Спорт
Америка, встречай! Ковров идёт! Ещё одна громкая победа Насти Авдеевой!
0 422
Сегодня пришла самая свежая и духоподъёмная информация из израильского города Нетания.
Как мы уже сообщали, там проходит Первенство Европы по плаванию среди юниоров. В составе сборной ковровская спортсменка Анастасия Авдеева. И Настя уже заработала в медальный зачёт нашей команды своё первое серебро.
И вот, новые достижения!
Все российские спортсменки с первых дней начали демонстрировать высокие результаты. Так в своём «серебряном» заплыве на 200 метров на спине (об этом GK уже сообщал) наша Настя Авдеева уступила лишь подруге по команде Полине Егоровой.
Девчонки вместе радовались своим победам, понимая, что обе работают на общий результат.
И этот командный настрой именно сегодня вывел Россию на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. Вот он, заветный скриншот, от которого у тренеров и болельщиков комок подступает к горлу, а на глаза наворачиваются слёзы.
Россия на самой вершине! И в этом блестящем результате ключевую роль сыграли два заплыва нашей Насти. Вот эти заветные цифры:
Не без гордости заметим, что GK был одним из первых (разумеется, не считая родителей и её тренера Сергея Фёдорова), кто поздравил спортсменку с блестящим результатом. Вот, что рассказала Настя:
— Состояние эйфории. Здесь очень доброжелательная атмосфера, много российских болельщиков, и их поддержка нам помогала на протяжении всего чемпионата.
GK: Судя по турнирной таблице, хозяева чемпионата, команда Израиля, оказалась в самом низу. Израильтяне переживали? Как к нашим относились?
— Израильтяне, конечно, переживали. Но никакого негатива ни я, ни мои подруги не почувствовали. А своих израильских спортсменов местные болельщики приветствовали очень громко и радостно, даже, когда результаты были не очень. Просто все радовались празднику спорта.
Завтра европейское первенство завершается. По сути, результаты команд уже определены.
Итак, прощай Нетания, встречай, Индианаполис! Ведь впереди у Анастасии Авдеевой выступление на юниорском Чемпионате Мира, который пройдёт в США. 1000 спортсменов и 100 стран со всего земного шара. И в их числе наша землячка!!!
Сразу после победы Настя обновила фото профиля ВК и поставила статус, которым и завершаем топик:
Фоторяд с официальной страницы ВК Всероссийской Федерации Плавания
Как мы уже сообщали, там проходит Первенство Европы по плаванию среди юниоров. В составе сборной ковровская спортсменка Анастасия Авдеева. И Настя уже заработала в медальный зачёт нашей команды своё первое серебро.
И вот, новые достижения!
Все российские спортсменки с первых дней начали демонстрировать высокие результаты. Так в своём «серебряном» заплыве на 200 метров на спине (об этом GK уже сообщал) наша Настя Авдеева уступила лишь подруге по команде Полине Егоровой.
Девчонки вместе радовались своим победам, понимая, что обе работают на общий результат.
И этот командный настрой именно сегодня вывел Россию на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. Вот он, заветный скриншот, от которого у тренеров и болельщиков комок подступает к горлу, а на глаза наворачиваются слёзы.
Россия на самой вершине! И в этом блестящем результате ключевую роль сыграли два заплыва нашей Насти. Вот эти заветные цифры:
- 50 метров — 29,53 секунд
- 100 метров — 1 минута и 2,01 секунды.
Не без гордости заметим, что GK был одним из первых (разумеется, не считая родителей и её тренера Сергея Фёдорова), кто поздравил спортсменку с блестящим результатом. Вот, что рассказала Настя:
— Состояние эйфории. Здесь очень доброжелательная атмосфера, много российских болельщиков, и их поддержка нам помогала на протяжении всего чемпионата.
GK: Судя по турнирной таблице, хозяева чемпионата, команда Израиля, оказалась в самом низу. Израильтяне переживали? Как к нашим относились?
— Израильтяне, конечно, переживали. Но никакого негатива ни я, ни мои подруги не почувствовали. А своих израильских спортсменов местные болельщики приветствовали очень громко и радостно, даже, когда результаты были не очень. Просто все радовались празднику спорта.
Завтра европейское первенство завершается. По сути, результаты команд уже определены.
Итак, прощай Нетания, встречай, Индианаполис! Ведь впереди у Анастасии Авдеевой выступление на юниорском Чемпионате Мира, который пройдёт в США. 1000 спортсменов и 100 стран со всего земного шара. И в их числе наша землячка!!!
Сразу после победы Настя обновила фото профиля ВК и поставила статус, которым и завершаем топик:
USA, RUSSIA идёт! Жди!
Фоторяд с официальной страницы ВК Всероссийской Федерации Плавания
0 комментариев