Кульминация. Гордимся за спорт? Или...

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8 июля в Кольчугино состоялся очередной традиционный турнир по футболу среди ветеранов, посвящённый памяти ушедших из жизни кольчугинских футболистов. Соревнования проводятся уже без малого 10 лет, и в них принимают участие команды ветеранов из городов Владимирской и Московской областей.Команда ветеранов футбола завода им. В. А. Дегтярёва всегда являлась неизменным участником этих турниров, но никогда ранее выше второго места не поднималась, а в этом году победив командыНаша команда впервые стала победителем турнира!В среду 12 июня состоялись первые матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка Владимирской области по футболу.ФК «ЗИД» на искусственном поле СК «Звезда» принимал команду «Эверест» из Гусь-Хрустального района.. Дважды отличилсяи по голу забили, здесь стоит отметить четвёртый подряд незабитый пенальти игроками нашей команды нынешнего сезона, на этот раз с одиннадцати метровой отметки промахнулсяВ Муроме завершилось открытое Первенство города по футболу среди самых маленьких футболистов 2009 года рождения. Соревнования длились без малого два месяца и в них приняли участие команды городов Владимирской и Нижегородской областей.Первое место в этом турнире заняла детская футбольная команда «Дегтярёвец», которая одержала победы во всех проведённых 10 встречах.Во Владимире с 12 по 14 июля проходил областной этап всероссийского турнира по футболу среди детских команд 10 лет и моложе «Загрузи себя футболом».В соревнованиях приняло участие 10 команд. В матче за третье место наша команда «Дрим Тим» выиграла у команды «Фаэтон» (г. Александров)В финале турнира встретились команды «Грань» (г. Гусь-Хрустальный_ и «ДЮСШ-Ковров», победив своих соперников, наши юные футболисты завоевали первое место и получили право участвовать во Всероссийском финале турнира, которые пройдёт в сентябре на футбольных полях Анапы и Новороссийска.16 июля в матче девятого тура Первенства Владимирской области по футболу среди команд второй группы, ковровская команда «Вымпел» в Юрьев-Польском проиграла команде «Ополье». Следующую игру «Вымпел» проведёт 23 июля, когда на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Звезда» будет принимать команду «Торпедо» (г. Киржач), начало матча в 17.00 часов.С 7 по 9 июля в Пензе прошло Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Воспитанница Натальи Птушкиной спортсменкав беге на 200 метров заняла 11 место. Всего приняло участие в беге на 200 метров — 50 человек.16 июля прошел Кубок города Коврова по мотоболу среди юношей. В соревнованиях участвовали три команды, места распределились следующим образом:1 место – «Ковровец 3»2 место – «Восход»3 место — «Юность»16 июля в городе Белгороде воспитанник спортивного комплекса «Мотодром»по результатам четвертого этапа стал победителем чемпионата центрального федерального округа России в классе 65 куб.см. Заключительная гонка сложилась трудно. Быстро перестроиться с мягкого песка на пыльный жёсткий грунт — трудная задача даже для профессионалов, что уже говорить о детях. Поздравляем Семёна с титулом Чемпион ЦФО в классе 65сс!Информация управления физкультуры и спорта