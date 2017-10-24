Спорт
Четыре заветные буквы. Ковровчанка выполнила высший норматив
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С результатом 2:04:42 Анастасия Авдеева финишировала на дистанции 200 метров на спине на Чемпионате ЦФО.
Норматив, по которому можно получить звание Мастера спорта международного класса: 2:06:59.
Таким образом, Авдеева проплыла на две секунды быстрее самого высшего спортивного норматива, улучшив свой собственный показатель с Первенства Мира в США(2:10:30).
Правда, по результатам чемпионата ЦФО норматив спортсменке не присвоят. Такое звание можно получить только соревнованиях уровнем не ниже Чемпионата России. На него то Настя и настраивается в ближайшем будущем.
Анастасия Авдеева:
Надеюсь пройти отбор на взрослый Чемпионат Европы и там проплыть по нормативу. Сейчас готовлюсь в Чемпионат России, который пройдет в Казани с 18 по 23 ноября. Там буду стараться выиграть, отбор на взрослую Европу с минимальным порогом 2.05.95, то есть я уже проплыла по нормативу, но на этом не останавливаюсь. Хочу проплыть ещё быстрее. Я давно была готова на МСМК, но чего-то не хватало, а сейчас вышла уверенная, сделала все чётко и правильно, вот и подучился такой прекрасный результат. Я ему очень рада, но на этом не останавливаюсь.
Анастасии Авдеевой всего 16 лет, она одна из самых молодых пловчих, которой удалось выполнить высший спортивный норматив. Самой молодой олимпийской чемпионкой по плаванию на олимпиаде в Лондоне в 2012 году стала пятнадцатилетняя литовская брассистка Рута Мейлутите.
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