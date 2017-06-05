Спорт
Искусство управления. Танцы на лошади
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4 июня в городской конноспортивной школе состоялись соревнования по выездке. Выездка — это вид конного спорта, в котором наездники демонстрируют мастерство управления лошадью. Это напоминает красивый танец с четко отточенными движениями.
Несмотря на холодный, пронизывающий ветер соревнования в ДЮСШ по конному спорту все-таки состоялись.
Погода не смутила ни зрителей, ни юных наездниц.
В Коврове тренируются в основном девушки-конники, а потому турнир получился чисто женским.
На суд приглашенному квалифицированному судье по выездке вышли порядка двадцати спортивных пар.
Среди них те, кто только делает первые шаги в конном спорте и те за чьими плечами уже не одна победа в соревнованиях.
Наездники по очереди приглашались на манеж для выездки. Звонок колокола означал, что судьи готовы оценивать упражнения езды.
На трех аллюрах: шаг, рысь и галоп, всадник должен был выполнить простые упражнения. Собственно, это первый уровень для всех наездников. Каждый спортсмен-конник должен без особого труда справляться с этим заданием.
Судьи оценивают правильность выполнение элементов, расслабление лошади и контроль всадника над животным.
Со стороны должно казаться, что наездник выполняет упражнения без особого труда. Лошадь не должна демонстрировать признаков дискомфорта и четко выполнять поставленные задачи. При всем этом это огромный труд, а схема езды и упражнения отработаны многочисленными тренировками.
Лучшим выступлением соревнований стало выступление успешной спортивной пары — Елены Бочаровой и лошади Богемы. Елена выпускница конноспортивной школы, несмотря на подготовку к ЕГЭ, она нашла время для подготовки и участия в соревнованиях и показала высокий результат, завоевав первое место в категории «юноши от 14 до 18 лет».
Еще одна выпускница школы — Дарья Долгушева выступала на своей лошади по кличке Радмира и стала второй среди юношей. А Радмира принесла золотую медаль в категории «любители» Светлане Жилимовой. А второе место в этой категории также заняла Светлана, только на своей лошадке Кароле.
Лучшей среди самых младших учеников школы стала Полина Лазарева, на втором месте — Дарья Запруднова, а на третьей позиции Ева Евсеева.
Соревнования завершились награждением победителей и призеров, а также вручением выпускникам сертификатов об окончании конной школы.
Конники знают, что такое доверие! Ведь нужно полностью доверится животному весом в полтонны!
Фотограф Игорь Селезнёв
Несмотря на холодный, пронизывающий ветер соревнования в ДЮСШ по конному спорту все-таки состоялись.
Погода не смутила ни зрителей, ни юных наездниц.
В Коврове тренируются в основном девушки-конники, а потому турнир получился чисто женским.
На суд приглашенному квалифицированному судье по выездке вышли порядка двадцати спортивных пар.
Среди них те, кто только делает первые шаги в конном спорте и те за чьими плечами уже не одна победа в соревнованиях.
Наездники по очереди приглашались на манеж для выездки. Звонок колокола означал, что судьи готовы оценивать упражнения езды.
На трех аллюрах: шаг, рысь и галоп, всадник должен был выполнить простые упражнения. Собственно, это первый уровень для всех наездников. Каждый спортсмен-конник должен без особого труда справляться с этим заданием.
Судьи оценивают правильность выполнение элементов, расслабление лошади и контроль всадника над животным.
Со стороны должно казаться, что наездник выполняет упражнения без особого труда. Лошадь не должна демонстрировать признаков дискомфорта и четко выполнять поставленные задачи. При всем этом это огромный труд, а схема езды и упражнения отработаны многочисленными тренировками.
Лучшим выступлением соревнований стало выступление успешной спортивной пары — Елены Бочаровой и лошади Богемы. Елена выпускница конноспортивной школы, несмотря на подготовку к ЕГЭ, она нашла время для подготовки и участия в соревнованиях и показала высокий результат, завоевав первое место в категории «юноши от 14 до 18 лет».
Еще одна выпускница школы — Дарья Долгушева выступала на своей лошади по кличке Радмира и стала второй среди юношей. А Радмира принесла золотую медаль в категории «любители» Светлане Жилимовой. А второе место в этой категории также заняла Светлана, только на своей лошадке Кароле.
Лучшей среди самых младших учеников школы стала Полина Лазарева, на втором месте — Дарья Запруднова, а на третьей позиции Ева Евсеева.
Соревнования завершились награждением победителей и призеров, а также вручением выпускникам сертификатов об окончании конной школы.
Конники знают, что такое доверие! Ведь нужно полностью доверится животному весом в полтонны!
Доверие — это искусство!
Фотограф Игорь Селезнёв
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