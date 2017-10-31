Спорт

Ковровчанам покорился «Экскалибур»! Чемпионат Мира WRPF 2017

Вероника Никитина
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Спортсмены ковровского военно-патриотического центра «ДЕРЖАВА» выиграли на Чемпионате Мира по армлифтингу. Он прошел в Москве 27 октября.

vk.com/derzhava33

Члены ковровского городского отделения «Боевое братство» Всеволод Зайцев и Наталья Груздева соревновались в дисциплине «Excalibur» — поднятие груза одной рукой. Наталья выступала в весовой категории 60 кг.

Ей покорился вес 70 кг. В результате она проиграла чемпионке мира 2016 года всего 0,5 кг и заняла почетное второе место, далеко опередив преследователей.

Всеволод Зайцев, при своем весе 70 кг, в четвертой попытке взял вес 100 кг. Тем самым он выполнил норматив Мастера спорта международного класса, установил новый мировой рекорд и стал Чемпионом мира 2017 года!

Наталья Груздева и Всеволод Зайцев, vladimirbb.ru

Поздравляем с победой!

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