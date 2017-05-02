Кубок России по регби во Владимире

К сожалению болельщиков, команда «Владимирские львы» проиграла со счетом 12:15. «Флагман» вышел в 1/16 Кубка России

Все мы помним какая погода была до выходных, нос не высунуть на улицу.Но несмотря на это игроки команды «Владимирские львы» проводили тренировки.На трибунах собралась молодежь и не только поболеть за своих и посмотреть на зрелищную игру.Еще до матча тренировка (разминка) показала настрой игроков.Нельзя сказать, что «Владимирские львы» расслабились на родном поле, но к концу первого тайма счет был 5:12 в пользу гостей.Не могу не обратить внимание на то, что судья не защитал удачно (на мой взгляд) пробитый мяч.Во втором тайме удалось нагнать по очкам, но немного не хватило.