Рёв моторов и визг тормозов

Вход для всех желающих свободный!

Легкий мороз, солнце и идеально подготовленный трек встречали более восьмидесяти пилотов из Коврова, Владимира, Гусь-Хрустального, Бора, Касимова, Ярославля, Рязани, Костромы, Нижнего Новгорода, Москвы, Рыбинска, Мурома и Ликино-Дулево.Соревнования посетили и почетные гости: замглавы Коврова по соцвопросам, зампредседателя Совета народных депутатов, директор «Управления физической культуры и спорта», директор спортивного комплекса «Мотодром»и председатель «Федерации автомобильного спорта»Напомним, что город Ковров является одним из немногих городов Центрального Федерального округа, где проходят соревнования по зимнему картингу. За зимний спортивный сезон 2016-2017 гг. проведено четыре большие и увлекательные гонки. Для Коврова проведение такого количества гонок за зимний сезон является рекордным!А на прошедших соревнований честь города Коврова отстаивала команда Ск «Мотодром» — М – Racing, тренер —1 место – Андрей Хламов – M — Racing (г. Ковров)2 место – Александр Журавлев — ДОСААФ (г. Кострома)3 место – Егор Колесов — ДОСААФ (г. Кострома)1 место — Тимур Кучин – ДОСААФ (г. Кострома)2 место – Дмитрий Данилушкин – СТК Владимир (г. Владимир)1 место – Андрей Устинов – M — Racing (г. Ковров)2 место – Алексей Голубев – СТК «Кварц» (г. Гусь-Хрустальный)3 место – Алексей Майоров – ЦВР «Алиса» (г. Бор)1 место – Данила Мосеев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)2 место – Данила Шихов – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)3 место – Роман Шигарев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)1 место – Кирилл Рогожин – M — Racing (г. Ковров)2 место – Александр Костин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)3 место – Роман Курицын – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)1 место – Дмитрий Арсентьев – M — Racing (г. Ковров)2 место – Артём Глущенко – M — Racing (г. Ковров)3 место – Андрей Ючко — СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)1 место – Дмитрий Арсентьев – M — Racing (г. Ковров)2 место – Артём Глущенко – M — Racing (г. Ковров)3 место – Артём Лепахин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)1 место – Матвей Барышев — СК Владимир (г. Владимир)1 место – Кирилл Молотков – M — Racing (г. Ковров)2 место – Алексей Майоров — ЦВР «Алиса» (г. Бор)3 место – Матвей Барышев – СК Владимир (г. Владимир)1 место – Александр Ефимов – г. Ярославль2 место – Александр Васин — Академия (г. Нижний Новгород)3 место – Тимофей Буянов — ЦВР «Алиса» (г. Бор)1 место — M-Racing (г. Ковров) — 142 очка2 место — СК Владимир (г. Владимир) – 122 очков3 место – ЦВР «Алиса» (г. Бор) — 92 очковТаким образом, звание Чемпион и Победитель Владимирской области присвоено:— Андрей Хламов – M — Racing г. Ковров— Данила Мосеев – «Родина Мотор» г. Ковров— Тимур Кучин – «ДОСААФ» г. Кострома— Андрей Устинов – M — Racing г. Ковров— Кирилл Рогожин – M — Racing г. Ковров— Кирилл Молотков – M — Racing г. Ковров— Александр Ефимов – г. Ярославль— Дмитрий Арсентьев – M — Racing г. Ковров— Матвей Барышев — СК Владимир г. ВладимирНе забывайте, что 25 и 26 февраля в 11-00 часов на стадионе «Мотодром» — заключительная гонка зимнего спортивного сезона по картингу – Чемпионат и Первенство города Коврова.Информация предоставлена учебно-спортивным отделом МКУ УФКиС г. Коврова