На призы Ирины Слуцкой. Все результаты сразу!

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12-14 мая на Ледовой арене «Ковровец» прошли II Ежегодные классификационные открытые детско-юношеские соревнования по фигурному катанию «На призы Ирины Слуцкой». В соревнованиях приняло участие 264 спортсмена из 38 городов Российской Федерации. Честь Коврова защищали 26 воспитанников СК «Мотодром».– 1 место – Софья Кривова (г.Иваново), 2место – Екатерина Демидова (г. Иваново), 3 место – Василиса Бычкова (г.Иваново).— 1 место – Варвара Варенцова (г.Балахна), Ксения Лукина (г.Ковров, СК «Мотодром», тренер Коптева Елена Михайловна), 3 место – Лидия Осминина (г. Иваново).— 1 место- Яна Тарасова (г.Ковров, СК «Мотодром», тренер Коптева Елена Михайловна), 2 место –Мария Самохина (г.Иваново), 3 место – Виктория Ильина (г.Иваново).— 1 место – Алина Телегина (г.Иваново), 2 место- Александра Тарасова (г.Ковров, СК «Мотодром», тренер Коптева Елена Михайловна), 3 место – София Лаврентьева (г.Иваново).– 1 место-Александра Дьяченко (г.Ярославль), 2 место – Диана Байзигитова (г.Учалы), 3 место- Софья Мальцева (г.Ковров, СК «Мотодром», тренер Елена Коптева).– 1 место — Арина Долгова (г.Казань), 2 место – Олеся Солдатова (г.Орёл), 3 место — Надежда Алфёрова (г.Ковров, СК «Мотодром», тренер Елена Коптева).– 1 место- Анастасия Зинатулина, 2 место – Дарья Аллаярова (г.Учалы), 3 место- Полина Сажина (г.Иваново).– 1 место – Василиса Суркова (г.Лыткарино), Анастасия Меньщикова (г.Лыткарино), 3 место- Виктория Кашменская (г.Лыткарино).– 1 место – Елизавета Уварова (г.Муром), 2 место – Валерия Рогова (г.Санкт-Петербург), 3 место – Наталья Майорова (г.Владимир).– 1 место – Алина Лазарева(г.Нижний Новгород), 2 место – Василиса Раскина (г.Москва), 3 место – Ксения Попова (г.Ярославль).— 1 место –Ульяна Михайлова (г.Заречье), 2 место- Екатерина Ципухина (г.Володарск), 3 место – Анна Пегова (Г.Нижний Новгород).– Вадим Горбанев (г.Санкт-Петербург).— 1 место – Эрик Насибулин (г.Казань), 2 место- Никита Бикеев (г.Москва).— 1 место –Кирилл Яруничев (г.Нижний Новгород).– 1 место – Данила Вахонин (г.Нижний Новгород).– 1 место – Михаил Шурупов (г.Нижний Новгород), 2 место – Роман Бачилов (г.Санкт-Петербург), 3 место – Матвей Поспелов (г.Ярославль).– 1 место – Роман Кириков (г.Ярославль), 2 место – Андрей Ганкевич (г.Нижний Новгород), 3 место Евгений Пенин (г.Обнинск).– 1 место – Карина Захарова (г.Кострома), 2 место – Лидия Плескачёва (г.Одинцово), 3 место – София Петрова (г. Ярославль).– 1 место – Евдокия Тарибо(г. Санкт- Петербург), 2 место – Ольга Скворцова (г.Нижний Новгород), 3 место – Дарья Козменко (г.Ярославль).– 1 место — Егор Мохнатов(г.Нижний Новогород).– Александр Дашкевич (г.Ярославль)-1 место – Агата Шестяева (г. Ярославль), 2 место – Арина Бескова (г. Лыткарино), 3 место – Софья Груздева (г. Тольятти).– 1 место – Надежда Благовещенская (г.Владимир), 2 место – Анна Коренькова (г. Санкт-Петербург), 3 место – Влада Маджуга (г. Нижний Новгород).– 1 место – Мария Егорцова (г.Орёл), 2 место – Вероника Исаева(г.Лыткарино), 3 место – Алиса Углова (г.Нижний Новогород).– 1 место – Дарья Егорова(г.Владимир), 2 место – Софья Абу Муса (г.Курск), 3 место- Александра Никулина (г.Тамбов).– 1 место-Евгения Шепелёва (г.Павловский Посад), 2 место – Анастасия Мещерякова (г. Тамбов), 3 место – Анастасия Бусаева (г.Тамбов).— 1 место –Софья Плескачёва (г. Одинцова), 2 место – Варвара Лысенко (г. Нижний Новгород),3 место – София Крутько (г.Саратов).– 1 место –Кирилл Ермаков (г.Тамбов).— 1 место – Илья Строганов,2 место – Илья Абу Муса.– 1 место – Алиса Яровая, 2 место – Александра Шабалина, 3 место-Алиса Шкредь.– 1 место – Анастасия Пайко- 2 место – София Фоминская – 3 место Екатерина Полетуева.– 1 место – Арсений Киселёв, 2 место – Степан Маришин, 3 место –Ивана Морозов.— 1 место –Вероника Егорошина, 2 место – Анастасия Потапова, 3 место – Светлана Павлова.— 1 место – Семён Соловьев, 2 место – Николай Логинов,3 место Михаил Потапов.– 1 место Егор Мохнатов.– 1 место – Анатолий Терентьев,2 место- Иоан Сисаури, 3 место – Никита Лепатников.– 1 место – Игорь Киселёв – Ярославль.— 1 место – Иван Теленков, 2 место Константин Романов, 3 место- Владимир Муравьев.-1 место – Семён Соловьев, 2 место – Николай Логинов,3 место – Мизхаил Потапов.1) За любовь к фигурному катанию — Любовь Масленникова.2) Самый маленький участник соревнований – Егор Мохнатов.3) Приз зрительских симпатий – Варвара Слуцкая.4) Специальным призом от Ирины Слуцкой был награжден – Евгений Пенин.13-14 мая на картодроме СК «Мотодром» прошёл 1 этап Кубка Владимирской области по картингу. В соревнованиях участвовало 60 человек из девяти регионов Российской Федерации. Под руководством тренераприняли участие в соревнованиях 18 спортсменов СК «Мотодром».1 место – Евгений Шевелёв (г. Ковров — СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин),2 место – Никита Готовцев (г. Бор).1 место – Артем Сидоров (г. Ковров — СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин),2 место – Андрей Ганин (г. Ярославль),3 место – Сергей Шиканов (г. Владимир).1 место – Артем Глущенко (г. Ковров — СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин),2 место – Андрей Ючко (г. Ковров, Родина – Мотор),3 место — Сергей Голованов (г. Ковров -СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин).1 место — Андрей Устинов (г. Ковров — СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин),2 место – Антон Уминский (г. Владимир),3 место — Юрий Кондратов (г.Ковров — СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин).1 место — Сергей Голованов (г.Ковров — СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин).1 место — Андрей Хламов (г. Ковров — СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин),2 место – Данила Шихов (г. Ковров, Родина Мотор),3 место – Данила Мосеев (г. Ковров -СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин).1 место – Мария Хигер (г. Владимир),2 место – Максим Молодцов(г. Ковров, Родина Мотор).1 место – Илья Кауркин (г. Новомечуринск),2 место — Владислав Новиков (г. Владимир).1 место – Пётр Климов (Г. Владимир),2 место – Владислав Уминский (г. Владимир),3 место -Никита Аксёнов (г. Касимов).1 место – Виталий Величко (г. Владимир),2 место – Матвей Барышев (г. Владимир),3 место – Кирилл Рябов (г. Владимир).1 место — Артем Глущенко(г. Ковров -СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин),2 место – Сергей Власов (г. Владимир),3 место – Андрей Матвеев (г. Владимир).1 место – Кирилл Молотков (г. Ковров — СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин),2 место – Юрий Кондратов (г. Ковров -СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин),3 место – Кирилл Бровкин (г. Ковров, ДДК Дегтяревец).1 место – Александр Савинов (г. Нерехта),2 место – Сергей Голованов (г. Ковров СК «Мотодром», тренер Кирилл Малыгин),3 место – Андрей Ючко (г. Ковров, Родина–Мотор).1 место — г. Ковров, M-Racing,2 место — г. Владимир, СК «Владимир»,3 место — г. Ковров, СТК «Родина – Мотор».13 мая прошло открытое первенство СДЮСШОР им. Рыбинапо дзюдо среди юношей и девушек 2004-2005 г.р., посвященное 72 годовщине победы в Великой отечественной войне. От «СК Молодежный» приняли участие пять человек.— Никита Нестеров – 1 место в весовой категории 42 кг— Никита Нестеров – 2 место в весовой категории 55 кг— Иван Кожевников – 2 место в весовой категории 46 кг14 мая в Коврове прошел открытый Чемпионат города по тяжелой атлетике. Воспитанники тренера Б.Бойнова выступили со следующими результатами:2 место – Виктория Петрушкина3 место – Полина Фрайштетер2 место – Максим Синкевич (вес.кат. 42 кг)1 место – Михаил Ахрашкин (вес.кат. 56 кг)2 место – Константин Мочалов (вес.кат. 56 кг)3 место – Илья Беспалов(вес. кат. 56 кг)1 место – Дарья Чеботарева (вес.кат. 48 кг)2 место – Алла Гришина (вес. кат. 48 кг)3 место – Валерия Тридчикова (вес.кат. 48 кг)1 место – Анна Прусакова (вес.кат. 53 кг)2 место – Ульяна Самыгина (вес.кат. 53кг)3 место – Анастасия Дегтярева (вес.кат. 53 кг)1 место – Надежда Петрова (вес.кат. 58 кг)3 место – Надежда Соболева (вес.кат. 58 кг)1 место – Мария Савельева (вес.кат. 63 кг)2 место – Эльвира Рубель (вес.кат. 63 кг)3 место – Юлия Гаврилова (вес.кат. 63 кг)1 место – Валерия Хорохорина (вес.кат. 69 кг)3 место – Анастасия Смирнова (вес.кат. 69 кг)1 место – Кирилл Фрайштетер (вес.кат. 56 кг)3 место – М. Тельминов (вес.кат. 56кг)1 место – Павел Чернышев (вес.кат. 62 кг)3 место – Никита Чебурахов (вес.кат. 62 кг)1 место – Тимур Ваапов (вес.кат. 69 кг)2 место – Магомед Чатаев (вес.кат. 69 кг)1 место – Дмитрий Гагаренков (вес.кат 85 кг)3 место – Андрей Горбатко (вес.кат. 85 кг)1 место – Иван Михеев (вес.кат. 94 кг)1 место – Владимир Линев (вес.кат. 105 кг)2 место – Петр Лысаченко (вес.кат. 105 кг)3 место – Максим Анфимов (вес.кат. 105 кг).С 12 по 13 мая во Владимире проходило Первенство области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2001, 2002-2003 г.р. Воспитанники тренера по спорту Н. Птушкиной выступили со следующими результатами:1 место – Иоланда Киреева (в беге на 100м и 200м)2 место – Елизавета Гаврилова (в беге на 200м).Также в Первенстве приняли участие девять спортсменов МБУ ДО «ДЮСШ».Алена Сударикова, 2000 г.р., – 2 место (копье),Варвара Кечаева, 2003 г.р.,– 3 место (высота),Алина Корчагина, 2003 г.р., – 3 место (длина), 3 место (тройной прыжок,Алина Корнилова, 2003 г.р., — 2 место (1500м), 2 место (800м).Тренеры-преподаватели А. Музанкова, О. Баранов.