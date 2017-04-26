Желание, тренер, площадка. Секреты фигуристов

В Коврове есть очень одаренные дети. Да, они делают еще только первые шаги в спорте, ведь до открытия ледового дворца в Коврове не было фигурного катания. Приятно, что есть мальчики. Ведь я очень люблю работать с мальчиками. Фигурное катание — это очень сложный и травмоопасный спорт. Думаю, мальчикам легче бороться со страхом и волнением. Хотя, есть и девочки, которые не в чем не уступают. Все зависит от конкретного спортсмена. Я планирую проведение в Коврове крупных всероссийских соревнований. Здесь есть все условия для этого. Надеюсь, нам удастся вырастить сильное поколение ковровских фигуристов.

Следите за событиями! Приходите на спортивные соревнования всей семьей!

Открытое Первенство города Коврова по фигурному катанию на коньках «Ковров-город воинской славы», посвященное 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне — двухдневные соревнования по фигурному катанию для мальчиков и девочек. Настоящий эксклюзив для Коврова! Правда, зрителей на трибунах не было. Возможно, сыграла роль недостаточная информационная поддержка этого мероприятия. А возможно, дело здесь в том, что это были первые, так сказать, пробные соревнования для ковровской школы фигурного катания.Мечта открыть в Коврове школу фигурного катания и воспитать фигуристов высокого уровня появился уеще тогда, когда она сама впервые встала на профессиональные коньки под крышей «Дворца спорта» в поселке Мелехово. Тогда, она наблюдала за первыми успехами совсем маленьких воспитанников, которая работала тренером по фигурному катанию в Ковровском районе.Позже, Вера Юрьевна покинула должность тренера по фигурному катанию в Ковровском районе. Она вплотную занялась тренировками со своим самым одаренным воспитанником — призёром этапа Кубка России, владимирцем Антоном Шулепиным. Не смотря на многочисленные просьбы родителей юных хоккеистов, в Мелехово вера Кислова не вернулась.А Елену Коптеву пригласили тренером по фигурному катанию по совместительству с ее основной работой, она преподает информатики в СОШ №21, в новый ледовый дворец в Коврове.Юные фигуристки, которые встали на коньки под ее началом уже через пол года тренировок показали достойные результаты на всероссийских соревнованиях. А в ноябре 2016 года тренерский штат отделения фигурного катания в спортивном комплексе «Мотодром» в состав которого входит ледовая арена «Ковровец» пополнился еще одним тренером. Самым лучшим тренером области, по мнению Елены Коптевой — Верой Кисловой.Вера Юрьевна живёт во Владимире, а в Ковров приезжает на тренировки.На ковровском льду выступали фигуристы от тех, кто только стал уверено держаться на коньках и до кандидатов в мастера спорта. Ковров представляли 27 учеников. В целом, результаты наших фигуристом можно расценивать. как высокие, ведь они начали профессионально тренироваться всего два года назад.– Анастасия Метелкина, г. Москва– Варвара Николаева, г.Владимир– София Митина. г. Одинцово— Михаил Попов, г. Муром– Антон Забываев, г. Дзержинск— Алена Белоусова, г. Ковров– Ксения Демская, г. Владимир– Мария Крол, г.Люберцы— Нелли Иоффе, г.Муром— Валерия Лапшина, г.Володарск— Кристина Мишугова, г. Володарск– Татьяна Лапшина, г. Володарск– Марина Родионова, г.Владимир– Илья Копысов, г.Владимир– Максим Окунев, г.Владимир– Софья Зайцева, г.Люберцы– Виктория Лапина, г.Володарск— Антонина Руфицкая, г. Владимир— Дарья Егорова, г.Владимир— Карина Ремезовская, г.Люберцы— Валентина Киселева, г.Павловский Посад– Евгения Шепелева, г.Павловский Посад– Софья Сахарова, г.Владимир– Анастасия Потапова, г. Иваново– Виктория Михайлова, г. Павловский Посад– Екатерина Ципухина, г.Володарск— Ульяна Михайлова, г.Иваново– Елизавета Загородняя, г.Владимир.– Артём Кленков, г. Ковров– Александр Палов, г. Владимир– София Варваркина, г.Ярославль– София Петрова, г.Ярославль– Елизавета Епифанова, г.Владимир– Анна Чернявская, г.Ковров2 место – Арина Стойкова, г.Владимир3 место – Екатерина Трусова, г. Судогда– Ярослав Зайцев, г.Люберцы– Кузьма Хиневич, г. Судогда— Иоанн Сисаури, г.Иваново– Константин Романов, г.Иваново– Сергей Слемперс, г.Ковров– Ирина Макарова, г.Павловский Посад– Софья Мальцева, г. Ковров– Диана Сударкина, г. Ковров.– Полина Сажина, г.Иваново– Софья Карпова, г.Ковров– Полина Бажурова, г.ИвановоДевочки 2010 г.р.:– Дарья Шаронова, г. Ковров– Дарья Любимова, г.Иваново— Диана Апалонская, г.Ярославль