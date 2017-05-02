Спорт

Кубок России по регби во Владимире

WolArt
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29 апреля в рамках кубка России по регби прошел матч между РК «Владимирские львы» и РК «Флагман» Ярославль. Матч состоялся на стадионе Лыбедь-2.


Капитаны

Все мы помним какая погода была до выходных, нос не высунуть на улицу.

Но несмотря на это игроки команды «Владимирские львы» проводили тренировки.

На трибунах собралась молодежь и не только поболеть за своих и посмотреть на зрелищную игру.

Еще до матча тренировка (разминка) показала настрой игроков.







Нельзя сказать, что «Владимирские львы» расслабились на родном поле, но к концу первого тайма счет был 5:12 в пользу гостей.



Не могу не обратить внимание на то, что судья не защитал удачно (на мой взгляд) пробитый мяч.



Во втором тайме удалось нагнать по очкам, но немного не хватило.









К сожалению болельщиков, команда «Владимирские львы» проиграла со счетом 12:15. «Флагман» вышел в 1/16 Кубка России

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