Спорт
На чистоту и резвость. «Золотая осень» в Коврове
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В этом году соревнования по прыжкам через препятствия прошли в совершенно новом для школы формате.
Вместо традиционной гонки на чистоту и резвость, когда судьи оценивают прохождение маршрута на скорость и начисляют штрафные баллы за разрушение препятствий, состоялась гонка на максимальное количество баллов.
За отведенные каждому спортсмену 90 секунд, он должен был преодолеть как можно больше препятствий на боевом поле. Препятствия оценивались по-разному, в зависимости от их сложности.
Соревновались 14 спортсменов в трех возрастных группах: дети, юноши и взрослые (открытый класс).
ДЮСШ по конному спорту представили десять спортсменов на семи лошадях, некоторые лошади принимали участие в соревнованиях дважды — под разными всадниками. Также на соревнования приехали двое всадников из Суздаля и еще двое спортсменов выступали на своих собственных лошадях в открытом классе.
Конкур — это один из самых зрелищных видов конного спорта. Когда спортсмен проходит маршрут, переживания зашкаливают. Зрители словно перелетают через препятствия вместе со спортивной парой.
Среди зрителей соревнований — выпускники конноспортивной школы, родители и друзья участников соревнований.
Без неповиновений лошадей не обошлось. Всадники вылетали из седла, но им удовалось снова крепко сесть на лошадь и продолжить выступление. Волнение и неопытность ковровских спортсменов прослеживалась, но тем не менее им удалось финишировать с неплохим результатом.
Победители категории «Дети»:
1 место – Полина Лазарева, г. Ковров
2 место – Анастасия Грачева, г. Ковров
3 место – Ева Евсеева, г. Ковров
Победители категории «Юноши»:
1 место – Мария Соколова, г. Ковров
2 место – Дарья Подъячина, г. Ковров
3 место – Елизавета Вислобокова, г. Суздаль
Победители категории «Открытый класс»:
1 место – Светлана Жилимова, г. Ковров
2 место – Дарья Долгушева, г. Ковров
3 место – Кристина Крылова, г. Суздаль
Фотограф Антон Колодин
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