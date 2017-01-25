Легенда ковровского мотокросса

А ты знаешь, как расшифровывается КТМ»? Я ответил — это основатели завода Кронрейф и Трункенпольц в Маттигофене. Он засмеялся и сказал, что КТМ — это Кавинов, Трофимец, Моисеев. Да, действительно, КТМ создал прекрасный мотоцикл, а Кавинов, Трофимец и Моисеев победами на чемпионатах мира прославили его на весь мир, дав ему всемирную славу.

Можно с уверенностью сказать, что фамилия Кавинов в памяти старшего поколения ковровчан стоит в одной строке с фамилиями ведущих хоккеистов СССР семидесятых. «Золотые» чемпионы мира тех лет вписаны в Историю спорта нашей Родины на всю жизнь.Достижения Владимира Кавинова: обладатель 16 золотых, восьми серебряных я двух бронзовых медалей чемпионатов СССР по мотокроссу в классах 125, 250, 350 и 500 см3, двукратный победитель командных чемпионатов мира «Кросс наций» и «Трофей наций», серебряный (1976 г.) и дважды бронзовый (1977 и 1979 гг.) призер личных чемпионатов мира в классе 250 см3. Правительственные награды — орден «Знак Почета».— Ты когда-нибудь думал, что станешь одним из ведущих и самых известных мастеров мотоспорта?— Нет, хотя родился в фабричном поселке Клязьминский, а он по соседству с мотоциклетным Ковровом. Занимался боксом, лыжами, другими видами спорта, играл на кларнете в духовом оркестре — в детстве ведь все очень талантливы. Учился в профессиональном училище по специальности токарь-инструментальщик. Собирался продолжить семейную династию: токарями работали и мой отец, и старший брат. Но как-то в ПТУ попалось на глаза объявление: 15-летних приглашали записываться в мотосекцию при заводе имени Дегтярева. И тут, видимо, сработали заложенные в ковровских мальчишках мотоциклетные гены. Так я познакомился с мастером спорта Юрием Игнатьевичем Трофимцом, в то время начинающим тренером, который стал для меня не просто спортивным наставником, а учителем на всю жизнь. Конечно, все мы, подростки, были уверены, что через неделю-другую будем участвовать в соревнованиях, и очень удивились, когда Трофимец для начала предложил какие-то игры. Оказывается, это были его знаменитые тесты на реакцию, сообразительность. Умение решать одновременно несколько задач, координацию движений.— Не все их прошли, я выдержал и остался в секции.Секция наша была оснащена по тем временам великолепно. Мотоциклов, бензина — хоть отбавляй, ни одна из тренировок не срывалась. Ну а о тренере я уже сказал. Он был и новатор и фанатик одновременно. Мы занимались рядом с его учениками — такими известными тогда кроссменами, как братья Владимир и Александр Кралинины, Виктор Волков, Александр Яковлев, Вячеслав Горулько, Виталий Тюрин. И Юрий Игнатьевич не кривил душой, когда говорил нам, что при серьезном отношении к делу можно через два-три года стать чемпионом.Такую цель я перед собой и поставил. Что говорить, очень трудно было. Уезжать из дома затемно первым автобусом. отрабатывал смену на заводе — и в секцию. Там подготовка мотоциклов, тренировки. Возвращался поздно ночью. Но ни разу не подумал о том, чтобы бросить…Уже через два года после начала занятий, Владимир становится золотым призером чемпионата страны, после чего оказывается в сборной команде СССР.В 1968 году Кавинова призвали на воинскую службу во Львов. В армейском клубе он продолжает заниматься мотокроссом.В тот же год Владимир впервые попадает на несколько этапов Чемпионата Мира вместе с Виктором Арбековым и другими спортсменами страны. На Чемпионате Мира 1969 года, он в общем зачете он занимает девятое место. В 1976 году он вместе с Геннадием Моисеевым всему миру заявляют о потенциале русских гонщиков, заняв на пьедестале второе и третье места. Если бы не проблемы, с которым гонщикам пришлось столкнуться, в их руках было бы золото и серебро. Что и случилось на Чемпионате Мира 1977 года. (Тогда Моисеев занял первое место, Кавинов – второе).Нынешняя молодежь отлично знает марки автомобилей и мотоциклов мировых производителей. Одна из них – «КТМ». После победы наших гонщиков на Чемпионате мира, выступавших на кроссовых мотоциклах этой марки тренер сборной СССР сказал журналисту в интервью:Фото из открытых источников