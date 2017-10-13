Спорт
Чемпионы возвращаются? Цель - два метра
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13 октября Настя впервые после декретного отпуска провела полноценную тренировку в родном легкоатлетическом манеже спортивного клуба имени Дегтярева.
Тренировка превратилась в мастер-класс, ведь посмотреть на финалистку Чемпионата Европы собрались молодые легкоатлеты, которые тренируются в клубе. Спортсменка имеет педагогическое образование и уже успела поработать тренером по легкой атлетике, а потому и дети ее знают и слушаются.
Первые прыжки после длительного перерыва для Насти дались на удивление легко.
Тренер Олег Баранов отметил, что спортсменка в хорошей форме.
Видно, что легкоатлетка вошла в азарт, проверяя свои возможности, планка поднималась выше и выше. И вот, высота в 165 сантиметров покоряется легко и непринужденно.
В перерыве между подходами Настя рассказывает о том, как полюбила легкую атлетику.
— Тренер пришел к нам в школу и пригласил в спортивную секцию. Я пришла домой к родителям и попросила их отвести меня на занятия. У меня спортивная семья. Мама — лыжница и преподаватель физкультуры в школе, а отец — баскетболист, также с педагогическим образованием. Можно сказать, что не я выбрала спорт, а спорт выбрал меня.
GK: Тяжело ли было расставаться со спортом?
— Я всегда знала, что вернусь в спорт, это моя жизнь. Я тренировалась вплоть до восьмого месяца беременности, не прыгала конечно, это были совсем другие тренировки. Я себя берегла, но и совсем без физической нагрузки не могла. Приятно, что мой муж, пусть он и непрофессиональный спортсмен, поддержал меня. После родов, через пару месяцев я уже начала делать общие упражнения и потихоньку бегать. Из-за кормления грудью были некоторые сложности… И вот, когда моему сыну Диме уже почти полтора года, я возвращаюсь в спорт.
Во время нашего разговора шла тренировка у самых младших воспитанников детско-юношеской спортивной школы. Юные спортсмены только учатся прыгать в высоту, пока выходит перепрыгнуть планку около 80 сантиметров в высоту. А вот личный рекорд Анастасии Музанковой — 189 сантиметра. Для выполнения норматива мастера спорта международного класса (МСМК) не хватает пяти сантиметров.
GK: Пять сантиметров — это же совсем немного?
— В этом виде спорта, улучшить результат на сантиметр, это уже очень хороший результат, который требует большого труда. Я бы не сказала, что прибавить пять сантиметров для меня нереальная задача, но то, что очень тяжелая — это точно. Еще нужно догнать былую форму. Тренер ждет от меня результата в два метра. Не уверена, что он шутит. Я хочу, я стремлюсь. Когда я смотрю спортивный канал, а он почти всегда включен фоном у меня дома, я хочу туда, на большой стадион, брать разбег и взлетать.
По разговору с Настей понятно, что вернутся в спортивную карьеру она намерена твердо. Ну, а в спорте, желание главное, а свою трудоспособнасть своим тренерам она доказывала неоднократно.
GK: Вернешься к тренерской деятельности?
— Пока я не могу однозначно ответить. Безусловно. Я люблю тренировать, но на данном этапе я хочу тренироваться сама. Потом, возможно, я снова начну тренировать детей.
GK: Твой сын тоже будет спортсменом?
— Конечно! Мы уже приходили с ним в манеж, ему здесь понравилось. Пусть он совсем маленький, но я думаю, у него будут все данные для спорта. Конечно, я дам ему свободу выбора, но, думаю, мой пример станет для него основным аргументом в вопросе выбора спортивной секции.
Настя, мы в тебя верим!
Фотограф Игорь Селезнёв
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