Спорт
Лыжная гонка памяти Е.А. Огаркова
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22 января на городской лыжной трассе «Черный Дол» состоялось соревнование по лыжным гонкам, классическим стилем, «памяти Е. А. Огаркова». Соревнования носят статус открытого первенства области по лыжным гонкам, но по составу участников могут быть занесены в статус межрегиональных.
Гонка проводится в память о тренере СК им В.А. Дегтярева Евгении Андреевиче Огаркове.
Мероприятие традиционно собирает участников из Владимирской, Ивановской, Нижегородской областей. Организаторами соревнований традиционно является Спортивный клуб им В.А. Дегтярева (руководитель Галина Туманова), а генеральным спонсором соревнований — компания СК «Континент» (руководитель Вадим Аганин).
Соревнования объединили в себе лыжников от 8 и до 70 лет, участникам соревнований предстояло преодолеть дистанции 2, 3, 5,10 и 15 км в зависимости от возрастной категории.
Замечательная утренняя погода, хорошо подготовленная трасса, грамотная организация, а так же дружественная атмосфера и музыкальное сопровождение позволили лыжникам получить удовольствие от гонки и показать отличные результаты. После финиша спортсмены могли угоститься чаем с пирожками.
Перейдем к итогам гонки:
Девочки 2007 и младше
1 место – Болячина Антонина г. Ковров
2 место – Матвеева Ксения г. Ковров
3 место – Баранова Алина г. Ковров
Мальчики 2007 и младше
1 место – Болотов Даниил г. Ковров
2 место – Назаров Дмитрий г. Меленки
3 место – Чикунов Кирилл г. Муром
Девочки 2005-2006 гг.р
1 место – Козлова Карина г. Меленки
2 место – Полякова Дарья Ковровский р-н
3 место – Горелова Полина г. Южа
Мальчики 2005-2006 гг.р
1 место – Рябов Иван г. Меленки
2 место – Гуляев Алексей г. Меленки
3 место – Анисимов Даниил Ковровский р-н
Девочки 2003-2004 гг.р
1 место – Кузьмина Марина г. Южа
2 место – Базанова Аполинария г. Вязники
3 место – Цветкова Ольга г. Меленки
Мальчики 2003-2004 гг.р
1 место – Ворохобов Арсений г. Муром
2 место – Фомичев Роман г. Меленки
3 место – Козлов Дмитрий г. Меленки
Девочки 2001-2002 гг.р
1 место – Лисина Светлана Ковровский р-н
2 место – Власова Юлия г. Меленки
3 место – Балынина Полина Ковровский р-н
Мальчики 2001-2002 гг.р
1 место – Муратов Сергей г. Муром
2 место – Крылов Егор Ковровский р-н
3 место – Архипов Андрей г. Южа
Девушки 1999-2000 гг.р
1 место – Козлова Карина г. Меленки
2 место – Полякова Дарья Ковровский р-н
3 место – Горелова Полина г. Южа
Юноши 1999-2000 гг.р
1 место – Печенов Кирилл г. Муром
2 место – Фадеев Руслан г. Владимир
3 место – Комаров Максим г. Меленки
Женщины, юниорки, 18-39 лет
1 место – Кузнецова Юлия г. Владимир
2 место – Клюева Светлана Ковровский р-н
3 место – Рузанова Валерия г. Муром
Мужчины, юниоры, 18-39 лет
1 место – Павлов Артем г. Ковров
2 место – Рудаков Евгений г. Владимир
3 место – Вахотин Иван г. Иваново
Женщины 40-49 лет
1 место – Пикина Елена г. Владимир
2 место – Панкратова Людмила г. Ковров
Мужчины 40-49 лет
1 место – Денисов Юрий г. Нижний-Новгород
2 место – Архипов Алексей г. Южа
3 место – Охапин Сергей г. Ковров
Мужчины 50-54 лет
1 место – Кузьмин Михаил г. Ковров
2 место – Зайцев Андрей г. Владимир
Женщины 60 лет и старше
1 место – Серукова Татьяна г. Ковров
2 место – Павлова Лидия г. Ковров
Мужчины 55-59 лет
1 место – Иванов Павел г. Иваново
2 место – Смирнов Евгений г. Иваново
3 место – Швецов Николай г. Ковров
Мужчины 60-65 лет
1 место – Лебедев Александр г. Иваново
2 место – Аксенов Роман г. Ковров
3 место – Пименов Владимир г. Южа
Мужчины 66 лет и старше
1 место – Пахлевонян Михаил г. Ковров
2 место – Финагин Владимир г. Ковров
3 место – Бирюков Владимир г. Ковров
Спасибо организаторам за прекрасную гонку, спонсорам за отличные призы, родительскому коллективу секции лыжных гонок СК им В.А. Дегтярева: семьям Кортелевых, Кондратьевых, Дроновых, Бутылевых за помощь в огранизации проведения гонки и судейства, салону цветов «ElFleurs» за букеты к цветочной церемонии. Спортсменам за участие и красивую борьбу! Всех ждем Вас снова и снова на наших стартах!
С подробными результатами соревнований и детальным фотоотчетом с гонки, вы можете ознакомиться здесь ..
Гонка проводится в память о тренере СК им В.А. Дегтярева Евгении Андреевиче Огаркове.
Мероприятие традиционно собирает участников из Владимирской, Ивановской, Нижегородской областей. Организаторами соревнований традиционно является Спортивный клуб им В.А. Дегтярева (руководитель Галина Туманова), а генеральным спонсором соревнований — компания СК «Континент» (руководитель Вадим Аганин).
Соревнования объединили в себе лыжников от 8 и до 70 лет, участникам соревнований предстояло преодолеть дистанции 2, 3, 5,10 и 15 км в зависимости от возрастной категории.
Замечательная утренняя погода, хорошо подготовленная трасса, грамотная организация, а так же дружественная атмосфера и музыкальное сопровождение позволили лыжникам получить удовольствие от гонки и показать отличные результаты. После финиша спортсмены могли угоститься чаем с пирожками.
Перейдем к итогам гонки:
Девочки 2007 и младше
1 место – Болячина Антонина г. Ковров
2 место – Матвеева Ксения г. Ковров
3 место – Баранова Алина г. Ковров
Мальчики 2007 и младше
1 место – Болотов Даниил г. Ковров
2 место – Назаров Дмитрий г. Меленки
3 место – Чикунов Кирилл г. Муром
Девочки 2005-2006 гг.р
1 место – Козлова Карина г. Меленки
2 место – Полякова Дарья Ковровский р-н
3 место – Горелова Полина г. Южа
Мальчики 2005-2006 гг.р
1 место – Рябов Иван г. Меленки
2 место – Гуляев Алексей г. Меленки
3 место – Анисимов Даниил Ковровский р-н
Девочки 2003-2004 гг.р
1 место – Кузьмина Марина г. Южа
2 место – Базанова Аполинария г. Вязники
3 место – Цветкова Ольга г. Меленки
Мальчики 2003-2004 гг.р
1 место – Ворохобов Арсений г. Муром
2 место – Фомичев Роман г. Меленки
3 место – Козлов Дмитрий г. Меленки
Девочки 2001-2002 гг.р
1 место – Лисина Светлана Ковровский р-н
2 место – Власова Юлия г. Меленки
3 место – Балынина Полина Ковровский р-н
Мальчики 2001-2002 гг.р
1 место – Муратов Сергей г. Муром
2 место – Крылов Егор Ковровский р-н
3 место – Архипов Андрей г. Южа
Девушки 1999-2000 гг.р
1 место – Козлова Карина г. Меленки
2 место – Полякова Дарья Ковровский р-н
3 место – Горелова Полина г. Южа
Юноши 1999-2000 гг.р
1 место – Печенов Кирилл г. Муром
2 место – Фадеев Руслан г. Владимир
3 место – Комаров Максим г. Меленки
Женщины, юниорки, 18-39 лет
1 место – Кузнецова Юлия г. Владимир
2 место – Клюева Светлана Ковровский р-н
3 место – Рузанова Валерия г. Муром
Мужчины, юниоры, 18-39 лет
1 место – Павлов Артем г. Ковров
2 место – Рудаков Евгений г. Владимир
3 место – Вахотин Иван г. Иваново
Женщины 40-49 лет
1 место – Пикина Елена г. Владимир
2 место – Панкратова Людмила г. Ковров
Мужчины 40-49 лет
1 место – Денисов Юрий г. Нижний-Новгород
2 место – Архипов Алексей г. Южа
3 место – Охапин Сергей г. Ковров
Мужчины 50-54 лет
1 место – Кузьмин Михаил г. Ковров
2 место – Зайцев Андрей г. Владимир
Женщины 60 лет и старше
1 место – Серукова Татьяна г. Ковров
2 место – Павлова Лидия г. Ковров
Мужчины 55-59 лет
1 место – Иванов Павел г. Иваново
2 место – Смирнов Евгений г. Иваново
3 место – Швецов Николай г. Ковров
Мужчины 60-65 лет
1 место – Лебедев Александр г. Иваново
2 место – Аксенов Роман г. Ковров
3 место – Пименов Владимир г. Южа
Мужчины 66 лет и старше
1 место – Пахлевонян Михаил г. Ковров
2 место – Финагин Владимир г. Ковров
3 место – Бирюков Владимир г. Ковров
Спасибо организаторам за прекрасную гонку, спонсорам за отличные призы, родительскому коллективу секции лыжных гонок СК им В.А. Дегтярева: семьям Кортелевых, Кондратьевых, Дроновых, Бутылевых за помощь в огранизации проведения гонки и судейства, салону цветов «ElFleurs» за букеты к цветочной церемонии. Спортсменам за участие и красивую борьбу! Всех ждем Вас снова и снова на наших стартах!
С подробными результатами соревнований и детальным фотоотчетом с гонки, вы можете ознакомиться здесь ..
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