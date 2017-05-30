Спорт
Наталья Баранкова: достаточно бега. Инструкция от королевы
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«Королева России» Наталья Баранкова знакома нам, как эксперт по красоте реалити-проекта «Городская красавица». Секретом своей привлекательности Наталья считает активное занятие бегом! Как же бегают королевы?
Наталья занимается бегом с детства, любит бегать по пересеченной местности, наслаждаться красивой природой.
Кроме того, у «Королевы России» большой список пройденных полумарафонов (марафон — 42 километра, полумарафон 0 21 километр) и различных забегов.
Для многих Наталья Баранкова стала настоящим примером. В Instagram @ibarnati 2100 подписчиков. В среднем публикация набирает 100 лайков. В своем Instagram она публикует спортивные фотографии, рассказывает о своих успехах в беге, спортзале, конкурсах красоты. А также делится некоторыми семейными фото.
Каждое утро Натальи начинается с пробежки. Тема бега, пожалуй, одна из любимых тем для разговора. В этот день мы застали Наталью во время пробежки по территории городской лыжной трассы «Тропа здоровья».
Советы Натальи Баранковой для тех, кто только хочет начать заниматься бегом:
Нужен контролёр!
— Важным этапом психологической подготовки является наличие партнера, который в какой-то степени будет вас контролировать. Проще говоря вы множите сами поставить себя в такие условия, что отказавшись от пробежки вы окажитесь в неудобном положении. Например, можно разместить пост в социальные сети с информацией о том, что завтра в определенное время вы отправитесь на пробежку. Если же вы этого не сделаете, вы вызовите негативную реакцию. В качестве контроллера может так же выступить друг или родственник. Идеальный вариант — взаимопомощь и совместные тренировки. Найдите преданного идее партнера по бегу. Намного труднее пропустить бег, когда у вас есть кто-то, зависящий от вас.
Никогда не опускать руки!
— Помните, что у вас будет период отсутствия прогресса и трудные дни на пути к заветной цели. Примите и цените тот факт, что не каждая пробежка может быть хорошей. Тело будет привыкать к нагрузкам постоянно, также все зависит от вашего режима. Будьте готовы убрать такие слова как «не могу» и «никогда» из своего лексикона. Не сравнивайте себя с другими. Сначала бегите сами с собой и для себя. Не ждите, что каждая пробежка будет лучше, чем предыдущая. После некоторых будет усталость и мышечная боль. Даже плохая пробежка лучше, чем вообще не бегать.
Не диета, а правильное питание!
— Не разочаровывайтесь, если вы не сразу начнете терять вес. Бег это не оправдание, чтобы утроить потребление пищи, ведь бегуны тоже набирают вес. Каждый килограмм веса, который вы теряете, делает бег немного легче. Пейте чистую воду за 20 минут до бега. Можно во время бега делать небольшие глотки воды и после, но по своему опыту знаю, что много во время пробежки пить не надо. Самое решающее время для еды и питья с целью помочь восстановлению организма — это час сразу же после вашей пробежки.
Все начинается с разминки
— Перед пробежкой делается динамическая разминка, это поможет разогреть мышцы и суставы. Кроме того, это уменьшит риск получения травм. Вспомните разминку перед бегом на физкультуре в школе. Не стоит пренебрегать разминкой. Большинство людей бегают утром, я — в их числе. Утром я выпиваю стакан воды, делаю зарядку и выбегаю на пробежку. Я получаю от этого колоссальное удовольствие! Это важно. После бега — статическая растяжка. Нужно хорошо потянуть все мышцы, это поможет ускорить их восстановление и снимет болевые ощущения и напряжения.
Главное — начать!
— Начинающим бегунам я рекомендую начинать с лёгких пробежек на 10-15 минут. Не увеличивайте свой километраж больше, чем на десять процентов в неделю. Фиксируйте ваш километраж, можете вести беговой блог. Это мотивирует не только вас, но и окружающих! Конспектируйте свои успех. Очень вдохновляет, когда благодаря вашему примеру начинают бегать ваши друзья и знакомые! Мне всегда приятно это видеть. Сегодня со мной бегает большое количество людей, я просто пишу пост о том, во сколько и где я буду бегать и собирается целая компания. Меня это очень вдохновляет!
Во всем важна тренировка
— Вначале придерживайтесь короткого и медленного бега, чтобы избежать травм и усталости. Таким образом, вы не забросите бег. Болезненность в мышцах в течение одного-двух дней после пробежки является нормой (запоздалое начало мышечной усталости). Во время бега руки под углом 90 градусов кисть в кулаке плечи расслабленные. Нога приземляемся на переднюю часть, бег на пятках очень вреден.
Бежать или нет, вот в чем вопрос
— Плюсы бега — тонус, бодрость, хорошее настроение. Продолжительный бег запускает процесс жиросжигания. Есть такое мнение у врачей-диетологов, что утренний бег больше способствует похудению. В это время в крови крайне мало глюкозы, израсходовав ее, организм начинает перерабатывать запасы жира, чтобы получить силы для бега. Утром разминка и растяжка должна быть более тщательная, так как сразу после сна кровь более вязкая, хуже доставляется к мышцам и, как следствие, они легче рвутся. Если ваша цель — красивый рельеф, тогда лучше бегать вечером. Хорошо разогретые за день мышцы лучше включаются в процесс, но в любом случае бег омолаживает и оздоравливает. Я считаю неважно когда вы бегает, важно это делать. Все индивидуально! Я совмещаю бег с прослушиванием аудиокниг — благодаря этому мои пробежки увлекательны.
Здоровье превыше всего!
— Перед тем, как начать бегать, я рекомендую сделать ЭКГ и УЗИ сердца. Если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, то стоит проконсультироваться с врачом-терапевтом. В идеале, посетить спортивного врача, который назначит вам максимальную нагрузку. Для некоторых выходом становится быстрая ходьба. В любом случае, нужно двигаться, это вам скажет любой врач.
Достаточно бега!
— Для того, чтобы оставаться в прекрасной форме и расположении духа достаточно пробегать несколько километров в день. Конечно, важно соблюдать режим. По моим наблюдением большинство бегунов отказываются от мяса и переходят на легкую, нежирную пищу. Жизнь людей, которые открыли для себя удовольствие от пробежек меняется в лучшую сторону. Важно, что бег не требует больших финансовых затрат, им может заниматься каждый!
Для активных пользователей смартфонов разработчики представили большое количество интересных приложений для бега. Вот самые интересные из них:
Самое популярное приложение для бега — «RunKeeper». С его помощью можно отслеживать свои передвижения на карте, получать голосовые подсказки о темпе, длительности и скорости бега, делиться пробежками с друзьями, а также выбирать интересные маршруты на карте.
«RunKeeper» также ведет подробную статистику ваших успехов. Поэтому с его помощью можно отслеживать свой прогресс. Приложение абсолютно бесплатно.
Это приложение покорило тех, кто не знал, как мотивировать себя к бегу! «Zombies, Run» превращает вашу тренировку в миссию спасения от зомби. С помощью звукового оформления и различных фишек в духе укрепления своей базы и бегства от зомби.
Еще одно отличное приложение для бега — «TrailMix». Это приложение подстраивает музыку из вашего плейлиста под скорость бега и делает это достаточно хорошо. Вместо того, чтобы подстраиваться под музыку, сделайте так, чтобы музыка подстраивалась под вас!
P.S. Выкладывай фото с пробежки в Instagram! Ставь хэштег #gk33! Покажи городу, что ты ведешь активный образ жизни!
Фотограф Андрей Бубенин
Наталья занимается бегом с детства, любит бегать по пересеченной местности, наслаждаться красивой природой.
Кроме того, у «Королевы России» большой список пройденных полумарафонов (марафон — 42 километра, полумарафон 0 21 километр) и различных забегов.
Для многих Наталья Баранкова стала настоящим примером. В Instagram @ibarnati 2100 подписчиков. В среднем публикация набирает 100 лайков. В своем Instagram она публикует спортивные фотографии, рассказывает о своих успехах в беге, спортзале, конкурсах красоты. А также делится некоторыми семейными фото.
Каждое утро Натальи начинается с пробежки. Тема бега, пожалуй, одна из любимых тем для разговора. В этот день мы застали Наталью во время пробежки по территории городской лыжной трассы «Тропа здоровья».
Советы Натальи Баранковой для тех, кто только хочет начать заниматься бегом:
Нужен контролёр!
— Важным этапом психологической подготовки является наличие партнера, который в какой-то степени будет вас контролировать. Проще говоря вы множите сами поставить себя в такие условия, что отказавшись от пробежки вы окажитесь в неудобном положении. Например, можно разместить пост в социальные сети с информацией о том, что завтра в определенное время вы отправитесь на пробежку. Если же вы этого не сделаете, вы вызовите негативную реакцию. В качестве контроллера может так же выступить друг или родственник. Идеальный вариант — взаимопомощь и совместные тренировки. Найдите преданного идее партнера по бегу. Намного труднее пропустить бег, когда у вас есть кто-то, зависящий от вас.
Никогда не опускать руки!
— Помните, что у вас будет период отсутствия прогресса и трудные дни на пути к заветной цели. Примите и цените тот факт, что не каждая пробежка может быть хорошей. Тело будет привыкать к нагрузкам постоянно, также все зависит от вашего режима. Будьте готовы убрать такие слова как «не могу» и «никогда» из своего лексикона. Не сравнивайте себя с другими. Сначала бегите сами с собой и для себя. Не ждите, что каждая пробежка будет лучше, чем предыдущая. После некоторых будет усталость и мышечная боль. Даже плохая пробежка лучше, чем вообще не бегать.
Не диета, а правильное питание!
— Не разочаровывайтесь, если вы не сразу начнете терять вес. Бег это не оправдание, чтобы утроить потребление пищи, ведь бегуны тоже набирают вес. Каждый килограмм веса, который вы теряете, делает бег немного легче. Пейте чистую воду за 20 минут до бега. Можно во время бега делать небольшие глотки воды и после, но по своему опыту знаю, что много во время пробежки пить не надо. Самое решающее время для еды и питья с целью помочь восстановлению организма — это час сразу же после вашей пробежки.
Все начинается с разминки
— Перед пробежкой делается динамическая разминка, это поможет разогреть мышцы и суставы. Кроме того, это уменьшит риск получения травм. Вспомните разминку перед бегом на физкультуре в школе. Не стоит пренебрегать разминкой. Большинство людей бегают утром, я — в их числе. Утром я выпиваю стакан воды, делаю зарядку и выбегаю на пробежку. Я получаю от этого колоссальное удовольствие! Это важно. После бега — статическая растяжка. Нужно хорошо потянуть все мышцы, это поможет ускорить их восстановление и снимет болевые ощущения и напряжения.
Главное — начать!
— Начинающим бегунам я рекомендую начинать с лёгких пробежек на 10-15 минут. Не увеличивайте свой километраж больше, чем на десять процентов в неделю. Фиксируйте ваш километраж, можете вести беговой блог. Это мотивирует не только вас, но и окружающих! Конспектируйте свои успех. Очень вдохновляет, когда благодаря вашему примеру начинают бегать ваши друзья и знакомые! Мне всегда приятно это видеть. Сегодня со мной бегает большое количество людей, я просто пишу пост о том, во сколько и где я буду бегать и собирается целая компания. Меня это очень вдохновляет!
Во всем важна тренировка
— Вначале придерживайтесь короткого и медленного бега, чтобы избежать травм и усталости. Таким образом, вы не забросите бег. Болезненность в мышцах в течение одного-двух дней после пробежки является нормой (запоздалое начало мышечной усталости). Во время бега руки под углом 90 градусов кисть в кулаке плечи расслабленные. Нога приземляемся на переднюю часть, бег на пятках очень вреден.
Бежать или нет, вот в чем вопрос
— Плюсы бега — тонус, бодрость, хорошее настроение. Продолжительный бег запускает процесс жиросжигания. Есть такое мнение у врачей-диетологов, что утренний бег больше способствует похудению. В это время в крови крайне мало глюкозы, израсходовав ее, организм начинает перерабатывать запасы жира, чтобы получить силы для бега. Утром разминка и растяжка должна быть более тщательная, так как сразу после сна кровь более вязкая, хуже доставляется к мышцам и, как следствие, они легче рвутся. Если ваша цель — красивый рельеф, тогда лучше бегать вечером. Хорошо разогретые за день мышцы лучше включаются в процесс, но в любом случае бег омолаживает и оздоравливает. Я считаю неважно когда вы бегает, важно это делать. Все индивидуально! Я совмещаю бег с прослушиванием аудиокниг — благодаря этому мои пробежки увлекательны.
Здоровье превыше всего!
— Перед тем, как начать бегать, я рекомендую сделать ЭКГ и УЗИ сердца. Если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, то стоит проконсультироваться с врачом-терапевтом. В идеале, посетить спортивного врача, который назначит вам максимальную нагрузку. Для некоторых выходом становится быстрая ходьба. В любом случае, нужно двигаться, это вам скажет любой врач.
Достаточно бега!
— Для того, чтобы оставаться в прекрасной форме и расположении духа достаточно пробегать несколько километров в день. Конечно, важно соблюдать режим. По моим наблюдением большинство бегунов отказываются от мяса и переходят на легкую, нежирную пищу. Жизнь людей, которые открыли для себя удовольствие от пробежек меняется в лучшую сторону. Важно, что бег не требует больших финансовых затрат, им может заниматься каждый!
Для активных пользователей смартфонов разработчики представили большое количество интересных приложений для бега. Вот самые интересные из них:
Самое популярное приложение для бега — «RunKeeper». С его помощью можно отслеживать свои передвижения на карте, получать голосовые подсказки о темпе, длительности и скорости бега, делиться пробежками с друзьями, а также выбирать интересные маршруты на карте.
«RunKeeper» также ведет подробную статистику ваших успехов. Поэтому с его помощью можно отслеживать свой прогресс. Приложение абсолютно бесплатно.
Это приложение покорило тех, кто не знал, как мотивировать себя к бегу! «Zombies, Run» превращает вашу тренировку в миссию спасения от зомби. С помощью звукового оформления и различных фишек в духе укрепления своей базы и бегства от зомби.
Еще одно отличное приложение для бега — «TrailMix». Это приложение подстраивает музыку из вашего плейлиста под скорость бега и делает это достаточно хорошо. Вместо того, чтобы подстраиваться под музыку, сделайте так, чтобы музыка подстраивалась под вас!
Не переноси на завтра! Беги сегодня!
P.S. Выкладывай фото с пробежки в Instagram! Ставь хэштег #gk33! Покажи городу, что ты ведешь активный образ жизни!
Фотограф Андрей Бубенин
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