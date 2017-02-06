Спорт
Рёв моторов и визг тормозов
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В выходные в Коврове на стадионе «Мотодром» с самого утра слышался рёв моторов – в нашем городе состоялся Чемпионат и Первенство Владимирской области по картингу!
Легкий мороз, солнце и идеально подготовленный трек встречали более восьмидесяти пилотов из Коврова, Владимира, Гусь-Хрустального, Бора, Касимова, Ярославля, Рязани, Костромы, Нижнего Новгорода, Москвы, Рыбинска, Мурома и Ликино-Дулево.
Соревнования посетили и почетные гости: замглавы Коврова по соцвопросам Светлана Степанова, зампредседателя Совета народных депутатов Александр Котляров, директор «Управления физической культуры и спорта» Станислав Чесноков, директор спортивного комплекса «Мотодром» Александр Данилов и председатель «Федерации автомобильного спорта» Михаил Карелин.
Напомним, что город Ковров является одним из немногих городов Центрального Федерального округа, где проходят соревнования по зимнему картингу. За зимний спортивный сезон 2016-2017 гг. проведено четыре большие и увлекательные гонки. Для Коврова проведение такого количества гонок за зимний сезон является рекордным!
А на прошедших соревнований честь города Коврова отстаивала команда Ск «Мотодром» — М – Racing, тренер — Кирилл Малыгин.
По итогам гонки определены Чемпионы и Победители области:
Класс «Дети»
1 место – Андрей Хламов – M — Racing (г. Ковров)
2 место – Александр Журавлев — ДОСААФ (г. Кострома)
3 место – Егор Колесов — ДОСААФ (г. Кострома)
Класс «Микро»
1 место — Тимур Кучин – ДОСААФ (г. Кострома)
2 место – Дмитрий Данилушкин – СТК Владимир (г. Владимир)
Класс «120-БШ»
1 место – Андрей Устинов – M — Racing (г. Ковров)
2 место – Алексей Голубев – СТК «Кварц» (г. Гусь-Хрустальный)
3 место – Алексей Майоров – ЦВР «Алиса» (г. Бор)
Класс «Кадет»
1 место – Данила Мосеев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
2 место – Данила Шихов – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
3 место – Роман Шигарев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Союзный»
1 место – Кирилл Рогожин – M — Racing (г. Ковров)
2 место – Александр Костин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
3 место – Роман Курицын – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Свободный»
1 место – Дмитрий Арсентьев – M — Racing (г. Ковров)
2 место – Артём Глущенко – M — Racing (г. Ковров)
3 место – Андрей Ючко — СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Ротакс Макс»
1 место – Дмитрий Арсентьев – M — Racing (г. Ковров)
2 место – Артём Глущенко – M — Racing (г. Ковров)
3 место – Артём Лепахин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
Класс «Ротакс Макс-Юниор»
1 место – Матвей Барышев — СК Владимир (г. Владимир)
Класс «Ракет-120Ш»
1 место – Кирилл Молотков – M — Racing (г. Ковров)
2 место – Алексей Майоров — ЦВР «Алиса» (г. Бор)
3 место – Матвей Барышев – СК Владимир (г. Владимир)
Класс «Ротакс Макс Мини»
1 место – Александр Ефимов – г. Ярославль
2 место – Александр Васин — Академия (г. Нижний Новгород)
3 место – Тимофей Буянов — ЦВР «Алиса» (г. Бор)
Командный зачет
1 место — M-Racing (г. Ковров) — 142 очка
2 место — СК Владимир (г. Владимир) – 122 очков
3 место – ЦВР «Алиса» (г. Бор) — 92 очков
Таким образом, звание Чемпион и Победитель Владимирской области присвоено:
— Андрей Хламов – M — Racing г. Ковров
— Данила Мосеев – «Родина Мотор» г. Ковров
— Тимур Кучин – «ДОСААФ» г. Кострома
— Андрей Устинов – M — Racing г. Ковров
— Кирилл Рогожин – M — Racing г. Ковров
— Кирилл Молотков – M — Racing г. Ковров
— Александр Ефимов – г. Ярославль
— Дмитрий Арсентьев – M — Racing г. Ковров
— Матвей Барышев — СК Владимир г. Владимир
В командном зачете Чемпионом области стала команда «M-Racing»!
Не забывайте, что 25 и 26 февраля в 11-00 часов на стадионе «Мотодром» — заключительная гонка зимнего спортивного сезона по картингу – Чемпионат и Первенство города Коврова.
Информация предоставлена учебно-спортивным отделом МКУ УФКиС г. Коврова
Фото: Павел Артюшин
Легкий мороз, солнце и идеально подготовленный трек встречали более восьмидесяти пилотов из Коврова, Владимира, Гусь-Хрустального, Бора, Касимова, Ярославля, Рязани, Костромы, Нижнего Новгорода, Москвы, Рыбинска, Мурома и Ликино-Дулево.
Соревнования посетили и почетные гости: замглавы Коврова по соцвопросам Светлана Степанова, зампредседателя Совета народных депутатов Александр Котляров, директор «Управления физической культуры и спорта» Станислав Чесноков, директор спортивного комплекса «Мотодром» Александр Данилов и председатель «Федерации автомобильного спорта» Михаил Карелин.
Напомним, что город Ковров является одним из немногих городов Центрального Федерального округа, где проходят соревнования по зимнему картингу. За зимний спортивный сезон 2016-2017 гг. проведено четыре большие и увлекательные гонки. Для Коврова проведение такого количества гонок за зимний сезон является рекордным!
А на прошедших соревнований честь города Коврова отстаивала команда Ск «Мотодром» — М – Racing, тренер — Кирилл Малыгин.
По итогам гонки определены Чемпионы и Победители области:
Класс «Дети»
1 место – Андрей Хламов – M — Racing (г. Ковров)
2 место – Александр Журавлев — ДОСААФ (г. Кострома)
3 место – Егор Колесов — ДОСААФ (г. Кострома)
Класс «Микро»
1 место — Тимур Кучин – ДОСААФ (г. Кострома)
2 место – Дмитрий Данилушкин – СТК Владимир (г. Владимир)
Класс «120-БШ»
1 место – Андрей Устинов – M — Racing (г. Ковров)
2 место – Алексей Голубев – СТК «Кварц» (г. Гусь-Хрустальный)
3 место – Алексей Майоров – ЦВР «Алиса» (г. Бор)
Класс «Кадет»
1 место – Данила Мосеев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
2 место – Данила Шихов – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
3 место – Роман Шигарев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Союзный»
1 место – Кирилл Рогожин – M — Racing (г. Ковров)
2 место – Александр Костин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
3 место – Роман Курицын – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Свободный»
1 место – Дмитрий Арсентьев – M — Racing (г. Ковров)
2 место – Артём Глущенко – M — Racing (г. Ковров)
3 место – Андрей Ючко — СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Ротакс Макс»
1 место – Дмитрий Арсентьев – M — Racing (г. Ковров)
2 место – Артём Глущенко – M — Racing (г. Ковров)
3 место – Артём Лепахин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
Класс «Ротакс Макс-Юниор»
1 место – Матвей Барышев — СК Владимир (г. Владимир)
Класс «Ракет-120Ш»
1 место – Кирилл Молотков – M — Racing (г. Ковров)
2 место – Алексей Майоров — ЦВР «Алиса» (г. Бор)
3 место – Матвей Барышев – СК Владимир (г. Владимир)
Класс «Ротакс Макс Мини»
1 место – Александр Ефимов – г. Ярославль
2 место – Александр Васин — Академия (г. Нижний Новгород)
3 место – Тимофей Буянов — ЦВР «Алиса» (г. Бор)
Командный зачет
1 место — M-Racing (г. Ковров) — 142 очка
2 место — СК Владимир (г. Владимир) – 122 очков
3 место – ЦВР «Алиса» (г. Бор) — 92 очков
Таким образом, звание Чемпион и Победитель Владимирской области присвоено:
— Андрей Хламов – M — Racing г. Ковров
— Данила Мосеев – «Родина Мотор» г. Ковров
— Тимур Кучин – «ДОСААФ» г. Кострома
— Андрей Устинов – M — Racing г. Ковров
— Кирилл Рогожин – M — Racing г. Ковров
— Кирилл Молотков – M — Racing г. Ковров
— Александр Ефимов – г. Ярославль
— Дмитрий Арсентьев – M — Racing г. Ковров
— Матвей Барышев — СК Владимир г. Владимир
В командном зачете Чемпионом области стала команда «M-Racing»!
Не забывайте, что 25 и 26 февраля в 11-00 часов на стадионе «Мотодром» — заключительная гонка зимнего спортивного сезона по картингу – Чемпионат и Первенство города Коврова.
Вход для всех желающих свободный!
Информация предоставлена учебно-спортивным отделом МКУ УФКиС г. Коврова
Фото: Павел Артюшин
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