Обновленный «Ковровец». Первая игра

Вот, раньше на мотобол весь город собирался. А сейчас? Ведь раньше это был настоящий праздник для Коврова, а сегодня молодежь за компьютером сидит, спортом не интересуется.

Почему один Царев играет? Почему остальные спят?

Хорошо будет, даже если будет ничья!

Да сейчас будет уже драка на поле

А уже в следующем году Ковров примет Чемпионат Европы по мотоболу!

Холодный, пронизывающий ветер на стадионе принес немало неприятностей болельщикам. Но для настоящих любителей спорта это не помеха!Народ на трибунах был. В основном — возрастные, те кто помнит «старые добрые времена». Перед игрой на трибунах ходят разговоры. Пожилой дядя начинает жаловаться:Команда «Ковровец» получила на этот спортивный сезон областное финансирование. На часть средств команда закупила новую технику и форму игрокам. Так перед нами предстал обновленный «Ковровец» в синем обмундировании.Команда-соперник «Ковровца» на первую игру Чемпионата России — «Комета» из станицы Кущевской. Игроки из Краснодарского края ежегодно приезжают в наш город и играют на нашем поле уже как на своём. В прошлом году ковровчане одержали победу над «Кометой» со счетом 2:1.В этот раз болельщики ждали от «Ковровца» уверенной победы. К тому же, в команду вернулся сильный игрок —. Тем не менее, игра стала очень напряженной.В самом начале игры наши наподающие игроки столкнулись с сильной защитой «Кометы». Моторы гудели в равной борьбе, но гости оказались сильнее. Игроки кометы атаковали ворота, но наш вратарь отбил серьезную атаку. Защита кометы не подпускала игроков «Ковровца» на свою половину поля, продолжая активно нападать на наши ворота. Ковровский вратарь заметно устал, ведь вся нагрузка легла на его плечи. не удивительно, что после семи минут ожесточенной атаки в наши ворото был забит первый гол, а затем и второй.Капитан «Ковровца»решил действовать решительнее. Это было видно по его пробивной силе. Защита соперника не смогла устоять, и он уверено двинулся к воротам «Кометы». Под восторженные крики толпы, он триумфально забросил первый мяч в ворота противника.Первый период был окончен со счетом 2:1 в пользу гостей. На лавочкедавал наставление команде. То, что слова легенды ковровского мотобола весьма помогли команде, было видно во втором периоде. Команда начала активное нападение на ворота. Снова и снова натыкаясь за противостояние игроков станицы Кущевской, они не бросали попыток целится в их ворота.Болельщики были весьма недовольны:Нападающий «Кометы» вырвался вперед и, успешно обойдя игроков «Ковровца», забросил третий мяч в наши ворота.Капитан не собирался отдавать победу гостям. Владимир Царев совершил удар по воротам соперника! Гол! Но ответное нападение «Кометы» также оказалось успешным. Счет 2:4Третий период начался с уверенной атаки ворот «Кометы». Игра переместилась на половину поля соперников. А у вратаря «Ковровца» было некоторое время отдохнуть.Несколько хороших моментов, но уже заметно уставший капитан, сначала промазал, а затем попал в штангу. А вот третья попытка попасть в ворота стала удачной! Счет 2:4. У болельщиков появилась надежда на победу!Ковровчане разозлились не на шутку. Ревы моторов стало громче, да и соперник заметно сдал свою защиту.Игроки «Ковровца» больше не пускали гостей на свою половину поля. Они продолжали уже слажено отрабатывать нападение на ворота соперника.У болельщиков проскакивали шутки.Действительно, у ворот «Кометы» начался настоящий бой. И вот, счет уже 3:4. На последних минутах «Ковровцу» удалось снова прорваться сквозь защиту «Кометы» и забить мяч в ворота!Мы будем следить за успехами нашей команды на чемпионате России по мотоболу.