Спорт
Грэпплинг, драйвинг и пилоты. Спортивный обзор
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Результаты турнира по панкратиону, грепплингу, заключительного этапа соревнований по драйвингу «Ах ты, Зимушка-Зима» и соревнования по зимнему картингу «Кубок Владимирской области» — сегодня в нашем «Спортивном обзоре».
29 января в городе Кинешма Ивановской области прошёл открытый турнир по панкратиону. В нём приняли участие более 130 спортсменов из Ивановской, Костромской и Владимирской областей. Ковров представили воспитанники федерации панкратиона.
Места распределились следующим образом:
Владислав Назаров (Павлович) – 1 место (категория 12-13 лет, до 42 кг)
Андрей Козлов — 1 место (категория 12-13 лет, до 40 кг)
Владислав Назаров (Вячеславович) – 3 место (категория 6-7 лет, до 20 кг)
Михаил Морозов — 3 место (категория 6-7 лет, до 26 кг)
Для бойца Андрея Козлова – это первые соревнования.
Тренирует ребят Павел Назаров.
Грэпплинг
28-29 января в городе Рыбинск состоялся 7-ой всеросийский турнир по спортивной борьбе грепплинг памяти Хелио Грейси.
За Ковров выступали спортсмены клуба смешанных единоборств «Валетудо», тренер Дмитрий Фомичев.
Результаты:
В категории 12-13 лет: Антон Бабкин 60 кг — 2 место, Георгий Петухов 42 кг — 2 место, Дмитрий Метелкин 38кг -3 место.
28 января состоялся заключительный этап соревнований по драйвингу «Ах ты, Зимушка-Зима».
По суммарным результатам трех этапов победителями стали:
1 место — Евгения Осташевская
2 место — Дарья Подъячина
3 место — Елена Тихонова
Поздравляем победителей! Дальнейших побед!
29 января в ДК им Ленина состоялся турнир по быстрым шахматам. В нем приняли участие 22 спортсмена, сыгравших 8 туров по швейцарской системе с контролем времени 10 мин+3 сек на ход каждому.
Среди школьников первым стал Виктор Тимаков (5 очков, Гимназия № 1), вторым – Павел Пичугин (5 очков, СОШ № 24).
Среди ветеранов первым стал Сергей Васин (6,5 очков), вторым – Евгений Назаров (5), третьим – Николай Стариков (5).
В общем зачете третье место занял Артем Харитонов (5 очков, СОШ № 22), второе – Андрей Терентьев (5), а победил в турнире Павел Ткаченко (6,5 очков из 8).
29 января в с/к «Темп» прошла очередная игра Чемпионата Владимирской области по баскетболу, встречались команды «КБА Академик» и «Кольчугино», наша команда одержала победу со счетом 75:62.
28-29 января в Коврове на стадионе «Мотодром» состоялись соревнования по зимнему картингу «Кубок Владимирской области».
Несмотря на достаточно теплые погодные условия, неудовлетворительное состояние трассы, после предыдущих гонок, организаторы внесли большой личный вклад в подготовку трека и организацию соревнований, что позволило провести их на высоком уровне!
108 человек из 12 городов Российской Федерации (Ковров, Владимир, Нижний Новгород, Бор, Балахна, Касимов, Рязань, Тверь, Ярославль, Гусь-Хрустальный, Ликино – Дулево, Кострома) сражались за главный приз – Кубок Владимирской области.
На торжественном открытии соревнований приветствовал участников глава Анатолий Зотов, который пообещал что в ближайшем будущем на стадионе Спортивного комплекса «Мотодром» будет произведена реконструкция и в городе появится стационарный картодром.
По традиции соревнования проходили в 10 классах (Дети, микро, Кадет, Союзный, Ракет 120 без шипов, Свободный, Ротакс макс, Ротакс макс юниор, Ротакс макс мини и Ракет 120 на шипах).
Команду СК «Мотодром» -М – Racing представляли 15 пилотов. Тренер команды — Кирилл Малыгин.
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
Класс «Дети»
1 место – Артём Сидоров– M-Racing (г. Ковров)
2 место – Андрей Хламов – M-Racing (г. Ковров)
3 место – Александр Журавлев — ДОСААФ (г. Кострома)
Класс «Микро»
1 место — Тимур Кучин – ДОСААФ (г. Кострома)
2 место – Андрей Ганин – ДОСААФ (г.Ярославль)
3 место – Дмитрий Данилушкин – СТК Владимир (г. Владимир)
Класс «120-БШ»
1 место – Андрей Матвеев – СК Владимир (г. Владимир)
2 место – Андрей Устинов – M-Racing (г. Ковров)
3 место – Алексей Голубев – СТК «Кварц» (г. Гусь-Хрустальный)
Класс «Кадет»
1 место – Роман Шигарев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
2 место – Данила Моисеев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
3 место – Вячеслав Головлев — СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Союзный»
1 место – Роман Курицын – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
2 место – Александр Костин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
3 место – Валерий Катеринич – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Свободный»
1 место – Артём Глущенко – M-Racing (г. Ковров)
2 место – Дмитрий Арсентьев – M-Racing (г. Ковров)
3 место – Андрей Ючко — СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Ротакс Макс»
1 место – Сергей Власов — СК Владимир (г. Владимир)
2 место – Артём Лепахин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
3 место – Артём Глущенко – M-Racing (г. Ковров)
Класс «Ротакс Макс-Юниор»
1 место – Владимир Долин – (г. Рязань)
2 место – Матвей Барышев — СК Владимир (г. Владимир)
3 место – Кирилл Ушаков — СК Владимир (г. Владимир)
Класс «Ракет-120Ш»
1 место – Сергей Абрашнев – СК Владимир (г. Владимир)
2 место – Кирилл Молотков — M-Racing (г. Ковров)
3 место – Алексей Майоров — ЦВР «Алиса» (г. Бор)
Класс «Ротакс Макс Мини»
1 место – Максим Туриев – Академия (г. Нижний Новгород)
2 место – Александр Васин — Академия (г. Нижний Новгород)
3 место – Тимофей Буянов — ЦВР «Алиса» (г. Бор)
Командный зачет
1 место — M-Racing (г. Ковров) -163 очка
2 место — СК Владимир (г. Владимир) – 144 очков
3 место – ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров) — 127 очков
Таким образом, команда «M-Racing» стала обладателем Кубка Владимирской области.
Поздравляем спортсменов, тренеров и представителей пилотов с успешными результатами!
А 4 и 5 февраля в 11-00 на стадион «Мотодром» состоятся Чемпионат и Первенство Владимирской области по картингу.Соревнования станут еще более зрелищными и интересными!
Начало соревнований в 11-00. Вход свободный (со стороны СЦ «Ковровец» и со стороны «Южных» ворот СК «Мотодром»).
Открытый Турнир по панкратиону
29 января в городе Кинешма Ивановской области прошёл открытый турнир по панкратиону. В нём приняли участие более 130 спортсменов из Ивановской, Костромской и Владимирской областей. Ковров представили воспитанники федерации панкратиона.
Места распределились следующим образом:
Владислав Назаров (Павлович) – 1 место (категория 12-13 лет, до 42 кг)
Андрей Козлов — 1 место (категория 12-13 лет, до 40 кг)
Владислав Назаров (Вячеславович) – 3 место (категория 6-7 лет, до 20 кг)
Михаил Морозов — 3 место (категория 6-7 лет, до 26 кг)
Для бойца Андрея Козлова – это первые соревнования.
Тренирует ребят Павел Назаров.
Грэпплинг
28-29 января в городе Рыбинск состоялся 7-ой всеросийский турнир по спортивной борьбе грепплинг памяти Хелио Грейси.
За Ковров выступали спортсмены клуба смешанных единоборств «Валетудо», тренер Дмитрий Фомичев.
Результаты:
В категории 12-13 лет: Антон Бабкин 60 кг — 2 место, Георгий Петухов 42 кг — 2 место, Дмитрий Метелкин 38кг -3 место.
Конный спорт
28 января состоялся заключительный этап соревнований по драйвингу «Ах ты, Зимушка-Зима».
По суммарным результатам трех этапов победителями стали:
1 место — Евгения Осташевская
2 место — Дарья Подъячина
3 место — Елена Тихонова
Поздравляем победителей! Дальнейших побед!
Шахматы
29 января в ДК им Ленина состоялся турнир по быстрым шахматам. В нем приняли участие 22 спортсмена, сыгравших 8 туров по швейцарской системе с контролем времени 10 мин+3 сек на ход каждому.
Среди школьников первым стал Виктор Тимаков (5 очков, Гимназия № 1), вторым – Павел Пичугин (5 очков, СОШ № 24).
Среди ветеранов первым стал Сергей Васин (6,5 очков), вторым – Евгений Назаров (5), третьим – Николай Стариков (5).
В общем зачете третье место занял Артем Харитонов (5 очков, СОШ № 22), второе – Андрей Терентьев (5), а победил в турнире Павел Ткаченко (6,5 очков из 8).
Баскетбол
29 января в с/к «Темп» прошла очередная игра Чемпионата Владимирской области по баскетболу, встречались команды «КБА Академик» и «Кольчугино», наша команда одержала победу со счетом 75:62.
Картинг
28-29 января в Коврове на стадионе «Мотодром» состоялись соревнования по зимнему картингу «Кубок Владимирской области».
Несмотря на достаточно теплые погодные условия, неудовлетворительное состояние трассы, после предыдущих гонок, организаторы внесли большой личный вклад в подготовку трека и организацию соревнований, что позволило провести их на высоком уровне!
108 человек из 12 городов Российской Федерации (Ковров, Владимир, Нижний Новгород, Бор, Балахна, Касимов, Рязань, Тверь, Ярославль, Гусь-Хрустальный, Ликино – Дулево, Кострома) сражались за главный приз – Кубок Владимирской области.
На торжественном открытии соревнований приветствовал участников глава Анатолий Зотов, который пообещал что в ближайшем будущем на стадионе Спортивного комплекса «Мотодром» будет произведена реконструкция и в городе появится стационарный картодром.
По традиции соревнования проходили в 10 классах (Дети, микро, Кадет, Союзный, Ракет 120 без шипов, Свободный, Ротакс макс, Ротакс макс юниор, Ротакс макс мини и Ракет 120 на шипах).
Команду СК «Мотодром» -М – Racing представляли 15 пилотов. Тренер команды — Кирилл Малыгин.
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
Класс «Дети»
1 место – Артём Сидоров– M-Racing (г. Ковров)
2 место – Андрей Хламов – M-Racing (г. Ковров)
3 место – Александр Журавлев — ДОСААФ (г. Кострома)
Класс «Микро»
1 место — Тимур Кучин – ДОСААФ (г. Кострома)
2 место – Андрей Ганин – ДОСААФ (г.Ярославль)
3 место – Дмитрий Данилушкин – СТК Владимир (г. Владимир)
Класс «120-БШ»
1 место – Андрей Матвеев – СК Владимир (г. Владимир)
2 место – Андрей Устинов – M-Racing (г. Ковров)
3 место – Алексей Голубев – СТК «Кварц» (г. Гусь-Хрустальный)
Класс «Кадет»
1 место – Роман Шигарев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
2 место – Данила Моисеев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
3 место – Вячеслав Головлев — СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Союзный»
1 место – Роман Курицын – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
2 место – Александр Костин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
3 место – Валерий Катеринич – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Свободный»
1 место – Артём Глущенко – M-Racing (г. Ковров)
2 место – Дмитрий Арсентьев – M-Racing (г. Ковров)
3 место – Андрей Ючко — СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Ротакс Макс»
1 место – Сергей Власов — СК Владимир (г. Владимир)
2 место – Артём Лепахин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
3 место – Артём Глущенко – M-Racing (г. Ковров)
Класс «Ротакс Макс-Юниор»
1 место – Владимир Долин – (г. Рязань)
2 место – Матвей Барышев — СК Владимир (г. Владимир)
3 место – Кирилл Ушаков — СК Владимир (г. Владимир)
Класс «Ракет-120Ш»
1 место – Сергей Абрашнев – СК Владимир (г. Владимир)
2 место – Кирилл Молотков — M-Racing (г. Ковров)
3 место – Алексей Майоров — ЦВР «Алиса» (г. Бор)
Класс «Ротакс Макс Мини»
1 место – Максим Туриев – Академия (г. Нижний Новгород)
2 место – Александр Васин — Академия (г. Нижний Новгород)
3 место – Тимофей Буянов — ЦВР «Алиса» (г. Бор)
Командный зачет
1 место — M-Racing (г. Ковров) -163 очка
2 место — СК Владимир (г. Владимир) – 144 очков
3 место – ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров) — 127 очков
Таким образом, команда «M-Racing» стала обладателем Кубка Владимирской области.
Поздравляем спортсменов, тренеров и представителей пилотов с успешными результатами!
А 4 и 5 февраля в 11-00 на стадион «Мотодром» состоятся Чемпионат и Первенство Владимирской области по картингу.Соревнования станут еще более зрелищными и интересными!
Начало соревнований в 11-00. Вход свободный (со стороны СЦ «Ковровец» и со стороны «Южных» ворот СК «Мотодром»).
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