Спорт
Mega Force - спортивное питание и футбольная экипировка. Два магазина в одном
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В последний год в Коврове открылось много новых спортивных залов, что не может не радовать жителей города. Для всех, кто не видит жизнь без спорта, это стало приятной новостью. Но серьезные занятия требуют серьезного подхода, да и после рабочего дня не всегда найдешь сил для спортивных свершений.
Для более качественных занятий нужна соответствующая подпитка — спортивное питание.
Организм спортсменов, бодибилдеров и всех, кто ведет активный образ жизни, ежедневно подвергается повышенным нагрузкам, поэтому требуется тщательно подобранное спортивное питание и сбалансированный рацион.
Даже самые качественные и полезные продукты не всегда способны восполнить все потребности в энергии и необходимых веществах. Пищевые добавки (спортивное питание) в таком случае становятся незаменимыми элементами рациона.
Очень часто начинающие спортсмены и особенно их близкие путают спортивное питание с фармакологическими препаратами и допингом, которыми пользуются профессиональные спортсмены, однако в действительности это принципиально разные средства атлетической подготовки.
Спортивные добавки, по сути, являются «функциональной пищей», которая состоит из тех же самых компонентов, что и обычная, домашняя еда.
Однако в отличие от обычных продуктов, которые могут усваиваться организмом до нескольких часов, концентрированные добавки перевариваются гораздо быстрее и полнее.
Энергетическая ценность спортпита настолько высока, что, к примеру, одинаковые количества калорий можно получить, употребив большую тарелку макарон с огромным куском мяса, либо, выпив всего один стакан белково-углеводного коктейля или гейнера.
Но следует понимать, что спортивное питание не просто так часто называют добавками, так как оно именно добавляется к основному рациону, состоящему из обычной еды, и питаться полностью только спортивным питанием не будет самым правильным решением.
Не так давно появился в Коврове сетевой магазин спортивного питания Mega Force. Он ориентирован на удовлетворение всех запросов покупателей, поэтому предоставляет огромный выбор товаров в самых разных категориях.
Кроме непосредственно спортивных добавок здесь можно выгодно приобрести аксессуары и предметы спортивной экипировки – шейкеры, ремни, перчатки, бинты и т.д.
Клиенты Mega Force найдут на полках магазина отличный ассортимент самых популярных препаратов и пищевых добавок. Большим спросом на спортивное питание в Коврове пользуются продукты на основе протеина, креатина, современные гейнеры, амиинокислотные комплексы.
Не менее актуальными являются и товары, ориентированные на быстрое и безопасное сжигание лишних жировых отложений.
Концентрированные белково-углеводные и витаминные комплексы являются источником энергии.
Они дают возможность организму противостоять сверхнагрузкам, способствуют быстрому восстановлению и полноценному отдыху.
Спортивное питание нельзя отнести к лекарственным препаратам, поэтому, его правильное применение безопасно и не вызывает привыкания.
Почему стоит заказывать спортивное питание именно здесь? Компания стабильно сотрудничает только с лучшими поставщиками продукции известных брендов, чьи препараты успели доказать свою эффективность и завоевать популярность у профессиональных спортсменов и бодибилдеров.
Цены на все спортивное питание доступные и вполне обоснованные. Сотрудничество с представителями компаний-производителей помогает избежать лишних наценок и переплат. Отличным решением для многих покупателей также является возможность приобрести спортивное питание оптом. Все клиенты магазина могут регулярно экономить на покупках за счет выгодных акционных предложений.
Для всех покупателей при покупке от 2000 рублей делается скидка 5%, от 8000 — 10%.
В феврале, например, действует такая акция: при покупке двух одинаковых товаров скидка 7%.
Все условия и подробности всегда можно узнать у продавцов.
Телефон: 8 (910) 096-11-20
В общем всё, что надо для обеспечения сбалансированного и полноценного спортивного рациона, можно приобрести на отличных условиях. А еще в Mega Force интересное художественное оформление.
Для всех поклонников и любителей футбола в магазине, рядом со спортивным питанием, расположился первый в Коврове отдел футбольной экипировки. Бутсы, футзалки, шиповки, мячи, гетры – все это и многое другое от оригинальных производителей.
Не нашли то что хотели? Не страшно! На сайте Mega Force вы увидите полный ассортимент продукции с необходимой вам расцветкой и размерами. Просто выбираете нужный товар и он поступает в магазин в течении 2-3 дней.
Существует возможность заказа игровой формы необходимого размера и расцветки с нанесением логотипов и номеров. Расположился магазин на 2-ом этаже ТЦ «Русь» на улице Строителей 25, работает с 10 до 20 без обеда и выходных.
Публикуется на правах рекламы
Для более качественных занятий нужна соответствующая подпитка — спортивное питание.
Организм спортсменов, бодибилдеров и всех, кто ведет активный образ жизни, ежедневно подвергается повышенным нагрузкам, поэтому требуется тщательно подобранное спортивное питание и сбалансированный рацион.
Даже самые качественные и полезные продукты не всегда способны восполнить все потребности в энергии и необходимых веществах. Пищевые добавки (спортивное питание) в таком случае становятся незаменимыми элементами рациона.
Очень часто начинающие спортсмены и особенно их близкие путают спортивное питание с фармакологическими препаратами и допингом, которыми пользуются профессиональные спортсмены, однако в действительности это принципиально разные средства атлетической подготовки.
Спортивные добавки, по сути, являются «функциональной пищей», которая состоит из тех же самых компонентов, что и обычная, домашняя еда.
Однако в отличие от обычных продуктов, которые могут усваиваться организмом до нескольких часов, концентрированные добавки перевариваются гораздо быстрее и полнее.
Энергетическая ценность спортпита настолько высока, что, к примеру, одинаковые количества калорий можно получить, употребив большую тарелку макарон с огромным куском мяса, либо, выпив всего один стакан белково-углеводного коктейля или гейнера.
Но следует понимать, что спортивное питание не просто так часто называют добавками, так как оно именно добавляется к основному рациону, состоящему из обычной еды, и питаться полностью только спортивным питанием не будет самым правильным решением.
Не так давно появился в Коврове сетевой магазин спортивного питания Mega Force. Он ориентирован на удовлетворение всех запросов покупателей, поэтому предоставляет огромный выбор товаров в самых разных категориях.
Кроме непосредственно спортивных добавок здесь можно выгодно приобрести аксессуары и предметы спортивной экипировки – шейкеры, ремни, перчатки, бинты и т.д.
Клиенты Mega Force найдут на полках магазина отличный ассортимент самых популярных препаратов и пищевых добавок. Большим спросом на спортивное питание в Коврове пользуются продукты на основе протеина, креатина, современные гейнеры, амиинокислотные комплексы.
Не менее актуальными являются и товары, ориентированные на быстрое и безопасное сжигание лишних жировых отложений.
Концентрированные белково-углеводные и витаминные комплексы являются источником энергии.
Они дают возможность организму противостоять сверхнагрузкам, способствуют быстрому восстановлению и полноценному отдыху.
Спортивное питание нельзя отнести к лекарственным препаратам, поэтому, его правильное применение безопасно и не вызывает привыкания.
Почему стоит заказывать спортивное питание именно здесь? Компания стабильно сотрудничает только с лучшими поставщиками продукции известных брендов, чьи препараты успели доказать свою эффективность и завоевать популярность у профессиональных спортсменов и бодибилдеров.
Цены на все спортивное питание доступные и вполне обоснованные. Сотрудничество с представителями компаний-производителей помогает избежать лишних наценок и переплат. Отличным решением для многих покупателей также является возможность приобрести спортивное питание оптом. Все клиенты магазина могут регулярно экономить на покупках за счет выгодных акционных предложений.
Для всех покупателей при покупке от 2000 рублей делается скидка 5%, от 8000 — 10%.
В феврале, например, действует такая акция: при покупке двух одинаковых товаров скидка 7%.
Все условия и подробности всегда можно узнать у продавцов.
Телефон: 8 (910) 096-11-20
В общем всё, что надо для обеспечения сбалансированного и полноценного спортивного рациона, можно приобрести на отличных условиях. А еще в Mega Force интересное художественное оформление.
Для всех поклонников и любителей футбола в магазине, рядом со спортивным питанием, расположился первый в Коврове отдел футбольной экипировки. Бутсы, футзалки, шиповки, мячи, гетры – все это и многое другое от оригинальных производителей.
Не нашли то что хотели? Не страшно! На сайте Mega Force вы увидите полный ассортимент продукции с необходимой вам расцветкой и размерами. Просто выбираете нужный товар и он поступает в магазин в течении 2-3 дней.
Существует возможность заказа игровой формы необходимого размера и расцветки с нанесением логотипов и номеров. Расположился магазин на 2-ом этаже ТЦ «Русь» на улице Строителей 25, работает с 10 до 20 без обеда и выходных.
Все актуальное наличие товара, его описание, рекомендации по применению и цены можно найти на сайте магазина, в группе ВК и по телефону 8 (910) 096-11-20
Публикуется на правах рекламы
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