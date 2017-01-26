Лыжная гонка памяти Е.А. Огаркова

Будьте здоровы, всем ЗОЖ!

Гонка проводится в память о тренере СК им В.А. ДегтяреваМероприятие традиционно собирает участников из Владимирской, Ивановской, Нижегородской областей. Организаторами соревнований традиционно является Спортивный клуб им В.А. Дегтярева (руководитель), а генеральным спонсором соревнований — компания СК «Континент» (руководитель).Соревнования объединили в себе лыжников от 8 и до 70 лет, участникам соревнований предстояло преодолеть дистанции 2, 3, 5,10 и 15 км в зависимости от возрастной категории.Замечательная утренняя погода, хорошо подготовленная трасса, грамотная организация, а так же дружественная атмосфера и музыкальное сопровождение позволили лыжникам получить удовольствие от гонки и показать отличные результаты. После финиша спортсмены могли угоститься чаем с пирожками.1 место – Болячина Антонина г. Ковров2 место – Матвеева Ксения г. Ковров3 место – Баранова Алина г. Ковров1 место – Болотов Даниил г. Ковров2 место – Назаров Дмитрий г. Меленки3 место – Чикунов Кирилл г. Муром1 место – Козлова Карина г. Меленки2 место – Полякова Дарья Ковровский р-н3 место – Горелова Полина г. Южа1 место – Рябов Иван г. Меленки2 место – Гуляев Алексей г. Меленки3 место – Анисимов Даниил Ковровский р-н1 место – Кузьмина Марина г. Южа2 место – Базанова Аполинария г. Вязники3 место – Цветкова Ольга г. Меленки1 место – Ворохобов Арсений г. Муром2 место – Фомичев Роман г. Меленки3 место – Козлов Дмитрий г. Меленки1 место – Лисина Светлана Ковровский р-н2 место – Власова Юлия г. Меленки3 место – Балынина Полина Ковровский р-н1 место – Муратов Сергей г. Муром2 место – Крылов Егор Ковровский р-н3 место – Архипов Андрей г. Южа1 место – Козлова Карина г. Меленки2 место – Полякова Дарья Ковровский р-н3 место – Горелова Полина г. Южа1 место – Печенов Кирилл г. Муром2 место – Фадеев Руслан г. Владимир3 место – Комаров Максим г. Меленки1 место – Кузнецова Юлия г. Владимир2 место – Клюева Светлана Ковровский р-н3 место – Рузанова Валерия г. Муром1 место – Павлов Артем г. Ковров2 место – Рудаков Евгений г. Владимир3 место – Вахотин Иван г. Иваново1 место – Пикина Елена г. Владимир2 место – Панкратова Людмила г. Ковров1 место – Денисов Юрий г. Нижний-Новгород2 место – Архипов Алексей г. Южа3 место – Охапин Сергей г. Ковров1 место – Кузьмин Михаил г. Ковров2 место – Зайцев Андрей г. Владимирше1 место – Серукова Татьяна г. Ковров2 место – Павлова Лидия г. Ковров1 место – Иванов Павел г. Иваново2 место – Смирнов Евгений г. Иваново3 место – Швецов Николай г. Ковров1 место – Лебедев Александр г. Иваново2 место – Аксенов Роман г. Ковров3 место – Пименов Владимир г. Южа1 место – Пахлевонян Михаил г. Ковров2 место – Финагин Владимир г. Ковров3 место – Бирюков Владимир г. КовровСпасибо организаторам за прекрасную гонку, спонсорам за отличные призы, родительскому коллективу секции лыжных гонок СК им В.А. Дегтярева: семьям Кортелевых, Кондратьевых, Дроновых, Бутылевых за помощь в огранизации проведения гонки и судейства, салону цветов «ElFleurs» за букеты к цветочной церемонии. Спортсменам за участие и красивую борьбу! Всех ждем Вас снова и снова на наших стартах!