Искусство управления. Танцы на лошади

Доверие — это искусство!

Несмотря на холодный, пронизывающий ветер соревнования в ДЮСШ по конному спорту все-таки состоялись.Погода не смутила ни зрителей, ни юных наездниц.В Коврове тренируются в основном девушки-конники, а потому турнир получился чисто женским.На суд приглашенному квалифицированному судье по выездке вышли порядка двадцати спортивных пар.Среди них те, кто только делает первые шаги в конном спорте и те за чьими плечами уже не одна победа в соревнованиях.Наездники по очереди приглашались на манеж для выездки. Звонок колокола означал, что судьи готовы оценивать упражнения езды.На трех аллюрах: шаг, рысь и галоп, всадник должен был выполнить простые упражнения. Собственно, это первый уровень для всех наездников. Каждый спортсмен-конник должен без особого труда справляться с этим заданием.Судьи оценивают правильность выполнение элементов, расслабление лошади и контроль всадника над животным.Со стороны должно казаться, что наездник выполняет упражнения без особого труда. Лошадь не должна демонстрировать признаков дискомфорта и четко выполнять поставленные задачи. При всем этом это огромный труд, а схема езды и упражнения отработаны многочисленными тренировками.Лучшим выступлением соревнований стало выступление успешной спортивной пары —и лошади Богемы. Елена выпускница конноспортивной школы, несмотря на подготовку к ЕГЭ, она нашла время для подготовки и участия в соревнованиях и показала высокий результат, завоевав первое место в категории «юноши от 14 до 18 лет».Еще одна выпускница школы —выступала на своей лошади по кличке Радмира и стала второй среди юношей. А Радмира принесла золотую медаль в категории «любители». А второе место в этой категории также заняла Светлана, только на своей лошадке Кароле.Лучшей среди самых младших учеников школы стала, на втором месте —, а на третьей позицииСоревнования завершились награждением победителей и призеров, а также вручением выпускникам сертификатов об окончании конной школы.Конники знают, что такое доверие! Ведь нужно полностью доверится животному весом в полтонны!