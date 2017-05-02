Спорт
Кубок России по регби во Владимире
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29 апреля в рамках кубка России по регби прошел матч между РК «Владимирские львы» и РК «Флагман» Ярославль. Матч состоялся на стадионе Лыбедь-2.
Все мы помним какая погода была до выходных, нос не высунуть на улицу.
Но несмотря на это игроки команды «Владимирские львы» проводили тренировки.
На трибунах собралась молодежь и не только поболеть за своих и посмотреть на зрелищную игру.
Еще до матча тренировка (разминка) показала настрой игроков.
Нельзя сказать, что «Владимирские львы» расслабились на родном поле, но к концу первого тайма счет был 5:12 в пользу гостей.
Не могу не обратить внимание на то, что судья не защитал удачно (на мой взгляд) пробитый мяч.
Во втором тайме удалось нагнать по очкам, но немного не хватило.
Все мы помним какая погода была до выходных, нос не высунуть на улицу.
Но несмотря на это игроки команды «Владимирские львы» проводили тренировки.
На трибунах собралась молодежь и не только поболеть за своих и посмотреть на зрелищную игру.
Еще до матча тренировка (разминка) показала настрой игроков.
Нельзя сказать, что «Владимирские львы» расслабились на родном поле, но к концу первого тайма счет был 5:12 в пользу гостей.
Не могу не обратить внимание на то, что судья не защитал удачно (на мой взгляд) пробитый мяч.
Во втором тайме удалось нагнать по очкам, но немного не хватило.
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