Спорт
Кубок городов России по картингу. Результаты
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14 и 15 января в Коврове на стадионе спортивного комплекса «Мотодром» состоялись Межрегиональные соревнования по картингу «КУБОК ГОРОДОВ РОССИИ».
Более 100 спортсменов из 11 городов Российской Федерации соревновались в 10 классах.
Соревнования такого уровня прошли в Коврове ВПЕРВЫЕ и количество человек, которое приняло участие в соревнованиях стало рекордным!
Картинг набирает все большую популярность!
В Коврове активно развивается команда «M-Racing» на базе спортивного комплекса «Мотодром».
Под руководством тренера Кирилла Малыгина занимается более 15 спортсменов, которые достойно защищают честь города на Международных и Всероссийских соревнованиях.
В данных соревнованиях от команды «M-Racing» приняли участие 16 спортсменов, которые на протяжении двух дней упорной борьбы сражались за звание Чемпиона и за главный приз — КУБОК ГОРОДОВ РОССИИ.
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
Класс «Дети»
1 место – Егор Колесов – лично (г. Кострома)
2 место – Артём Сидоров – M-Racing (г. Ковров)
3 место – Андрей Хламов – M-Racing (г. Ковров)
Класс «Микро»
1 место – Сергей Шканов – СК Владимир (г. Владимир)
Класс «Ракет 120-БШ»
1 место – Устинов Андрей – M-Racing (г. Ковров)
2 место – Матвеев Андрей – СК Владимир (г. Владимир)
3 место – Коннов Андрей – ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
Класс «Кадет»
1 место – Данила Шихов – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
2 место – Данила Моисеев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
3 место – Роман Шигарев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Союзный»
1 место – Роман Курицын – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
2 место – Александр Костин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
3 место – Александр Козлов – M-Racing (г. Ковров)
Класс «Свободный»
1 место – Дмитрий Арсентьев – M-Racing (г. Ковров)
2 место – Артём Глущенко – M-Racing (г. Ковров)
3 место – Сергей Крутиков — СТК Мотор ЦДЮТТ (г. Ярославль)
Класс «Ротакс Макс»
1 место – Артем Лепахин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
2 место – Артём Глущенко – M-Racing (г. Ковров)
3 место – Дмитрий Арсентьев – M-Racing (г. Ковров)
Класс «Ротакс Макс-Юниор»
1 место – Владимир Долин – (г. Рязань)
2 место – Даниил Проценко — (г. Рязань)
3 место – Матвей Барышев — СК Владимир (г. Владимир)
Класс «Ракет-120Ш»
1 место – Алексей Майоров – ЦВР «Алиса» (г. Бор)
2 место – Андрей Коннов – ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
3 место – Кирилл Молотков — M-Racing (г. Ковров)
Класс «Ротакс Макс Мини»
1 место – Максим Туриев – KOVALEFF FAMILY TEAM(г. Нижний Новгород)
2 место – Тимофей Буянов — KOVALEFF FAMILY TEAM(г. Нижний Новгород)
3 место – Александр Ефимов — СТК Мотор ЦДЮТТ (г. Ярославль)
Командный зачет
1 место — M-Racing (г. Ковров) -164 очка
2 место — ЦВР «Алиса» (г. Бор) – 129 очков
3 место – СК Владимир (г. Владимир)-128 очков
Наша команда «М-Racing» стала обладателем Кубка городов России!
Тренер — Кирилл Малыгин.
Информация предоставлена управлением физкультуры и спорта города Коврова
Фото из официальной группы команды по картингу «M-Racing»
Более 100 спортсменов из 11 городов Российской Федерации соревновались в 10 классах.
Соревнования такого уровня прошли в Коврове ВПЕРВЫЕ и количество человек, которое приняло участие в соревнованиях стало рекордным!
Картинг набирает все большую популярность!
В Коврове активно развивается команда «M-Racing» на базе спортивного комплекса «Мотодром».
Под руководством тренера Кирилла Малыгина занимается более 15 спортсменов, которые достойно защищают честь города на Международных и Всероссийских соревнованиях.
В данных соревнованиях от команды «M-Racing» приняли участие 16 спортсменов, которые на протяжении двух дней упорной борьбы сражались за звание Чемпиона и за главный приз — КУБОК ГОРОДОВ РОССИИ.
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
Класс «Дети»
1 место – Егор Колесов – лично (г. Кострома)
2 место – Артём Сидоров – M-Racing (г. Ковров)
3 место – Андрей Хламов – M-Racing (г. Ковров)
Класс «Микро»
1 место – Сергей Шканов – СК Владимир (г. Владимир)
Класс «Ракет 120-БШ»
1 место – Устинов Андрей – M-Racing (г. Ковров)
2 место – Матвеев Андрей – СК Владимир (г. Владимир)
3 место – Коннов Андрей – ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
Класс «Кадет»
1 место – Данила Шихов – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
2 место – Данила Моисеев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
3 место – Роман Шигарев – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
Класс «Союзный»
1 место – Роман Курицын – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)
2 место – Александр Костин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
3 место – Александр Козлов – M-Racing (г. Ковров)
Класс «Свободный»
1 место – Дмитрий Арсентьев – M-Racing (г. Ковров)
2 место – Артём Глущенко – M-Racing (г. Ковров)
3 место – Сергей Крутиков — СТК Мотор ЦДЮТТ (г. Ярославль)
Класс «Ротакс Макс»
1 место – Артем Лепахин — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
2 место – Артём Глущенко – M-Racing (г. Ковров)
3 место – Дмитрий Арсентьев – M-Racing (г. Ковров)
Класс «Ротакс Макс-Юниор»
1 место – Владимир Долин – (г. Рязань)
2 место – Даниил Проценко — (г. Рязань)
3 место – Матвей Барышев — СК Владимир (г. Владимир)
Класс «Ракет-120Ш»
1 место – Алексей Майоров – ЦВР «Алиса» (г. Бор)
2 место – Андрей Коннов – ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)
3 место – Кирилл Молотков — M-Racing (г. Ковров)
Класс «Ротакс Макс Мини»
1 место – Максим Туриев – KOVALEFF FAMILY TEAM(г. Нижний Новгород)
2 место – Тимофей Буянов — KOVALEFF FAMILY TEAM(г. Нижний Новгород)
3 место – Александр Ефимов — СТК Мотор ЦДЮТТ (г. Ярославль)
Командный зачет
1 место — M-Racing (г. Ковров) -164 очка
2 место — ЦВР «Алиса» (г. Бор) – 129 очков
3 место – СК Владимир (г. Владимир)-128 очков
Наша команда «М-Racing» стала обладателем Кубка городов России!
Тренер — Кирилл Малыгин.
Поздравляем ковровских спортсменов и команду «М-Racing» с достойным результатом!
Информация предоставлена управлением физкультуры и спорта города Коврова
Фото из официальной группы команды по картингу «M-Racing»
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