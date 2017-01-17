Кубок городов России по картингу. Результаты

Поздравляем ковровских спортсменов и команду «М-Racing» с достойным результатом!

Более 100 спортсменов из 11 городов Российской Федерации соревновались в 10 классах.Соревнования такого уровня прошли в Коврове ВПЕРВЫЕ и количество человек, которое приняло участие в соревнованиях стало рекордным!Картинг набирает все большую популярность!В Коврове активно развивается команда «M-Racing» на базе спортивного комплекса «Мотодром».Под руководством тренеразанимается более 15 спортсменов, которые достойно защищают честь города на Международных и Всероссийских соревнованиях.В данных соревнованиях от команды «M-Racing» приняли участие 16 спортсменов, которые на протяжении двух дней упорной борьбы сражались за звание Чемпиона и за главный приз — КУБОК ГОРОДОВ РОССИИ.1 место –– лично (г. Кострома)2 место –– M-Racing (г. Ковров)3 место –– M-Racing (г. Ковров)1 место –– СК Владимир (г. Владимир)1 место – Устинов Андрей – M-Racing (г. Ковров)2 место – Матвеев Андрей – СК Владимир (г. Владимир)3 место – Коннов Андрей – ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)1 место –– СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)2 место –– СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)3 место –– СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)1 место –– СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)2 место –— ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)3 место –– M-Racing (г. Ковров)1 место –– M-Racing (г. Ковров)2 место –– M-Racing (г. Ковров)3 место –— СТК Мотор ЦДЮТТ (г. Ярославль)1 место –— ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)2 место –– M-Racing (г. Ковров)3 место –– M-Racing (г. Ковров)1 место –– (г. Рязань)2 место –— (г. Рязань)3 место –— СК Владимир (г. Владимир)1 место –– ЦВР «Алиса» (г. Бор)2 место –– ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)3 место –— M-Racing (г. Ковров)1 место –– KOVALEFF FAMILY TEAM(г. Нижний Новгород)2 место –— KOVALEFF FAMILY TEAM(г. Нижний Новгород)3 место –— СТК Мотор ЦДЮТТ (г. Ярославль)— M-Racing (г. Ковров) -164 очка— ЦВР «Алиса» (г. Бор) – 129 очков– СК Владимир (г. Владимир)-128 очковНаша команда «М-Racing» стала обладателем Кубка городов России!Тренер —Информация предоставлена управлением физкультуры и спорта города Коврова