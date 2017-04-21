Спорт
«Комета» - «Ковровец». Первые результаты сезона
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Сегодня в 17.00 на стадионе «Мотодром» прошла первая игра в рамках Чемпионата России по мотоболу. Команда «Ковровец» принимала команду «Комета». Первые результаты матча.
В прошлом году в рамках Чемпионата России «Ковровец» сыграл с «Кометой» со счетом 2:1 в пользу нашей команды.
Еще в первом периоде «Комета» навязала ковровчанам агрессивную игру. Соперники то и дело зажимали игроков «Ковровца», не давая им прорваться к своим воротам.
Первый период для «Ковровца» прошел по большей части в обороне. Стоит отметить, что наш вратарь держался очень стойко. Тем не менее, игроки станицы Кущевской забили ковровчанам два мяча.
Явно разъяренный капитан «Ковровца», Владимир Царев решил взять ход игры в свои руки и, активно атакуя соперника, таки забил первый гол в ворота соперника.
2:1
Во втором периоде ковровчане начали играть более активно. Но стойкая и агрессивная защита «Кометы» не давала ковровчанам пробиться на их половину поля.
Комбинация с прорывом защиты соперника стоила ковровчанам немалых сил. И вот, гол Владимира Царева!
Радость болельщиков была не долгой, «Комета» ответила еще двумя мячами в ворота «Ковровца». Счет: 2:4
В третьем периоде ковровчане разозлились не на шутку, сведетельство этому удаление одного из игроков и большое колличество прорывных атак к воротам «Кометы».
Владимир Царев не переставал вырываться вперед и пытаться закидывать мяч в ворота. Ему удалось отыграть еще два мяча!
Полный репортаж с игры уже скоро. Следите за новостями.
Фото из архива GK
В прошлом году в рамках Чемпионата России «Ковровец» сыграл с «Кометой» со счетом 2:1 в пользу нашей команды.
Еще в первом периоде «Комета» навязала ковровчанам агрессивную игру. Соперники то и дело зажимали игроков «Ковровца», не давая им прорваться к своим воротам.
Первый период для «Ковровца» прошел по большей части в обороне. Стоит отметить, что наш вратарь держался очень стойко. Тем не менее, игроки станицы Кущевской забили ковровчанам два мяча.
Явно разъяренный капитан «Ковровца», Владимир Царев решил взять ход игры в свои руки и, активно атакуя соперника, таки забил первый гол в ворота соперника.
2:1
Во втором периоде ковровчане начали играть более активно. Но стойкая и агрессивная защита «Кометы» не давала ковровчанам пробиться на их половину поля.
Комбинация с прорывом защиты соперника стоила ковровчанам немалых сил. И вот, гол Владимира Царева!
Радость болельщиков была не долгой, «Комета» ответила еще двумя мячами в ворота «Ковровца». Счет: 2:4
В третьем периоде ковровчане разозлились не на шутку, сведетельство этому удаление одного из игроков и большое колличество прорывных атак к воротам «Кометы».
Владимир Царев не переставал вырываться вперед и пытаться закидывать мяч в ворота. Ему удалось отыграть еще два мяча!
Игра закончилась со счетом 4:4!
Полный репортаж с игры уже скоро. Следите за новостями.
Фото из архива GK
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