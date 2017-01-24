Тестируем «Державу». На прочность!

Сначала беговая дорожка, а уж потом, может быть, раскрою секрет...

В группе ВК фитнес-клуба сказано: «Наш клуб оценит на 5 баллов, как любитель, так и профессионал!». Что ж, сегодня качаем мышцы и тестируем «Державу».— У нас есть тайная комната, — буквально с порога заинтриговал инструктор Амирхан.Как в «Гарри Поттере»! Что же внутри? Но обо всём по порядку.Начнём со сладкого. На ресепшен стоит красивая ваза, а там… конфетки. Фитнес-клуб действует по принципу «худеем вместе?». По словам инструктора, конфеты — только ДО занятий.Цвет влияет на работоспособность. Специалисты советуют для занятий спортом стены красить в тёплые цвета. Стены «Державы», тренажёры — оранжевые. Даже футболка инструктора. Действительно, оранжевый бодрит. Захотелось скорее на тренажёр!Вот тренажёр на ягодичные мышцы. Кто давно намеревается устранить излишние килограммы и иметь упругие ягодицы? Результаты будут заметны уже через месяц.Далее — тренажёр на приводящие и отводящие мышцы. Прорабатывается внутренняя и внешняя сторона бедра. Кажется, всё просто: сел и приступай к упражнению. Но тут есть свои нюансы: не двигать корпусом, сидеть смирно, разводить ноги медленно.Эх, как же хочется на этот тренажёр с разноцветными блинами. Зеркала, музыка в тему, настрой… И тут строгий голос инструктора: «Смит» — не сейчас! Пошли к тренажёру на трицепс!».Ноги на ширине плеч, спину выпрямить, далее — выпрямляем руки и фиксируем локти. Грех не попозировать словно модных журналах. По-прежнему не даёт покоя тайная комната.Тренер неумолим:Очереди нет. Можно подниматься в горку или выбрать такую скорость, будто пытаешься выиграть эстафету. Кстати, многие советуют не держаться за поручень, когда бежишь. Оказывается, на результат это не влияет, можно держаться.Наконец-то! Тайная комната. Только оказывается это — мягкая комната для стрейчинга.А какой выбор гантелей… Начнём с 15 кг…Час в фитнес-клубе стоит 200 рублей. С инструктором — 400, блок (12 тренировок) — 4 000. Абонемент на 12 месяцев — 15 990 рублей.Тренировка окончена. Мышцы пока не болят, но очень устала. Разумеется, чтобы увидеть результат, одного занятия мало. В тренировках главное постоянство и рациональный подход.Итак, результаты тестирования. Мы не школьные учителя, чтобы выставлять оценку по балльной системе, но нам понравилось. Непременно заглянем еще. Тем более, что у фитнес-клуба далеко идущие планы. Так, скоро «Держава» обзаведется медкабинетом и прочими благами фитнес-индустрии.