Спорт

Коньки и лыжи. Подготовка к новому спортивному сезону

Анна Постникова
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16 ноября директор управления физкультуры и спорта Станислав Чесноков ответил на вопросы журналистов о подготовке к зимнему сезону и не только.



Первым вопрос на пресс-конференции стал вопрос о дворовом спорте. Несмотря на то, что в Коврове есть ледовая арена, хоккейные коробочки в районах города и на территории спортивных учреждений Коврова функционировать будут. Правда, в этом году город лишился коробочки в парке имени Дегтярева, но в целом, ситуация останется без изменений. Восемь спортивных ледовых площадок находятся на обеспечении города, освещены и будут готовы к сезону, как только наступят благоприятные погодные условия.

Еще семь площадок будут залиты, если жильцы ближайших домов согласятся оплачивать их заливку и освещение. То есть будут финансироваться средствами управляющей компании.

Станислав Чесноков, директор управления физкультуры и спорта:

Стоимость заливки коробочки зависит от мастерства заливщика и возможности залива теплой водой. К сожалению, управляющая компания не может самостоятельно принять решение о содержании дворового спортивного объекта, это решают жильцы. Ситуация такова, что большинство собственников отказываются от заливки катка.



Лыжная трасса также уже готова к сезону. Осталось только дождаться, когда образуется достаточное снежное покрытие для занятия лыжным спортом. Тем временем, идет реконструкция спортивного комплекса «Мотодром».

— Ремонтные работы не мешают проведению тренировочного процесса для представителей технических видов спорта на «Мотодроме», — уверил Станислав Чесноков.



Если говорить о начале нового учебно-спортивного сезона, то количество бюджетных мест в спортивных секциях осталось без изменений.

Станислав Чесноков, директор управления физкультуры и спорта:

Напомню, что на бюджетной основе в Коврове занимаются спортом 1500 детей и подростков.



Цены на платные услуги в спортивных учреждениях выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, мы по-прежнему остаемся на среднем уровне в области.

А какие вас интересуют вопросы в области спорта?

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