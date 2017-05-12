Ковров вступил в новую борьбу. Что такое грэпплинг?

Традиции проведения турниров по различным видам единоборств в нашем городе заложены в своё время заслуженным спортсменом, имя которого сейчас носит «Школа самбо и дзюдо», Сергеем Рыбиным, — пояснил Владимир Самыгин. – Я, как и многие организаторы турнира, являюсь учеником Сергея Михайловича.

«На меня лучше не наезжать! Я знаю карате, тхэквондо, дзюдо и ещё 10 страшных слов!»



6 мая впервые в истории нашего города «Молодёжный» стал принимающей площадкой статусного и представительного спортивного состязания. Мы принимали этап Первенства ЦФО по спортивной борьбе «грепплинг» и «грэпплинг-ги». В турнире приняло участие более 300 спортсменов из Владимирской области и всех регионов Центральной России.Право стать хозяином турнира Ковров получил после длительной и тщательной проверки. Оценивали как состояние ФОКа, так и логистику – удобство подъездных путей к спортобъекту, условия размещения и питания спортсменов, парковку.Все показатели оказались на должном уровне. И вот – Ковров в майские выходные стал местом встречи и ключевой площадкой для выяснения отношений на татами.Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Данная борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.Стремление закончить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приёма, является отличительной особенностью грэпплинга, так как в некоторых видах борьбы основной целью является либо позиционное доминирование (вольная и греко-римская борьба), либо получение очков за определённое количество бросков и других технических действий (дзюдо и самбо), после чего спортсмену присуждается победа.Другой отличительной чертой грэпплинга является форма. Одежда спортсмена состоит из шорт и рашгарда (обтягивающей футболки с коротким и длинным рукавом). Важно, что одежда должна полностью прилегать к телу, чтобы во время схватки не давать никому преимущества.Как сообщил один из организаторов и судья турнира, столь престижный турнир удалось провести в Коврове благодаря инициативе областного отделения партии «Единая Россия» и лично – члена исполкомаВ Коврове серьёзную поддержку оказали местные власти и руководство ОАО «ЗиД» и личноНа сегодня ковровской спортивной надеждой тренеры называют девушку-борца, 19-летнююОна уже вошла в тройку лучших российских спортсменов на первенстве Европы, сейчас готовится к престижному международному турниру, который в октябре этого года пройдёт в Баку.В числе зрителей мы встретили немало известных в Коврове и далеко за его пределами борцов. Наша восходящая звезда дзю-до и самбопришла поболеть за подруг, коллег по команде.Сейчас Настя — студентка подмосковного специализированного спортивного колледжа, но тренировки продолжает в Коврове.По общему мнению спортсменов, тренеров и зрителей, спортивный праздник в Коврове удался.Спорткомплекс в качестве площадки для подобных мероприятий полностью оправдал себя.Скорее всего, подобные турниры в ФОК «Молодёжный» будут проводить и в дальнейшем.Ну, и на прощанье — один из прикольных статусов борцов: