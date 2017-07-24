I love this game. Футбол

Победы «ЗиДа»

Успех «Вымпела»

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22 июля в матче 10-го тура Чемпионата Владимирской области по футболу среди команд первой группы футбольный клуб «ЗИД» во Владимире встречался с командой «Торпедо-СШОР» и уверенно победил со счётом 4:0, голы в нашей команде забили«Гвардеец» на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» принимал команду «Строитель» (п. Купреево) и тоже одержал победу с результатом 3:2.Остальные матчи тура принесли следующие результаты:ФК «Муром-м» — «5-й Октябрь» 1:3, «Грань» — ФГУ «ВНИИЗЖ» 2:1, «Луч-Атлет» — «Рубин» 1:2, «Труд» — «Ютекс» 1:0.Кстати, в среду 26 июля пройдут ответные матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка Владимирской области по футболу, ФК «ЗИД» в этот день сыграет в посёлке Мизиновский, Гусь-Хрустального района с командой «Эверест».В субботу 29 июня пройдут заключительные матчи первого круга Чемпионата области по футболу. ФК «ЗИД» на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» будет принимать команду «Труд» (г. Собинка), начало встречи в 17.00 часов, а «Гвардеец» в Камешково встретится с командой «Ютекс».23 июля на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» в матче 10-го тура Первенства Владимирской области по футболу среди команд второй группы «Вымпел» принимал команду «Торпедо» (г. Киржач) и одержал победу со счётом 4:2, два гола в составе нашей команды забили по разу отличилисьСледующую игру «Вымпел» проведёт 29 июля в городе Костерёво с командой «Темп».На запасном поле стадиона «Металлист» проходят матчи Первенства ОАО «ЗиД» по футболу в зачёт заводской Спартакиады, которые состоялись с 17 по 21 июля: результаты встреч Производство № 1 – Производство № 3 – 2:0, Производство № 50 – Производство № 65 – 3:3, Производство № 21 – Производство № 9 – 1:3, Сборная отделов – Цех № 91 – 5:0, Производство № 50 – Производство № 3 – 1:0, Производство № 21 – Производство № 65 – 4:0, Цех № 91 – Производство № 9 – 0:3, Производство № 1 – Сборная отделов – 1:1, Производство № 50 – Производство № 1 – 0:4, Производство № 3 – Производство № 21 – 0:1.Продолжатся соревнования с 24 июля на запасном поле стадиона «Металлист», начало игр в 17.00 и 18.10.Также состоялись матчи Чемпионата города по футболу, которые принесли следующие результаты:«Высшая лига». ФК «Ветеран» — «Гейзер» 2:3, «Олимпик» — «Вымпел» 0:2, «Универсал» — «Автоматик лес» 3:6. «Первая лига». «Атлант-2» — «Импульс» 3:6, «Хорс» — «Труд» 4:2, «Хорс» — «Вымпел-2» 2:7, «Труд» — «Район» 3:0.Анонс предстоящих матчей:24 июля. СК «Звезда». «Район» — «Команда Лосево» — 20.0025 июля. СК «Звезда». «Стандарт» — «Арсенал» — 20.00Кроме того, на этой неделе пройдут полуфинальные матчи розыгрыша Кубка города Коврова по футболу, вот их расписание:27 июля. СК «Звезда». «Стандарт» — «Арсенал» — 20.0028 июля. СК «Звезда». «Вымпел» — «Гейзер» — 20.00На спортивной площадке у Ледового Дворца Спорта «Ковровец» продолжаются матчи летнего Чемпионата города по мини-футболу, результаты матчей в период с 17 по 21 июля. «Ювентус» — «Трактор» 8:4, «ФКГ» — «Сокол» 3:7, «Селтик» — «Олимпик» 5:6, «Монолит» — «Стандарт» 1:2, «Селтик» — «Трактор» 2:3, «Ювентус» — «Олимпик» 0:0, «Монолит» — «Сокол» 4:5, «ФКГ» — «Стандарт» 4:5.24 июля. «Ювентус» — «Стандарт» — 19.00, «Селтик» — «Сокол» — 20.0025 июля. «ФКГ» — «Олимпик» — 19.00, «Монолит» — «Трактор» — 20.0027 июля. «ФКГ» — «Трактор» — 19.00, «Монолит» — «Олимпик» — 20.0028 июля. «Селтик» — «Стандарт» — 19.00, «Ювентус» — «Сокол» — 20.00Подготовлено по данным Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова