Спорт

Европейский мотокросс, русский футбол и ковровская легкая атлетика. Результаты

Анна Постникова
0 101
Чемпионат области по футболу сыграли вничью. Семен Рыбаков в десятке лучших спортсменов Европы. «Солнечный» и «Искатель» самые спортивные. Спортивные результаты за неделю в спортивном обзоре.

Футбол




3 июля прошла игра Чемпионата Владимирской области по футболу.
Встречались ФК «Ока» (г. Муром) и ДЮСШ «Ковров».

Счет 2:2.

9 июля в Коврове прошло Первенство Владимирской области по футболу среди команд второй группы. Со счётом 5:0 команда «Вымпел» выиграла у команды «Динамо».

Мотокросс




Ковровчанин Семён Рыбаков завоевал 10 место по сумме 4 этапов в классе 65 куб.см. на Первенстве Европы по мотокроссу. Включён в состав сборной России для участия в финале Первенства Европы, который будет проходить в Чехии 21-23 июля.

Легкая атлетика




7 и 8 июля во Владимире прошел Чемпионат Владимирской области по легкой атлетике в зачет областной круглогодичной Спартакиады.
Ковров представляли 15 спортсменов, воспитанники тренеров Натальи Птушкиной и Олега Баранова. По результатам соревнований город Ковров завоевал почетное 2 место.

Спартакиада среди загородных оздоровительных лагерей (ЗОЛ)




6 июля в ЗОЛ «Солнечный» состоялся 2 этап Спартакиады среди загородных оздоровительных лагерей. Первые места поделили между собой лагеря «Искатель» и «Солнечный», второе место у лагеря «Березка», а третье — у лагеря «Лесной городок».

Каникулы каникулами, а спорт не ждёт!

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.