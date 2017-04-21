«Комета» - «Ковровец». Первые результаты сезона

Игра закончилась со счетом 4:4!

В прошлом году в рамках Чемпионата России «Ковровец» сыграл с «Кометой» со счетом 2:1 в пользу нашей команды.Еще в первом периоде «Комета» навязала ковровчанам агрессивную игру. Соперники то и дело зажимали игроков «Ковровца», не давая им прорваться к своим воротам.Первый период для «Ковровца» прошел по большей части в обороне. Стоит отметить, что наш вратарь держался очень стойко. Тем не менее, игроки станицы Кущевской забили ковровчанам два мяча.Явно разъяренный капитан «Ковровца»,решил взять ход игры в свои руки и, активно атакуя соперника, таки забил первый гол в ворота соперника.Во втором периоде ковровчане начали играть более активно. Но стойкая и агрессивная защита «Кометы» не давала ковровчанам пробиться на их половину поля.Комбинация с прорывом защиты соперника стоила ковровчанам немалых сил. И вот, голРадость болельщиков была не долгой, «Комета» ответила еще двумя мячами в ворота «Ковровца». Счет: 2:4В третьем периоде ковровчане разозлились не на шутку, сведетельство этому удаление одного из игроков и большое колличество прорывных атак к воротам «Кометы».Владимир Царев не переставал вырываться вперед и пытаться закидывать мяч в ворота. Ему удалось отыграть еще два мяча!Полный репортаж с игры уже скоро. Следите за новостями.