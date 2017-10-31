Спорт
Ковровчанам покорился «Экскалибур»! Чемпионат Мира WRPF 2017
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Члены ковровского городского отделения «Боевое братство» Всеволод Зайцев и Наталья Груздева соревновались в дисциплине «Excalibur» — поднятие груза одной рукой. Наталья выступала в весовой категории 60 кг.
Ей покорился вес 70 кг. В результате она проиграла чемпионке мира 2016 года всего 0,5 кг и заняла почетное второе место, далеко опередив преследователей.
Всеволод Зайцев, при своем весе 70 кг, в четвертой попытке взял вес 100 кг. Тем самым он выполнил норматив Мастера спорта международного класса, установил новый мировой рекорд и стал Чемпионом мира 2017 года!
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