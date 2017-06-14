Команда мечты. Самые волевые парни живут в Коврове

Мы в них верим!

С 7 по 9 июня на владимирском стадионе «Торпедо» проходил отборочный этап Всероссийского турнира по футболу среди детских команд 2008 г.р. и моложе «Большие звёзды светят малым».В областных соревнованиях приняли участие десять команд. Они боролись за две «путёвки» на Всероссийский финал. Такого права добились две — владимирская «Торпедо-СШОР» и наша «Дрим Тим»!Ковровские футболисты выиграли практически все областные соревнования и теперь будут защищать честь нашего города на Всероссийских турнирах, в августе их ждёт поездка в Краснодар, а в сентябре — в Ейск и в Анапу.Команда победителей тренируется на обычном школьном поле. А само учебное заведение — школа № 22 — предоставляет спортзал и выделело кабинет, где ведётся теоретическая подготовка. Кстати, в школе есть стенд, где хранятся 120 кубков «Дрим Тим» — победителей и призёров огромного числа соревнований. Иногда, как и сегодня, тренировки проходят на поле СК «Звезда».В «Дрим Тим» занимаются дети с 2004 по 2010 год рождения. Всего — почти 70 человек. В соревнованиях, разумеется, в разных возрастных группах, участвуют 40 ребят.Виктор Карпихин наверняка не нуждается в представлении — его знают все ковровские любители футбола. Он говорит, что буквально родился с футбольным мячом. Виктор же с детства влюблён в футбол. Играл даже в армии.А помните команду «Экскаваторщик», которая перестала существовать в нашем городе с закрытием экскаваторного завода? Тренер «Дрим Тим» вспоминает об «Экскаваторщике» с теплотой: играл и тренировал.В прошлом году ковровская дворовая команда, а по сути, это именно так, уже побывала на финале Всероссийского турнира в Анапе. Чемпионами не стали: две ничьи, два раза выиграли и дважды проиграли. Но нам есть чем гордится.В одной из игр, когда «Дрим Тим» сыграла вничью с «Зенитом» из Пензы, «страсти» накалились до предела: под конец матча, который мог закончиться счётом 4:1 в пользу соперника, наши юные футболисты пошли в атаку, сравняли счёт и получили специальный приз за волю к победе.— Самые волевые парни живут в Коврове! — прозвучало из уст комментатора на весь стадион. На минутку, это Всероссийский турнир с участием 60 сильнейших команд страны.Победа на серьезных соревнованиях — это самоотдача, нервы и стойкость. Так, в мае «Команда мечты» одержала победу на первенстве Владимирской области среди детских и юношеских команд на приз клуба «Кожаный мяч».На турнире встретились сильнейшие команды со всей Владимирской области, принадлежащие к профессиональным клубам и спортивным школам.«Дрим Тим» выступила в младшей и средней возрастных категориях. В полуфинале, когда играл средний возраст, наши юные чемпионы разыграли идеальную комбинацию и за 40 секунд (!) до финального свистка Сергей Назаров забил решающий гол.Виктор Карпихин верит во всех своих юных футболистов без исключения. Но мы всё-таки «выпытали» имена будущих звёзд футбола. Это Георгий Чантурия — основной игрок, признавался лучшим футболистом города. Также он был лучшим игроком, лучшим бомбардиром Первенства «Золотое кольцо России». Его имя отмечают на всех соревнованиях и турнирах. Сейчас он играет за владимирскую команду «Торпедо».Это Ярослав Ерохин и Кирилл Дубов (2005 год).Это Иван Прусаков и Глеб Сухов (2006 год). Это Артём Кудряшов, Матвей Голубев и Кирилл Чалаев (2007 год). Это Тимур Гузин, который лучшим игроком на прошлогоднем «Балу спортсменов».И это не все фамилии, которые назвал нам тренер: в возрастных группах 2009-2010 есть минимум четыре игрока, подающие особые надежды. Их имена мы пока оставим в секрете.Кроме Виктора Карпихина ребят тренируют Антон Волков, Константин Ананьев и Алексей Лапшин.Вера в победу, мастерство, самоотдача и стойкость — ключи к успеху «Дрим тим». Но самый главный секрет заключается в том, что «Команда мечты» — это семья, в которой есть много традиций.Так, ребята вместе отмечают дни рождения и другие праздники, ходят в кино. Например, ездили смотреть патриотический «28 панфиловцев».Виктор Карпихин говорит, что стремится не только сделать своих мальчишек чемпионами, но и воспитать настоящих мужчин.На Всероссийские соревнования «Дрим Тим» едет за победой. Иначе какой смысл играть?