Спорт
Чемпионат Коврова по плаванию. Фотоотчет
0 769
Всего в Чемпионате города приняли участие 85 спортсменов из Коврова, Владимира и Мурома.
Состязались во всех видах олимпийской программы плавания.
В числе участников известная ковровская пловчиха, мастер спорта — Ксения Сомова.
Судейскую бригаду возглавлял старший тренер-преподаватель спортивной школы по плаванию Андрей Пинижанин.
Так же в состав судей входил тренер Анастасии Авдеевой Сергей Федоров.
Взаимодействие двух команд: спортивной команды ФОК «Молодежный» и спортивной школы по плаванию сделала соревнования более удобными для спортсменов.
Некоторые спортсмены отмечают, что в хлорированной воде городского плавательного бассейна плыть легче, а ионизированная очистка в новом бассейне делает воду жестче. Плавание — спорт в котором решают доли секунды, а потому такой фактор, как мягкость воды неоспоримо важен.
Результаты:
— дистанция 50 м н/сп, девушки, женщины:
1 место – Елизавета Шилыковская, ДЮСШ Ковров
2 место – Ксения Сомова, ДЮСШ Ковров
3 место – Сауле Аввакумова, ДЮСШ Ковров
— дистанция 50 м н/сп, юноши, мужчины:
1 место – Егор Матвеев, Владимир
2 место – Святослав Шарапов, ДЮСШ Ковров
3 место – Егор Недошивин, ДЮСШ Ковров
— дистанция 100 м в/ст, девушки, женщины:
1 место – Ксения Сомова, ДЮСШ Ковров
2 место – Елизавета Шилыковская, ДЮСШ Ковров
3 место – Ольга Хаукка, ДЮСШ Ковров
— дистанция 100 м в/ст, юноши, мужчины:
1 место – Артем Жестков, Муром
2 место – Святослав Шарапов, ДЮСШ Ковров
3 место – Станислав Петрихин, ДЮСШ Ковров
— дистанция 200 м брасс, девушки, женщины:
1 место – Дарья Белова, ДЮСШ Ковров
2 место – Анна Глебова, ДЮСШ Ковров
3 место – Валерия Жигалова, ДЮСШ Ковров
— дистанция 200 м брасс, юноши, мужчины:
1 место – Станислав Петрихин, ДЮСШ Ковров
2 место – Сергей Бартеньев, ДЮСШ Ковров
3 место – Егор Баринов, ДЮСШ Ковров
— дистанция 100 м кмп, девушки, женщины:
1 место – Яна Нестерова, ДЮСШ Ковров
2 место – Ксения Сомова, ДЮСШ Ковров
3 место – Елизавета Шилыковская, ДЮСШ Ковров
— дистанция 100 м кмп, юноши, мужчины:
1 место – Егор Матвеев, Владимир
2 место – Глеб Тумаков, Владимир
3 место – Святослав Шарапов, ДЮСШ Ковров
— дистанция 1500 м в/ст, юноши, мужчины:
1 место – Константин Комаров, ДЮСШ Ковров
2 место – Игнат Горбов, Владимир
3 место – Артем Жестков, Муром
— дистанция 50 м брасс, девушки, женщины:
1 место – Ксения Сомова, ДЮСШ Ковров
2 место – Дарья Белова, ДЮСШ Ковров
3 место – Ольга Хаукка, ДЮСШ Ковров
— дистанция 50 м брасс, юноши, мужчины:
1 место – Кирилл Малащенко, МАУ «СК Молодёжный» Ковров
2 место – Максим Дружинин, МАУ «СК Молодёжный» Ковров
3 место – Григорий Самсонов, МАУ «СК Молодёжный» Ковров
— дистанция 100 м батт, девушки, женщины:
1 место – Ксения Сомова, ДЮСШ Ковров
2 место – Сауле Аввакумова, ДЮСШ Ковров
3 место – Дарья Белова, ДЮСШ Ковров
— дистанция 100 м батт, юноши, мужчины:
1 место – Артем Жестков, Муром
2 место – Егор Матвеев, Владимир
3 место – Егор Недошивин, ДЮСШ Ковров
— дистанция 400 м в/ст, девушки, женщины:
1 место – Ксения Сомова, ДЮСШ Ковров
2 место – Елизавета Шилыковская, ДЮСШ Ковров
3 место – Ольга Хаукка, ДЮСШ Ковров
— дистанция 400 м в/ст, юноши, мужчины:
1 место – Станислав Петрихин, ДЮСШ Ковров
2 место – Егор Недошивин, ДЮСШ Ковров
3 место – Игнат Горбов, Владимир
— дистанция 200 м н/сп, девушки, женщины:
1 место – Елизавета Шилыковская, ДЮСШ Ковров
2 место – Яна Нестерова, ДЮСШ Ковров
3 место – Алена Хромова, ДЮСШ Ковров
— дистанция 200 м н/сп, юноши, мужчины:
1 место – Артем Жестков, Муром
2 место – Святослав Шарапов, ДЮСШ Ковров
3 место – Матвей Зимин, ДЮСШ Ковров
— дистанция 400 м кмп, девушки, женщины:
1 место – Дарья Белова, ДЮСШ Ковров
2 место – Екатерина Торопова, ДЮСШ Ковров
3 место – Александра Иванова, ДЮСШ Ковров
— дистанция 400 м кмп, юноши, мужчины:
1 место – Алексей Антипов, ДЮСШ Ковров
2 место – Егор Баринов, ДЮСШ Ковров
3 место – Алексей Макаров, ДЮСШ Ковров
— дистанция 50 м в/ст, девушки, женщины:
1 место – Ксения Сомова, ДЮСШ Ковров
2 место – Елизавета Шилыковская, ДЮСШ Ковров
3 место – Ольга Хаукка, ДЮСШ Ковров
— дистанция 50 м в/ст, юноши, мужчины:
1 место – Егор Матвеев, Владимир
2 место – Святослав Шарапов, ДЮСШ Ковров
3 место – Артур Шишков, Владимир
— дистанция 100 м брасс, девушки, женщины:
1 место – Яна Нестерова, ДЮСШ Ковров
2 место – Дарья Белова, ДЮСШ Ковров
3 место – Анна Глебова, ДЮСШ Ковров
— дистанция 100 м брасс, юноши, мужчины:
1 место – Антон Кудрявцев, Владимир
2 место – Артем Жестков, Муром
3 место – Максим Дружинин, МАУ «СК Молодёжный» Ковров
— дистанция 100 м н/сп, девушки, женщины:
1 место – Ксения Сомова, ДЮСШ Ковров
2 место – Елизавета Шилыковская, ДЮСШ Ковров
3 место – Алена Хромова, ДЮСШ Ковров
— дистанция 100 м н/сп, юноши, мужчины:
1 место – Святослав Шарапов, ДЮСШ Ковров
2 место –Григорий Самсонов, МАУ «СК Молодёжный» Ковров
3 место – Иван Нечаев, Владимир
— дистанция 200 м в/ст, девушки, женщины:
1 место – Елизавета Шилыковская, ДЮСШ Ковров
2 место – Ольга Хаукка, ДЮСШ Ковров
3 место – Валерия Иванова, ДЮСШ Ковров
— дистанция 200 м в/ст, юноши, мужчины:
1 место – Егор Недошивин, ДЮСШ Ковров
2 место – Игнат Горбов, Владимир
3 место – Алексей Антипов, ДЮСШ Ковров
— дистанция 50 м батт, девушки, женщины:
1 место – Ксения Сомова, ДЮСШ Ковров
2 место – Дарья Белова, ДЮСШ Ковров
3 место – Сауле Аввакумова, ДЮСШ Ковров
— дистанция 50 м батт, юноши, мужчины:
1 место – Глеб Тумаков, Владимир
2 место – Кирилл Малащенко, МАУ «СК Молодёжный» Ковров
3 место – Григорий Самсонов, МАУ «СК Молодёжный» Ковров
— дистанция 200 м кмп, девушки, женщины:
1 место – Яна Нестерова, ДЮСШ Ковров
2 место – Дарья Белова, ДЮСШ Ковров
3 место – Алена Хромова, ДЮСШ Ковров
— дистанция 200 м кмп, юноши, мужчины:
1 место – Алексей Антипов, ДЮСШ Ковров
2 место – Сергей Бартеньев, ДЮСШ Ковров
3 место – Сергей Песков, Владимир
— дистанция 200 м в/ст, юноши, мужчины:
1 место – Данила Петров, ДЮСШ Ковров
2 место – Егор Баринов, ДЮСШ Ковров
3 место – Константин Комаров, ДЮСШ Ковров
Фотограф Алексей Голубев
0 комментариев