров по быстрым шахматам, Бронзовый призер полуфинала чемпионата города по классическим шахматам, Победитель всероссийских соревнований по русским шахматам — Артём Харитонов
— Постоянный участник городских и областных соревнований, неоднократный призер и победитель турниров по быстрым шахматам, бронзовый призер финала чемпионата города по классическим шахматам, Победитель полуфинала чемпионата города, финалист чемпионата города – Дмитрий Стрижов
Лучшие волейболисты:
— Игрок в составе сборной команды г.Коврова по волейболу. В настоящее время юношеская команда «СК Молодежный» успешно принимает участие в чемпионате Владимирской области по волейболу – итак, пасующий – Макар Воробьёв
— 3-кратный чемпион Владимирской области, 3-кратный обладатель кубка Владимирской области, многократный призер чемпионата Владимирской области, победитель отраслевой спартакиады корпорации РОСКОСМОС в г. Москве, кандидат в мастера спорта – Михаил Хренов
Лучшие хоккеисты:
— участник Областного этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова – Данил Курочкин
— участник Областного этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова – Илья Радецкий
Хоккей так же как и фигурное катание с шорт-треком начал активно развиваться в нашем городе всего год назад. А у команды «Спарта» уже серьезные успехи!
Лучшие самбисты
— неоднократный победитель и призер Всероссийских и Межрегиональных соревнований – Егор Емельянов
–Неоднократный победитель межрегиональных и Всероссийских соревнований по самбо, член сборной команды Владимирской области – Сергей Седов
Лучшие дзюдоисты:
— неоднократный победитель ЦФО, призер Всероссийских соревнований – Анастасия Курач
— Призер 16 Всемирной Гимназиады, призер Кубка Европы, призер Кубка Европы, призер Первенства России, неоднократный призер Всероссийских турниров – Анастасия Хрипунова
Лучшие представители джиу-джитсу:
– Победитель городских, областных и межрегиональных соревнований — Анастасия Калинина
— Победитель городских, областных и межрегиональных соревнований – Максим Воронов
Лучшие представители рукопашного боя:
— победитель и призер первенств города, Владимирской области, межрегиональных и Всероссийских соревнований. Победитель первенства ЦФО — Виктор Торохов
— Серебряный призер первенства ЦФО, победитель и призер межрегиональных и Всероссийских соревнований, победитель Первенства России — Евгений Андрианов
Лучшие представитель смешанных боевых единоборств:
— Чемпион Владимирской области, Участник Чемпионата ЦФО, победитель различных коммерческих турниров по боям смешанного стиля, кандидат в мастера спорта -Магомед Амирханов
Лучшие представитель тхэквондо:
— Неоднократный победитель и призер традиционных и Всероссийских соревнований, победитель первенства России, выполнил норматив кандидата в мастера спорта — Никита Храмов
Лучший представитель кобудо
— Четырехкратный победитель Областных соревнований -Милана Хизирова
Лучший представитель спортивной борьбы дисциплина панкратион:
— Победитель и призер Межрегиональных и Всероссийских соревнований — Владислав Назаров
Лучший представитель спортивной борьбы дисциплина грэпплинг:
— Победитель Чемпионата и Первенства ЦФО, призер чемпионата России, Победитель и призер Межрегиональных и Всероссийских соревнований – Дарья Николаева
Лучшие представители пауэрлифтинга
— призер Кубка Владимирской области по классическому пауэрлифтингу — Дмитрий Беликов
-Заслуженный Мастер спорта, член сборной команды РФ, Чемпионка России, рекордсменка Мира, Чемпионка Мира — Инна Филимонова
В этом году Инну Филимонову наградили только как лучшую в своем виде спорта. Именитую спортсменку это вовсе не расстроило, как она говорит, нужно давать дорогу молодым!
Лучшие ориентировщики:
— Бронзовый призер Чемпионата и первенства ЦФО – дисциплина кросс, серебряный призер Всероссийских соревнований — дисциплина выбор и дисциплина кросс, серебряный и бронзовый призер Всероссийских соревнований — Дисциплина Классика и Дисциплина Кросс Полина Морозова
— заслуженный мастер спорта России, член сборной России по спортивному ориентированию на велосипедах, 11-кратный Чемпион Мира, четырехкратный обладатель Кубка мира по спортивному ориентированию на велосипедах — Антон Фолифоров
Лучший представитель радиоспорта:
— Победитель Первенства Владимирской области по Радиоспорту дисциплина «Спортивная радиопеленгация». Серебряный призёр Первенства ЦФО по Радиоспорту дисциплина «Спортивная радиопеленгация «Спринт» – Борис Попов
— Неоднократный Победитель Первенства России по радиоспорту, Бронзовый призёр Чемпионата России, Серебряный призёр командного первенства Европы по радиоспорту среди юниоров, Победитель первенства Европы среди юниоров по радиоспорту в дисциплине «Радиопеленгация-радиоориентирование» Чехия — Сергей Целиков
Лучшие представители спортивного туризма:
— Чемпион Владимирской области по спортивному туризму (дистанция лыжная. Связки.). Чемпион Владимирской области по спортивному туризму (Дистанция пешеходная. Маршрут.) — Дмитрий Селивёрстов
— Чемпион Владимирской области по спортивному туризму (дистанция лыжная. Связки.). Чемпион Владимирской области по спортивному туризму (Дистанция пешеходная. Маршрут.). Обладатель Кубка губернатора Владимирской области. Победитель Всероссийских соревнований по спортивному туризму «Гонка четырёх» (Дистанция пешеходная. Маршрут.) – Елена Фёдорова
Лучшие бильярдисты
— Призер первенства Владимирской области – Арина Лаврова
— Трехкратная чемпионка Владимирской области по бильярдному спорту – Карина Невзорова
Бильярд в нашем городе развивает семья Виноградовых. О сложностях и тонкостях спорта можно узнать из интервью с самой известной семьей бильярдистов в Коврве.
Лучшие полиатлонисты:
– призер Первенства ЦФО, участник первенства России, победитель первенства Владимирской области – Никита Малышев
— Победитель и призер Кубка и первенства России, призер чемпионата Мира, Мастер Спорта Международного Класса – Сергей Романов
Сергей Романов был отмечен за заслуги в спорте на премии «Человек года — 2016». Сергей настоящая надежда ковровского спорта, надеемся, что вскоре он поднимится на сцену в качестве лучшего спортсмена города Коврова.
Лучший спортсмен Вооруженных Сил РФ по городу Коврову
– Призер Чемпионата западного военного округа по военному биатлону, спортивному ориентированию, летнему офицерскому троеборью. Победитель всероссийских стартов на кубок Министра обороны «Командирские старты» – Андрей Кураев
Лучший спортсмен Министерства внутренних дел РФ по городу Коврову
— кандидат в мастера спорта по стрельбе из боевого оружия, неоднократный призёр чемпионата МВД России по преодолению полосы препятствий со стрельбой и автомобильному многоборью, неоднократный чемпион Управления МВД России по Владимирской области по служебно-прикладным видам спорта, Капитан полиции, старший инспектор отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД г.Коврова и Ковровского района – Сергей Федосов
Лучшие представители пожарно – прикладного спорта:
– Неоднократный победитель и призер городских, областных и межрегиональных соревнований – Виталий Вюненко
— Неоднократный победитель и призер городских, областных и межрегиональных соревнований – Алина Васина
За восхождение на пик Винсона награждается Алексей Балакин:
Три авиапересадки! Погода: -60, группа из девяти человек направляется на высшую точку Антарктиды — Пик Винсона. Высота — 4897 метров. И уже 4 января в 19:00 команда, в том числе и Алексей, стояли на вершине массива.
Также за особые заслуги в области спорта были награждены:
Алексей Яшин – постоянный организатор соревнований среди ветеранов, руководитель ветеранской сборной команды города Коврова.
Лучший спортсмен среди лиц с ограниченными возможностями – неоднократный участник Чемпионата России, Кубка России и всероссийских соревнований по пауэрлифтингу мастер спорта России — Захар Арапов и его тренер Инна Филимонова.
Лучший преподаватель физического воспитания учреждений высшего и среднего профессионального образования, этот человек является одним из ведущих тренеров по баскетболу во Владимирской области, тренер мужской сборной команды города по баскетболу «КБА-Академик». Ежегодно проводит городские соревнования по уличному баскетболу (стритболу). В качестве тренера им были подготовлены 18 спортсменов – баскетболистов первого разряда, два кандидата в мастера спорта по баскетболу. В 2016 году под его руководством спортсмены КГТА показали отличные результаты и завоевали первое место в городской Спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего и высшего профессионального образования – итак, мы приглашаем доцента, заведующего кафедрой физического воспитания ковровской государственной технологической академии, мастера спорта международного класса – Сергея Гончаренко
Сергей Гусев — Учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 18
для награждения приглашается Лучший инструктор физической культуры Учреждений дошкольного образования инструктор Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 – Ирина Костырева.
Под руководством и непосредственном участии этого человека осуществлялось строительство нового, современного спортивного сооружения спортивного центра «Ковровец» – итак на сцену приглашается победитель в номинации «За развитие спортивной инфраструктуры города» — директор спортивнго комплекса «Мотодром» Александр Данилов.
Также в рамках церемонии были награждены муниципальные служащие, сдавшие в 2016 году норматив ГТО.
Желаем спортсменам дальнейших побед! Ура!
фотограф Александр Соколов
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