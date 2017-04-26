Спорт
Желание, тренер, площадка. Секреты фигуристов
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В минувшие выходные в спортивном центре с ледовым покрытием «Ковровец» состоялись первые для нашего города соревнования по фигурному катанию. В турнире приняли участие 120 спортсменов из 17 городов нашей страны.
Открытое Первенство города Коврова по фигурному катанию на коньках «Ковров-город воинской славы», посвященное 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне — двухдневные соревнования по фигурному катанию для мальчиков и девочек. Настоящий эксклюзив для Коврова! Правда, зрителей на трибунах не было. Возможно, сыграла роль недостаточная информационная поддержка этого мероприятия. А возможно, дело здесь в том, что это были первые, так сказать, пробные соревнования для ковровской школы фигурного катания.
Мечта открыть в Коврове школу фигурного катания и воспитать фигуристов высокого уровня появился у Елены Коптевой еще тогда, когда она сама впервые встала на профессиональные коньки под крышей «Дворца спорта» в поселке Мелехово. Тогда, она наблюдала за первыми успехами совсем маленьких воспитанников Веры Юрьевны Кисловой, которая работала тренером по фигурному катанию в Ковровском районе.
Позже, Вера Юрьевна покинула должность тренера по фигурному катанию в Ковровском районе. Она вплотную занялась тренировками со своим самым одаренным воспитанником — призёром этапа Кубка России, владимирцем Антоном Шулепиным. Не смотря на многочисленные просьбы родителей юных хоккеистов, в Мелехово вера Кислова не вернулась.
А Елену Коптеву пригласили тренером по фигурному катанию по совместительству с ее основной работой, она преподает информатики в СОШ №21, в новый ледовый дворец в Коврове.
Юные фигуристки, которые встали на коньки под ее началом уже через пол года тренировок показали достойные результаты на всероссийских соревнованиях. А в ноябре 2016 года тренерский штат отделения фигурного катания в спортивном комплексе «Мотодром» в состав которого входит ледовая арена «Ковровец» пополнился еще одним тренером. Самым лучшим тренером области, по мнению Елены Коптевой — Верой Кисловой.
Вера Кислова, тренер по фигурному катанию
Вера Юрьевна живёт во Владимире, а в Ковров приезжает на тренировки.
На ковровском льду выступали фигуристы от тех, кто только стал уверено держаться на коньках и до кандидатов в мастера спорта. Ковров представляли 27 учеников Веры Кисловой и Елены Коптевой. В целом, результаты наших фигуристом можно расценивать. как высокие, ведь они начали профессионально тренироваться всего два года назад.
Результаты соревнований:
КМС девушки:
1 место – Анастасия Метелкина, г. Москва
2 место – Варвара Николаева, г.Владимир
3 место – София Митина. г. Одинцово
Первый спортивный разряд:
Юноши:
1 место — Михаил Попов, г. Муром
2 место – Антон Забываев, г. Дзержинск
Девушки 2003 г.р. и старше
1 место — Алена Белоусова, г. Ковров
2 место – Ксения Демская, г. Владимир
3 место – Мария Крол, г.Люберцы
девушки 2004 г.р. и младше
1 место — Нелли Иоффе, г.Муром
2 место — Валерия Лапшина, г.Володарск
3 место — Кристина Мишугова, г. Володарск
Второй спортивный разряд:
Девочки 2005 г.р. и старше:
1 место – Татьяна Лапшина, г. Володарск
2 место – Марина Родионова, г.Владимир
Мальчики
1 место – Илья Копысов, г.Владимир
2 место – Максим Окунев, г.Владимир
Девочки 2006 г.р. и старше:
1 место – Софья Зайцева, г.Люберцы
2 место – Виктория Лапина, г.Володарск
Первый юношеский разряд:
Девочки 2007 г.р. и младше:
1 место — Антонина Руфицкая, г. Владимир
2 место — Дарья Егорова, г.Владимир
3 место — Карина Ремезовская, г.Люберцы
Девочки 2006 г.р. и старше:
1 место — Валентина Киселева, г.Павловский Посад
2 место – Евгения Шепелева, г.Павловский Посад
3 место – Софья Сахарова, г.Владимир
Второй юношеский разряд:
Девочки 2007 г.р. и старше:
1 место – Анастасия Потапова, г. Иваново
2 место – Виктория Михайлова, г. Павловский Посад
Девочки, 2008 гр. и младше:
1 место – Екатерина Ципухина, г.Володарск
2 место — Ульяна Михайлова, г.Иваново
3 место – Елизавета Загородняя, г.Владимир.
Мальчики 2007 г.р. и старше:
1 место – Артём Кленков, г. Ковров
Мальчики 2008 г.р.:
1 место – Александр Палов, г. Владимир
3 юношеский разряд:
Девочки 2009 г.р. и младше:
1 место – София Варваркина, г.Ярославль
2 место – София Петрова, г.Ярославль
3 место – Елизавета Епифанова, г.Владимир
Девочки 2008 г.р. и старше:
1 место – Анна Чернявская, г.Ковров
2 место – Арина Стойкова, г.Владимир
3 место – Екатерина Трусова, г. Судогда
Мальчики:
1 место – Ярослав Зайцев, г.Люберцы
2 место – Кузьма Хиневич, г. Судогда
Юный фигурист:
Мальчики:
1 место — Иоанн Сисаури, г.Иваново
2 место – Константин Романов, г.Иваново
3 место – Сергей Слемперс, г.Ковров
Девочки 2009 г.р. и старше:
1 место – Ирина Макарова, г.Павловский Посад
2 место – Софья Мальцева, г. Ковров
3 место – Диана Сударкина, г. Ковров.
Девочки 2011 г.р. и младше:
1 место – Полина Сажина, г.Иваново
2 место – Софья Карпова, г.Ковров
3 место – Полина Бажурова, г.Иваново
Девочки 2010 г.р.:
1 место – Дарья Шаронова, г. Ковров
2 место – Дарья Любимова, г.Иваново
3 место — Диана Апалонская, г.Ярославль
Фигурное катание — это прекрасное зрелище. Это эффектный и красивый вид спорта, который завораживает.
Фотограф Александр Соколов
Открытое Первенство города Коврова по фигурному катанию на коньках «Ковров-город воинской славы», посвященное 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне — двухдневные соревнования по фигурному катанию для мальчиков и девочек. Настоящий эксклюзив для Коврова! Правда, зрителей на трибунах не было. Возможно, сыграла роль недостаточная информационная поддержка этого мероприятия. А возможно, дело здесь в том, что это были первые, так сказать, пробные соревнования для ковровской школы фигурного катания.
Мечта открыть в Коврове школу фигурного катания и воспитать фигуристов высокого уровня появился у Елены Коптевой еще тогда, когда она сама впервые встала на профессиональные коньки под крышей «Дворца спорта» в поселке Мелехово. Тогда, она наблюдала за первыми успехами совсем маленьких воспитанников Веры Юрьевны Кисловой, которая работала тренером по фигурному катанию в Ковровском районе.
Позже, Вера Юрьевна покинула должность тренера по фигурному катанию в Ковровском районе. Она вплотную занялась тренировками со своим самым одаренным воспитанником — призёром этапа Кубка России, владимирцем Антоном Шулепиным. Не смотря на многочисленные просьбы родителей юных хоккеистов, в Мелехово вера Кислова не вернулась.
А Елену Коптеву пригласили тренером по фигурному катанию по совместительству с ее основной работой, она преподает информатики в СОШ №21, в новый ледовый дворец в Коврове.
Юные фигуристки, которые встали на коньки под ее началом уже через пол года тренировок показали достойные результаты на всероссийских соревнованиях. А в ноябре 2016 года тренерский штат отделения фигурного катания в спортивном комплексе «Мотодром» в состав которого входит ледовая арена «Ковровец» пополнился еще одним тренером. Самым лучшим тренером области, по мнению Елены Коптевой — Верой Кисловой.
Вера Кислова, тренер по фигурному катанию
В Коврове есть очень одаренные дети. Да, они делают еще только первые шаги в спорте, ведь до открытия ледового дворца в Коврове не было фигурного катания. Приятно, что есть мальчики. Ведь я очень люблю работать с мальчиками. Фигурное катание — это очень сложный и травмоопасный спорт. Думаю, мальчикам легче бороться со страхом и волнением. Хотя, есть и девочки, которые не в чем не уступают. Все зависит от конкретного спортсмена. Я планирую проведение в Коврове крупных всероссийских соревнований. Здесь есть все условия для этого. Надеюсь, нам удастся вырастить сильное поколение ковровских фигуристов.
Вера Юрьевна живёт во Владимире, а в Ковров приезжает на тренировки.
На ковровском льду выступали фигуристы от тех, кто только стал уверено держаться на коньках и до кандидатов в мастера спорта. Ковров представляли 27 учеников Веры Кисловой и Елены Коптевой. В целом, результаты наших фигуристом можно расценивать. как высокие, ведь они начали профессионально тренироваться всего два года назад.
Результаты соревнований:
КМС девушки:
1 место – Анастасия Метелкина, г. Москва
2 место – Варвара Николаева, г.Владимир
3 место – София Митина. г. Одинцово
Первый спортивный разряд:
Юноши:
1 место — Михаил Попов, г. Муром
2 место – Антон Забываев, г. Дзержинск
Девушки 2003 г.р. и старше
1 место — Алена Белоусова, г. Ковров
2 место – Ксения Демская, г. Владимир
3 место – Мария Крол, г.Люберцы
девушки 2004 г.р. и младше
1 место — Нелли Иоффе, г.Муром
2 место — Валерия Лапшина, г.Володарск
3 место — Кристина Мишугова, г. Володарск
Второй спортивный разряд:
Девочки 2005 г.р. и старше:
1 место – Татьяна Лапшина, г. Володарск
2 место – Марина Родионова, г.Владимир
Мальчики
1 место – Илья Копысов, г.Владимир
2 место – Максим Окунев, г.Владимир
Девочки 2006 г.р. и старше:
1 место – Софья Зайцева, г.Люберцы
2 место – Виктория Лапина, г.Володарск
Первый юношеский разряд:
Девочки 2007 г.р. и младше:
1 место — Антонина Руфицкая, г. Владимир
2 место — Дарья Егорова, г.Владимир
3 место — Карина Ремезовская, г.Люберцы
Девочки 2006 г.р. и старше:
1 место — Валентина Киселева, г.Павловский Посад
2 место – Евгения Шепелева, г.Павловский Посад
3 место – Софья Сахарова, г.Владимир
Второй юношеский разряд:
Девочки 2007 г.р. и старше:
1 место – Анастасия Потапова, г. Иваново
2 место – Виктория Михайлова, г. Павловский Посад
Девочки, 2008 гр. и младше:
1 место – Екатерина Ципухина, г.Володарск
2 место — Ульяна Михайлова, г.Иваново
3 место – Елизавета Загородняя, г.Владимир.
Мальчики 2007 г.р. и старше:
1 место – Артём Кленков, г. Ковров
Мальчики 2008 г.р.:
1 место – Александр Палов, г. Владимир
3 юношеский разряд:
Девочки 2009 г.р. и младше:
1 место – София Варваркина, г.Ярославль
2 место – София Петрова, г.Ярославль
3 место – Елизавета Епифанова, г.Владимир
Девочки 2008 г.р. и старше:
1 место – Анна Чернявская, г.Ковров
2 место – Арина Стойкова, г.Владимир
3 место – Екатерина Трусова, г. Судогда
Мальчики:
1 место – Ярослав Зайцев, г.Люберцы
2 место – Кузьма Хиневич, г. Судогда
Юный фигурист:
Мальчики:
1 место — Иоанн Сисаури, г.Иваново
2 место – Константин Романов, г.Иваново
3 место – Сергей Слемперс, г.Ковров
Девочки 2009 г.р. и старше:
1 место – Ирина Макарова, г.Павловский Посад
2 место – Софья Мальцева, г. Ковров
3 место – Диана Сударкина, г. Ковров.
Девочки 2011 г.р. и младше:
1 место – Полина Сажина, г.Иваново
2 место – Софья Карпова, г.Ковров
3 место – Полина Бажурова, г.Иваново
Девочки 2010 г.р.:
1 место – Дарья Шаронова, г. Ковров
2 место – Дарья Любимова, г.Иваново
3 место — Диана Апалонская, г.Ярославль
Фигурное катание — это прекрасное зрелище. Это эффектный и красивый вид спорта, который завораживает.
Следите за событиями! Приходите на спортивные соревнования всей семьей!
Фотограф Александр Соколов
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