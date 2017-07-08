Спорт
Не распечатали. «Ковровец» VS «Колос»
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Вчера в рамках Чемпионата России по мотоболу на «Мотодроме» встретились «Ковровец» и «Колос» из Ипатово.
Не лучший день. 7 июля на 69 году ушёл из жизни мотоболист, бывший капитан «Ковровца» и игрок сборной СССР Иван Иванович Чудиков. В последнее время он помогал Сергею Королёву тренировать юношескую команду «Ковровец».
Счет — 7:0. «Распечатать» ворота «Колоса» не удалось.
Команда объективно сильнее «Ковровца» и на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата, опередив подмосковного «Металлурга».
На третьем месте — «Агрокомплекс» из Краснодарского края, «Ковровец» — на четвёртом.
На пятом — «Комета», на шестом — староминская «Заря». Замыкают турнирную таблицу «Локомотив» и «Спутник».
Игру судили Александр Минаев (Видное) и Александр Сосницкий (Видное).
О ходе игры рассказывает Олег Лебедев:
Первый период прошёл в относительно равной борьбе, моменты были и у тех и у других ворот, но не сказать, чтобы очень опасные. На 12 минуте после удара Сергея Крошки мяч попал в перекладину, рикошетом в линию и вылетел в поле.
Судья Сосницкий видел, что мяч не пересёк линию ворот.
Период закончился счётом 0:1. Гол забил Анатолий Богданец.
Второй период начался с атаки гостей и снова перекладина спасла «Ковровец». На четвёртой минуте Крошка забил второй гол и у «Ковровца» всё разладилось. Атаки увязали в защитных порядках «Колоса».
Тактика мелкого фола, применённая гостями сделала своё дело. Опасные моменты у ворот «Колоса» практически не возникали.
Сергей Крошка забил ещё один гол.
На первой минуте третьего периода наконец-то опасно пробил Царёв 16-метровый, но вратарь Алексей Молодушко его отбил.
Последовала контратака, удар Семёна Халина, небольшой рикошет и 4:0.
Затем весь период шла вязкая борьба с небольшим количеством моментов.
Самый опасный возник в конце периода, когда ковровчане играли в большинстве.
16-метровые у Царёва не шли, да и не могли идти.
После матча на его ногу было страшно смотреть.
Последний период был фактически формальностью.
На первой же минуте Крошка забил пятый гол, затем он же шестой.
«Ковровец» провёл хорошую атаку, но мяч попал в штангу. Завершилась игра очередным голом. Его забил Анатолий Богданец.
Следующая игра на нашем поле пройдёт 10 августа в 18.00. «Ковровец» сыграет с «Локомотивом» из города Тихорецк Краснодарского края.
Фотограф Игорь Селезнёв
Не лучший день. 7 июля на 69 году ушёл из жизни мотоболист, бывший капитан «Ковровца» и игрок сборной СССР Иван Иванович Чудиков. В последнее время он помогал Сергею Королёву тренировать юношескую команду «Ковровец».
Счет — 7:0. «Распечатать» ворота «Колоса» не удалось.
Команда объективно сильнее «Ковровца» и на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата, опередив подмосковного «Металлурга».
На третьем месте — «Агрокомплекс» из Краснодарского края, «Ковровец» — на четвёртом.
На пятом — «Комета», на шестом — староминская «Заря». Замыкают турнирную таблицу «Локомотив» и «Спутник».
Игру судили Александр Минаев (Видное) и Александр Сосницкий (Видное).
О ходе игры рассказывает Олег Лебедев:
Первый период прошёл в относительно равной борьбе, моменты были и у тех и у других ворот, но не сказать, чтобы очень опасные. На 12 минуте после удара Сергея Крошки мяч попал в перекладину, рикошетом в линию и вылетел в поле.
Судья Сосницкий видел, что мяч не пересёк линию ворот.
Период закончился счётом 0:1. Гол забил Анатолий Богданец.
Второй период начался с атаки гостей и снова перекладина спасла «Ковровец». На четвёртой минуте Крошка забил второй гол и у «Ковровца» всё разладилось. Атаки увязали в защитных порядках «Колоса».
Тактика мелкого фола, применённая гостями сделала своё дело. Опасные моменты у ворот «Колоса» практически не возникали.
Сергей Крошка забил ещё один гол.
На первой минуте третьего периода наконец-то опасно пробил Царёв 16-метровый, но вратарь Алексей Молодушко его отбил.
Последовала контратака, удар Семёна Халина, небольшой рикошет и 4:0.
Затем весь период шла вязкая борьба с небольшим количеством моментов.
Самый опасный возник в конце периода, когда ковровчане играли в большинстве.
16-метровые у Царёва не шли, да и не могли идти.
После матча на его ногу было страшно смотреть.
Последний период был фактически формальностью.
На первой же минуте Крошка забил пятый гол, затем он же шестой.
«Ковровец» провёл хорошую атаку, но мяч попал в штангу. Завершилась игра очередным голом. Его забил Анатолий Богданец.
Следующая игра на нашем поле пройдёт 10 августа в 18.00. «Ковровец» сыграет с «Локомотивом» из города Тихорецк Краснодарского края.
Фотограф Игорь Селезнёв
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