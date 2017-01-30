Грэпплинг, драйвинг и пилоты. Спортивный обзор

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29 января в городе Кинешма Ивановской области прошёл открытый турнир по панкратиону. В нём приняли участие более 130 спортсменов из Ивановской, Костромской и Владимирской областей. Ковров представили воспитанники федерации панкратиона.Владислав Назаров (Павлович) – 1 место (категория 12-13 лет, до 42 кг)Андрей Козлов — 1 место (категория 12-13 лет, до 40 кг)Владислав Назаров (Вячеславович) – 3 место (категория 6-7 лет, до 20 кг)Михаил Морозов — 3 место (категория 6-7 лет, до 26 кг)Для бойца Андрея Козлова – это первые соревнования.Тренирует ребят28-29 января в городе Рыбинск состоялся 7-ой всеросийский турнир по спортивной борьбе грепплинг памяти Хелио Грейси.За Ковров выступали спортсмены клуба смешанных единоборств, тренер Дмитрий Фомичев.В категории 12-13 лет:60 кг — 2 место,42 кг — 2 место,38кг -3 место.28 января состоялся заключительный этап соревнований по драйвингу «Ах ты, Зимушка-Зима».По суммарным результатам трех этапов победителями стали:1 место — Евгения Осташевская2 место — Дарья Подъячина3 место — Елена ТихоноваПоздравляем победителей! Дальнейших побед!29 января в ДК им Ленина состоялся турнир по быстрым шахматам. В нем приняли участие 22 спортсмена, сыгравших 8 туров по швейцарской системе с контролем времени 10 мин+3 сек на ход каждому.Среди школьников первым стал(5 очков, Гимназия № 1), вторым –(5 очков, СОШ № 24).Среди ветеранов первым стал(6,5 очков), вторым –(5), третьим –(5).В общем зачете третье место занял(5 очков, СОШ № 22), второе –(5), а победил в турнире(6,5 очков из 8).29 января в с/к «Темп» прошла очередная игра Чемпионата Владимирской области по баскетболу, встречались команды «КБА Академик» и «Кольчугино», наша команда одержала победу со счетом 75:62.28-29 января в Коврове на стадионе «Мотодром» состоялись соревнования по зимнему картингу «Кубок Владимирской области».Несмотря на достаточно теплые погодные условия, неудовлетворительное состояние трассы, после предыдущих гонок, организаторы внесли большой личный вклад в подготовку трека и организацию соревнований, что позволило провести их на высоком уровне!108 человек из 12 городов Российской Федерации (Ковров, Владимир, Нижний Новгород, Бор, Балахна, Касимов, Рязань, Тверь, Ярославль, Гусь-Хрустальный, Ликино – Дулево, Кострома) сражались за главный приз – Кубок Владимирской области.На торжественном открытии соревнований приветствовал участников глава, который пообещал что в ближайшем будущем на стадионе Спортивного комплекса «Мотодром» будет произведена реконструкция и в городе появится стационарный картодром.По традиции соревнования проходили в 10 классах (Дети, микро, Кадет, Союзный, Ракет 120 без шипов, Свободный, Ротакс макс, Ротакс макс юниор, Ротакс макс мини и Ракет 120 на шипах).Команду СК «Мотодром» -представляли 15 пилотов. Тренер команды —По результатам соревнований места распределились следующим образом:1 место – Артём Сидоров– M-Racing (г. Ковров)2 место – Андрей Хламов – M-Racing (г. Ковров)3 место – Александр Журавлев — ДОСААФ (г. Кострома)1 место — Тимур Кучин – ДОСААФ (г. Кострома)2 место – Андрей Ганин – ДОСААФ (г.Ярославль)3 место – Дмитрий Данилушкин – СТК Владимир (г. Владимир)1 место – Андрей Матвеев – СК Владимир (г. Владимир)2 место – Андрей Устинов – M-Racing (г. Ковров)3 место – Алексей Голубев – СТК «Кварц» (г. Гусь-Хрустальный)1 место – Роман Шигарев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)2 место – Данила Моисеев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)3 место – Вячеслав Головлев — СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)1 место – Роман Курицын – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)2 место – Александр Костин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)3 место – Валерий Катеринич – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)1 место – Артём Глущенко – M-Racing (г. Ковров)2 место – Дмитрий Арсентьев – M-Racing (г. Ковров)3 место – Андрей Ючко — СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)1 место – Сергей Власов — СК Владимир (г. Владимир)2 место – Артём Лепахин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)3 место – Артём Глущенко – M-Racing (г. Ковров)1 место – Владимир Долин – (г. Рязань)2 место – Матвей Барышев — СК Владимир (г. Владимир)3 место – Кирилл Ушаков — СК Владимир (г. Владимир)1 место – Сергей Абрашнев – СК Владимир (г. Владимир)2 место – Кирилл Молотков — M-Racing (г. Ковров)3 место – Алексей Майоров — ЦВР «Алиса» (г. Бор)1 место – Максим Туриев – Академия (г. Нижний Новгород)2 место – Александр Васин — Академия (г. Нижний Новгород)3 место – Тимофей Буянов — ЦВР «Алиса» (г. Бор)1 место — M-Racing (г. Ковров) -163 очка2 место — СК Владимир (г. Владимир) – 144 очков3 место – ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров) — 127 очковТаким образом, командастала обладателем Кубка Владимирской области.Поздравляем спортсменов, тренеров и представителей пилотов с успешными результатами!А 4 и 5 февраля в 11-00 на стадион «Мотодром» состоятся Чемпионат и Первенство Владимирской области по картингу.Соревнования станут еще более зрелищными и интересными!Начало соревнований в 11-00. Вход свободный (со стороны СЦ «Ковровец» и со стороны «Южных» ворот СК «Мотодром»).Подготовлено по информации Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова