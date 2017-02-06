Спорт

Рёв моторов и визг тормозов

Anna_Kalinina
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В выходные в Коврове на стадионе «Мотодром» с самого утра слышался рёв моторов – в нашем городе состоялся Чемпионат и Первенство Владимирской области по картингу!



Легкий мороз, солнце и идеально подготовленный трек встречали более восьмидесяти пилотов из Коврова, Владимира, Гусь-Хрустального, Бора, Касимова, Ярославля, Рязани, Костромы, Нижнего Новгорода, Москвы, Рыбинска, Мурома и Ликино-Дулево.

Соревнования посетили и почетные гости: замглавы Коврова по соцвопросам Светлана Степанова, зампредседателя Совета народных депутатов Александр Котляров, директор «Управления физической культуры и спорта» Станислав Чесноков, директор спортивного комплекса «Мотодром» Александр Данилов и председатель «Федерации автомобильного спорта» Михаил Карелин.



Напомним, что город Ковров является одним из немногих городов Центрального Федерального округа, где проходят соревнования по зимнему картингу. За зимний спортивный сезон 2016-2017 гг. проведено четыре большие и увлекательные гонки. Для Коврова проведение такого количества гонок за зимний сезон является рекордным!

А на прошедших соревнований честь города Коврова отстаивала команда Ск «Мотодром» — М – Racing, тренер — Кирилл Малыгин.



По итогам гонки определены Чемпионы и Победители области:

Класс «Дети»

1 место – Андрей Хламов – M — Racing (г. Ковров)

2 место – Александр Журавлев — ДОСААФ (г. Кострома)

3 место – Егор Колесов — ДОСААФ (г. Кострома)

Класс «Микро»

1 место — Тимур Кучин – ДОСААФ (г. Кострома)

2 место – Дмитрий Данилушкин – СТК Владимир (г. Владимир)

Класс «120-БШ»

1 место – Андрей Устинов – M — Racing (г. Ковров)

2 место – Алексей Голубев – СТК «Кварц» (г. Гусь-Хрустальный)

3 место – Алексей Майоров – ЦВР «Алиса» (г. Бор)

Класс «Кадет»

1 место – Данила Мосеев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)

2 место – Данила Шихов – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)

3 место – Роман Шигарев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)



Класс «Союзный»

1 место – Кирилл Рогожин – M — Racing (г. Ковров)

2 место – Александр Костин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)

3 место – Роман Курицын – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)

Класс «Свободный»

1 место – Дмитрий Арсентьев – M — Racing (г. Ковров)

2 место – Артём Глущенко – M — Racing (г. Ковров)

3 место – Андрей Ючко — СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)

Класс «Ротакс Макс»

1 место – Дмитрий Арсентьев – M — Racing (г. Ковров)

2 место – Артём Глущенко – M — Racing (г. Ковров)

3 место – Артём Лепахин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)

Класс «Ротакс Макс-Юниор»

1 место – Матвей Барышев — СК Владимир (г. Владимир)

Класс «Ракет-120Ш»

1 место – Кирилл Молотков – M — Racing (г. Ковров)

2 место – Алексей Майоров — ЦВР «Алиса» (г. Бор)

3 место – Матвей Барышев – СК Владимир (г. Владимир)

Класс «Ротакс Макс Мини»

1 место – Александр Ефимов – г. Ярославль

2 место – Александр Васин — Академия (г. Нижний Новгород)

3 место – Тимофей Буянов — ЦВР «Алиса» (г. Бор)



Командный зачет

1 место — M-Racing (г. Ковров) — 142 очка

2 место — СК Владимир (г. Владимир) – 122 очков

3 место – ЦВР «Алиса» (г. Бор) — 92 очков

Таким образом, звание Чемпион и Победитель Владимирской области присвоено:

— Андрей Хламов – M — Racing г. Ковров

— Данила Мосеев – «Родина Мотор» г. Ковров

— Тимур Кучин – «ДОСААФ» г. Кострома

— Андрей Устинов – M — Racing г. Ковров

— Кирилл Рогожин – M — Racing г. Ковров

— Кирилл Молотков – M — Racing г. Ковров

— Александр Ефимов – г. Ярославль

— Дмитрий Арсентьев – M — Racing г. Ковров

— Матвей Барышев — СК Владимир г. Владимир



В командном зачете Чемпионом области стала команда «M-Racing»!

Не забывайте, что 25 и 26 февраля в 11-00 часов на стадионе «Мотодром» — заключительная гонка зимнего спортивного сезона по картингу – Чемпионат и Первенство города Коврова.



Вход для всех желающих свободный!



Информация предоставлена учебно-спортивным отделом МКУ УФКиС г. Коврова

Фото: Павел Артюшин

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