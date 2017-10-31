Спорт
Игра престолов Насти Райской
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На престижный пойнт ежегодно съезжаются атлеты, бодибилдеры, фитнес-тренеры и фэшн-модели со всей Европы и России.
И наши люди в этой звёздной тусовке отнюдь не затерялись!
Впечатлениями поделилась участница выставки фитнестренер и участница первого сезона реалити «Городская красавица» Анастасия Райская.
Вот наши вопросы и ответы Насти.
GK: Для обычных людей, не сильно вовлечённых в мир фитнеса и бодибилдинга: что же это было?
— Название мероприятия — «SN PRO Expo Forum 2017». Это ежегодная выставка, которая проводится для компаний, вовлечённых в мир фитнес-культуры, для фитнестренеров, спортсменов и предпринимателей. Я как фитнестренер и бодибилдер не раз принимала участие в таких выставках. В этом году экспозиция развернулась в 75-м павильоне «ВДНХ». Она продолжалась два дня, 28 и 29 октября. Всё это время в павильоне было очень многолюдно, зрелищно.
GK: Зрелище — это значит, была какая-то интересная программа, а не только экспозиция...
— Ну, конечно. Такие мероприятия не устраивают только для демонстрации стендов. В рамках выставки прошёл Фестиваль франшиз SN PRO (все проекты, которые реализуются на территории России под эгидой бренда). Проводились соревнования по гиревому спорту, состоялся финал чемпионата России по силовому экстриму. А ещё — Кубок мира по кросслифтингу, турнир по тяжёлой атлетике, открытые соревнования по бодибилдингу, финал чемпионата мира по пауэрлифтингу. Отдельным блоком — кулинарная сцена и многое другое.
На снимке слева бывшая участница реалити Дом-2 и чемпионка Москвы по бодибилдингу 2017 года в категории «Мисс фитнесс бикини» Елизавета Полыгалова. На SN PRO она была второй. Первое место заняла Ольга Бодунова, а третье Ирина Веркина.
GK: Наверное, тебе ближе всё, что про бодибилдинг...
— Это верно. Очень много знакомых из Москвы встретила. Я ведь до перехода на тренерскую работу выступала на открытых чемпионатах… Но в этом году лично для меня, как раз кулинарный блок был ближе. Спортивное питание на сегодня — это моя тема. Не секрет, что все, кто ставит перед собой задачу построения красивого и гармоничного тела, сталкиваются с проблемой многочисленных ограничений в еде. Как будто назло — те продукты, которые нравятся, уходят под запрет, любимые вкусы — под санкции. Но на самом деле всё это не так прямолинейно. Любите сладкое? Существует широчайшая линейка диетических продуктов, которые по вкусу ничуть не уступают любимому бабушкиному варенью, заветным шоколадным батончикам и проч. Но это, наверное, отдельная история. О еде для спортсменов могу говорить много и объёмно…
GK: Если мероприятие называется «выставка», то, наверное, все перечисленные тобой соревнования — это, скорее, фон. А главная задача — выствавить. Что именно? О спортпите уже сказано, а что ещё?
— Конечно, экспозиция — это основное и главное. Не просто демонстрация, но и многочисленные мастер-классы по всему, что касается фитнес-культуры и индустрии. Не только питание для спортсменов, но и многочисленные полезные ингредиенты, витамины, спортивный инвентарь, одежда, обувь, аксессуары. Тут же, наряду с МК проходили так называемые автографсессии. Это когда со «звездой» не только фотографируешься, но и получаешь автограф. А «звёзды» там были, причём не только представители отечественного, но и зарубежного спортивного мира.
GK: Кого можно считать фигурой №1, главным хэдлайнером?
— Наверное, №1 — это Hafthor Bjornsson (Хафтор Бьёрнссон), исполнитель роли «Гора» из «Игры престолов». Это актёр и стронгмен из Исландии. Он обладатель титула «Самый сильный человек Европы» и титула «Самый сильный викинг планеты».
— Ещё из известных персон можно отметить бойца Фёдора Емельяненко, четырёхкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам. Ну, и модели, победительницы женских чемпионатов по бодибилдингу. Ларисса Рейс, стронгменам отлично известна. Титулованная бразильянка и атлет команды Nutrex. Из российских знаменитостей, пожалуй, отмечу Оксану Гришину. Это звезда мирового бодибилдинга, которая не устает бить рекорды по количеству чемпионских титулов на «Олимпии» и «Арнольд Классик». Были фитнес-модели. Вот, Анжелика Андерсон, например…
GK: Понятно, что ты встретила много знакомых по своим прежним выступлениям. А из нынешних коллег, представителей ковровских спортклубов кто-то был?
— Были, и это для меня стало очень приятным моментом. Были и представители «Мультифита», и «Державы», и несколько тренеров, работающих индивидуально. На мой взгляд, это очень хороший показатель. Каким бы крутым по ковровским меркам не был клуб или тренер, всегда надо изучать опыт коллег, следить за ключевыми событиями, быть в курсе трендов. Это касается как собственно соревнований, так и всех сопутствующих ивентов. Это отличная мотивация на дальнейшее развитие.
Фоторяд для топика предоставила Настя, а ещё своими работами поделился фотограф Владислав Казённых.
Владислав регулярно проводит фотосеты бодибилдеров, можно сказать, что это его специализация.
Все фото с прошедшего на ВДНХ мероприятия, можно найти в его паблике. Может, знакомых увидите?
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