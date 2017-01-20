Маргарита Данилова. Спортсмен, судья, организатор

Конечно, уйти из спорта навсегда настоящий спортсмен не сможет. Ведь привычки, наработанные годами, забыть не так просто. А потому даже в статусе ветерана многие спортсмены продолжают регулярные занятия спортом.Маргарита Данилова — ведущий специалист учебно-спортивного отдела управления ФиС, в прошлом — профессиональная лыжница.С лыжами Маргарита не прощается и сейчас, кроме того, в ее жизни появились и другие виды спорта.— Моим первым тренером стал Александр Данилов, профессиональный спортсмен, мастер спорта, а ныне директор спортивного комплекса «Мотодром». Александр Леонидович дал мне очень многое, научил азам спортивной деятельности, за что я ему очень благодарна. Знаете, говорят, тренер – это второй отец. Признаться, он учит меня до сих пор, но порой и мне есть, чем поделиться.Спортивные семьи в Коврове — не редкость. Это добрая традиция нашего города. А главное — спорт объединяет и сплачивает. И это закономерно приводит к высоким результатам.— Были и взлеты, и падения. Мой спорт – это лыжные гонки и биатлон. Неоднократно выступала за команду нашей области, за Москву. Запомнились спортивные сборы с командой Санкт-Петербурга. Мне посчастливилось тренироваться под руководством Виктора Юрлова. Со мной на одной лыжне тренировалась чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова.Нередко Маргариту можно встретить на лыжне вечером, после работы. Правда, тренируется сейчас она не в том объёме, как на пике карьеры, но, тем не менее, 10 километров за одну тренировку – это норма. Любит кататься коньком, который полюбился ей в занятиях биатлоном.— И в лыжных гонках, и в биатлоне я достигла определенных результатов. Я стала кандидатом в мастера спорта по биатлону. Была участницей Спартакиады учащихся России в Красноярске в 2013 году, а также участницей Всероссийских соревнований в городе Екатеринбург. В лыжных гонках карьера сложилась более успешно. На международных соревнованиях в Мурманске я финишировала седьмой, этот результат принес мне звание мастера спорта России по лыжным гонкам. В 2013 году решила завершить спортивную карьеру.— Результат зависит не от местоположения, а от желания и таланта спортсменов и тренеров. Что мешает спортсменам больше тренироваться, больше стараться, побеждать? Нередки случаи, когда олимпийскими чемпионами становятся спортсмены из маленьких городов. Да, этот путь дольше и тернистее. Но в спорте не бывает легко.— Окончила одиннадцатый класс средней школы в Малыгино и поступила в КГТА. Я не преследовала цели учиться в школе олимпийского резерва, меня вполне устраивали те возможности, которые мне давали наш город и район. Я психолог по специальности. Вся моя жизнь была связана со спортом. Я пришла в спортивную секцию в пять лет, это уже часть меня. Отойти от спорта окончательно для меня было бы самой страшной пыткой. А потому выбор работы закономерен.— Спортсмены и спортивные функционеры должны понимать друг друга. Конечно, лучше всего спортсмена поймет спортсмен. Мне легче находить общий язык с коллегами и тренерами, с которыми приходится работать. Я знаю об их проблемах всё. Пытаюсь сглаживать конфликты, доступно объяснять нюансы и, что немаловажно, стараюсь помогать. За четыре года начала разбираться и в других видах спорта, в плане организации, документирования.— Эти виды спорта, безусловно, привлекают меня. Иногда даже появляется желание прыгнуть в карт или байк. Я выбрала путь спортивного судьи соревнований по мотоспорту и автомобильному спорту. Сейчас я могу обслуживать всероссийские и межрегиональные соревнования. Мне удалось собрать свою команду спортивных судей, в которую вошли молодые и талантливые девушки и юноши. Выдалась возможность попробовать себя и в роли комментатора соревнований по мотокроссу. Говорят, у меня неплохо вышло! В любом случае, я не останавливаюсь на работе ведущего специалиста, я стараюсь расширять свои возможности и умения. Стремлюсь на личном опыте показывать, что развиваться и быть успешным в различных сферах деятельности!— Каждый вид спорта в нашем городе силен по-своему. Ковровчане входят в тройки призеров самых разных соревнований. В Коврове развиваются около 40 самых разных спортивных дисциплин. Каждая интересна мне по-своему. В мире большее предпочтение отдается олимпийским видам спорта, мы стараемся отойти от этого. Каждый вид спорта индивидуален, а соответственно и силен каждый по-своему. Все виды спорта важны и значимы, ведь благодаря ним Ковров имеет свои громкие имена.— Жизнь спортсмена это совершенно другой режим, другие привычки. Естественно то, что основной круг общения это люди, связанные со спотом. К сожалению, не удается проводить с друзьями столько времени, сколько хотелось бы. Но при любой возможности стараемся что-то придумать и встретиться. Муж у меня тоже спортсмен. Он кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. Занимался и биатлоном. Сейчас также как и я, профессионально не занимается. Он всегда и во всем меня поддерживал, поддерживает и будет поддерживать. Такая уж она – любовь!Пока Маргарита катается, ее муж ведет индивидуальные тренировки для лыжников-любителей. Их объединяет не только любовь к лыжам, но и любовь к техническим видам спорта. Они вместе судят соревнования и посещают различные судейские семинары.— Есть четкая цель на ближайшие пять лет — это семья. Я буду работать в спорте, совершенствовать свои навыки и профессиональные качества. Хотелось бы попробовать себя в судействе в других городах. А вообще я считаю, что нужно стараться не упускать любой возможности для личностного роста и развития. И если такие возможности будут, то буду им рада!