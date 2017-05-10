Футбол, теннис и кобудо. Спортивный обзор

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Со 2 по 5 мая прошли матчи первого тура Чемпионата города Коврова по футболу среди взрослых команд, которые принесли следующие результаты:«Гейзер» г. Ковров – «Автоматик лес» п. Кирова 2:1, «Атлант» п. Мелехово – «Олимпик» г. Ковров 3:2, «Универсал» г. Ковров – ФК «Ветеран» г. Ковров 7:4.«Команда Лосево» п. Октябрьский – «Атлант-2» п. Мелехово 2:0, «Вымпел-2» г. Ковров – «Стандарт» г. Ковров 3:1, «Труд» п. Горького – «Хорс» г. Ковров 3:3, «Импульс» г. Ковров – «Район» г. Ковров 2:1.А 5 мая во Владимире, на искусственном поле стадиона «Торпедо» проходил традиционный областной турнир по футболу среди детских команд «Кубок Победы». Соревнования проводились по двум возрастным группам.В возрастной группе 2007-2008 г.р. честь нашего города защищала команда( тренер В. Карпихин ) и заняла третье место. У мальчишек 2005-2006 г.р. футбольный клуб «ЗиД» ( тренер А. Н. Лебедев ) не сумел преодолеть групповой этап, а воспитанники В. В. Карпихина заняли второе место.6 мая на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» в рамках подготовки к предстоящему Чемпионату Владимирской области по футболу состоялись две товарищеские игры с участием ковровских команд. ФК «ЗиД» со счётом 1:3 уступил команде ФГУ «Вниизж» г. Владимир, а «Гвардеец» со счётом 0:2 проиграл команде «Эггер» г. Шуя, Ивановской области.7 мая на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» состоялся традиционный турнир по футболу Городов Воинской Славы «Поле Славы боевой», посвящённый Дню Победы. В возрастной группе 2005-2006 г.р. в соревнованиях приняли участие 8 команд, здесь первое место заняла команда «Труд» п. Горького, Камешковского района (тренер С. Шашков), на втором месте команда «Дрим Тим» г. Ковров (тренер В. Карпихин), и на третьем месте команда «ДЮСШ-Ковров» (тренер П. Колчин). В возрастной группе 2007-2008 г.р. в турнире приняло участие 9 команд, где первое место заняла команда «Дрим Тим» (тренер В. Карпихин), на втором месте команда «ДЮСШ-Ковров» ( тренер П. Колчин ) и на третьем месте команда «Металлист» г. Ковров (тренер А. Бриков).8 — 9 мая в с/к «Звезда» проходили парные соревнования среди юношей, посвященные Дню Победы! Победителями стали Александр Сорванов и Роман Мальцев.2 место — Владислав Рыбаков и Дмитрий Голубев,3 место — Даниил Захаров и Павел Челышев.А С 4 по 7 мая в с/к «Звезда» проходил традиционный юношеский турнир по теннису «Кубок Статова». Участвовало 50 ковровских спортсменов спортсменов от 8 до 16 лет, самому юному теннисисту— всего 7. Тренеры — М. Назарова и Р. Жаровцев.Во время четырехдневных состязаний было разыграно 7 кубков, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей, дети показали хорошую подготовку и спортивный характер!Впервые победителями в этом турнире стали: Полина Золотарева ( выиграла два кубка), Илья Петров и Егор Лазарев. Также в победителях — Даниил Захаров (третий раз), Константин Зеленеев (пятый раз) и Дарья Курнина (седьмой раз).В Муроме прошёл Открытый Чемпионат Владимирской области по КОБУДО, в котором приняли участие спортсмены из семи городов: Владимира, Мурома, Арзамаса, Рязани, Иванова, Н.Новгорода и Коврова. Всего — 150 спортсменов.Соревнования проходили по четырем видам программ. Бои — ниппон кэмпо(в полный контакт в защитном снаряжении), ката, бои на нунчаку, тайхо-дзюцу (демонстрация техники самообороны с оружием и без).Ковровские спортсмены показали очень высокие результаты! 15 золотых, 5 бронзовых медалей!завоевали каждая по три золотых медали.Призёрами соревнований стали Магомед Хизиров, Дмитрий Перминов, Егор Медведев, Сергей Привезенцев, Матвей Белкин, Максим Нагибин, Денис Струков, Максим Филиппов, Александр Правдин и Максим Ермолаев.Хорошие бойцовские качества показали Бубёнов Максим и Сергей Илюхин. В общем медальном зачёте команда г.Коврова из семи команд заняла второе общекомандное место, подтвердив высокий рейтинг КОБУДО г.Коврова.