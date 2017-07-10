Спорт
Европейский мотокросс, русский футбол и ковровская легкая атлетика. Результаты
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Чемпионат области по футболу сыграли вничью. Семен Рыбаков в десятке лучших спортсменов Европы. «Солнечный» и «Искатель» самые спортивные. Спортивные результаты за неделю в спортивном обзоре.
3 июля прошла игра Чемпионата Владимирской области по футболу.
Встречались ФК «Ока» (г. Муром) и ДЮСШ «Ковров».
Счет 2:2.
9 июля в Коврове прошло Первенство Владимирской области по футболу среди команд второй группы. Со счётом 5:0 команда «Вымпел» выиграла у команды «Динамо».
Ковровчанин Семён Рыбаков завоевал 10 место по сумме 4 этапов в классе 65 куб.см. на Первенстве Европы по мотокроссу. Включён в состав сборной России для участия в финале Первенства Европы, который будет проходить в Чехии 21-23 июля.
7 и 8 июля во Владимире прошел Чемпионат Владимирской области по легкой атлетике в зачет областной круглогодичной Спартакиады.
Ковров представляли 15 спортсменов, воспитанники тренеров Натальи Птушкиной и Олега Баранова. По результатам соревнований город Ковров завоевал почетное 2 место.
6 июля в ЗОЛ «Солнечный» состоялся 2 этап Спартакиады среди загородных оздоровительных лагерей. Первые места поделили между собой лагеря «Искатель» и «Солнечный», второе место у лагеря «Березка», а третье — у лагеря «Лесной городок».
Футбол
3 июля прошла игра Чемпионата Владимирской области по футболу.
Встречались ФК «Ока» (г. Муром) и ДЮСШ «Ковров».
Счет 2:2.
9 июля в Коврове прошло Первенство Владимирской области по футболу среди команд второй группы. Со счётом 5:0 команда «Вымпел» выиграла у команды «Динамо».
Мотокросс
Ковровчанин Семён Рыбаков завоевал 10 место по сумме 4 этапов в классе 65 куб.см. на Первенстве Европы по мотокроссу. Включён в состав сборной России для участия в финале Первенства Европы, который будет проходить в Чехии 21-23 июля.
Легкая атлетика
7 и 8 июля во Владимире прошел Чемпионат Владимирской области по легкой атлетике в зачет областной круглогодичной Спартакиады.
Ковров представляли 15 спортсменов, воспитанники тренеров Натальи Птушкиной и Олега Баранова. По результатам соревнований город Ковров завоевал почетное 2 место.
Спартакиада среди загородных оздоровительных лагерей (ЗОЛ)
6 июля в ЗОЛ «Солнечный» состоялся 2 этап Спартакиады среди загородных оздоровительных лагерей. Первые места поделили между собой лагеря «Искатель» и «Солнечный», второе место у лагеря «Березка», а третье — у лагеря «Лесной городок».
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