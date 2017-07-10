Европейский мотокросс, русский футбол и ковровская легкая атлетика. Результаты

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Спартакиада среди загородных оздоровительных лагерей (ЗОЛ)

Каникулы каникулами, а спорт не ждёт!

3 июля прошла игра Чемпионата Владимирской области по футболу.Встречались ФК «Ока» (г. Муром) и ДЮСШ «Ковров».9 июля в Коврове прошло Первенство Владимирской области по футболу среди команд второй группы. Со счётом 5:0 команда «Вымпел» выиграла у команды «Динамо».Ковровчанинзавоевал 10 место по сумме 4 этапов в классе 65 куб.см. на Первенстве Европы по мотокроссу. Включён в состав сборной России для участия в финале Первенства Европы, который будет проходить в Чехии 21-23 июля.7 и 8 июля во Владимире прошел Чемпионат Владимирской области по легкой атлетике в зачет областной круглогодичной Спартакиады.Ковров представляли 15 спортсменов, воспитанники тренеров. По результатам соревнований город Ковров завоевал почетное 2 место.6 июля в ЗОЛ «Солнечный» состоялся 2 этап Спартакиады среди загородных оздоровительных лагерей. Первые места поделили между собой лагеря «Искатель» и «Солнечный», второе место у лагеря «Березка», а третье — у лагеря «Лесной городок».