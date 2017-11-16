Спорт
Коньки и лыжи. Подготовка к новому спортивному сезону
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Первым вопрос на пресс-конференции стал вопрос о дворовом спорте. Несмотря на то, что в Коврове есть ледовая арена, хоккейные коробочки в районах города и на территории спортивных учреждений Коврова функционировать будут. Правда, в этом году город лишился коробочки в парке имени Дегтярева, но в целом, ситуация останется без изменений. Восемь спортивных ледовых площадок находятся на обеспечении города, освещены и будут готовы к сезону, как только наступят благоприятные погодные условия.
Еще семь площадок будут залиты, если жильцы ближайших домов согласятся оплачивать их заливку и освещение. То есть будут финансироваться средствами управляющей компании.
Станислав Чесноков, директор управления физкультуры и спорта:
Стоимость заливки коробочки зависит от мастерства заливщика и возможности залива теплой водой. К сожалению, управляющая компания не может самостоятельно принять решение о содержании дворового спортивного объекта, это решают жильцы. Ситуация такова, что большинство собственников отказываются от заливки катка.
Лыжная трасса также уже готова к сезону. Осталось только дождаться, когда образуется достаточное снежное покрытие для занятия лыжным спортом. Тем временем, идет реконструкция спортивного комплекса «Мотодром».
— Ремонтные работы не мешают проведению тренировочного процесса для представителей технических видов спорта на «Мотодроме», — уверил Станислав Чесноков.
Если говорить о начале нового учебно-спортивного сезона, то количество бюджетных мест в спортивных секциях осталось без изменений.
Станислав Чесноков, директор управления физкультуры и спорта:
Напомню, что на бюджетной основе в Коврове занимаются спортом 1500 детей и подростков.
Цены на платные услуги в спортивных учреждениях выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, мы по-прежнему остаемся на среднем уровне в области.
А какие вас интересуют вопросы в области спорта?
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