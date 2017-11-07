Спорт

Третье место на первенстве мира. Спортивный обзор

Anna_Kalinina
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В Коврове прошли соревнования по выездке и плаванию, бильярдист Антон Виноградов завоевал 3 место на первенстве мира, а бойцы из клубов «Вымпел» и «Гладиатор» отправятся на первенство России по рукопашному бою. Подробнее — в «Спортивном обзоре».

Конный спорт




5 ноября в МБУ ДО «ДЮСШ по конному спорту» прошли соревнования «Первенство города Коврова по выездке 2017». В соревнованиях приняли участие 20 пар.

Категории «Дети» (до 14 лет):

1 место – Дарья Запруднова
2 место – Ева Евсеева
3 место – Полина Лазарева

Категории «Юноши» (с 14 до 18 лет):

1 место – Ангелина Пьянова
2 место – Юлия Нарбекова
3 место – Евгения Помелова

Также 5 ноября в «ДЮСШ по конному спорту» прошли школьные соревнования по манежной езде на пони «Первые снежинки» для совсем маленьких спортсменов.
Несмотря на совсем еще юный возраст, ребята также участвуют в соревнованиях по манежной езде.

Победители соревнований:

1 место – Аделина Бродская
2 место – Анастасия Прометова
3 место – Валерия Горелова
4 место – Ярослав Рачков
5 место – Екатерина Максимова

Волейбол


Фото из открытых источников

5 ноября в Коврове в СК «Темп» прошел Чемпионат Владимирской области по волейболу среди женских команд. Встречались команды города Коврова (МБУ ДО «ДЮСШ») и города Гусь-Хрустального. Игра закончилась победой команды ДЮСШ со счетом 3:0.

Лёгкая атлетика


Фото из открытых источников

1 ноября во Владимире прошло Первенство спортивной школы по многоборью (прыжки в длину с места, бег на 30м, 200м) ЦСКА, посвяш. Дню народного единства среди мальчиков и девочек 2005-2006, 2007-2008г.р. Воспитанники тренера Н. Птушкиной выступили:

2005-2006 г.р.

1 место — Анастасия Попова
1 место — Алина Туранова
2 место — Александр Шмелев
3 место — Валерия Назарова

2007-2008 г.р.

1 место — Павел Челышкин
2 место — Анна Кавинова
3 место — Виктория Миронова.

А 4 ноября в Коврове прошло Первенство МБУ «СК «Вымпел» по легкой атлетике среди 2001-2002, 2003-2004, 2000 г.р. и старше. Ответственные – Н. Птушкина, Д. Лёзов.

2001-2002 г.р.

1 место – Алёна Зорина (прыжки в длину)

1 место – Иоланда Киреева (бег 60м)

1 место – Матвей Птицын (бег 60м, бег 300м)

1 место – Елена Баюшкина (бег 300м)

2003-2004 г.р.

1 место – Ирина Масленникова (прыжки в длину)

1 место – Арина Логинова (бег 60м, бег 300м)

1 место – Михаил Смирнов (бег 60м, бег 300м)

2000 г.р. и старше

1 место – Андрей Быковский (прыжки в длину)

1 место – Денис Крылов (бег 60м)

1 место – Максим Мосенков ( бег 300м).

Бильярдный спорт


Фото из архива GK

С 30 октября по 3 ноября в Москве проходило первенство Мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида». Ковровчанин Антон Виноградов завоевал 3 место.

Теннис




2 — 5 ноября в Иваново проходило Открытое первенство Ивановской области по теннису. Воспитанники МБУ «С/К» Вымпел" приняли участие в традиционных соревнованиях и выиграли призовые места.

Алиса Жаворонкова — 2 место (среди девушек до 15 лет),

Елизавета Апатова — 3 место (среди девушек до 15 лет),

София Стрельцова — 2 место (девушки до 13 лет),

Михаил Гаврилов — 3 место (юноши до 13 лет).

Спортсмены занимаются у тренера М. Назаровой.

Плавание


Фото из открытых источников

1-3 ноября в МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию» прошел представительный турнир по плаванию «Олимпийские надежды». В соревнованиях приняло участие около 150 сильнейших спортсменов-пловцов из городов: Владимир, Муром, Иваново, Шуя, Радужный, Кольчугино, Юрьев-Польский и Ковров. В программе турнира было шесть видов плавательного многоборья и две эстафеты. Каждый участник принимал участие на трех дистанциях избранным стилем плавания. Юные пловцы соревновались в двух возрастных группах: девушки и юноши 2003-2004г.р. и девочки и мальчики 2005-2006г.р.

По итогам трех соревновательных дней ковровские пловцы завоевали больше всех призовых мест.

По сумме 3-х дистанций вольным стилем (50м,100м,200м) среди девушек 2003-04г.р. победила Анастасия Плужникова, а среди девочек 2005-06г.р. — Софья Крылова.

В этом виде многоборья, среди юношей, на втором месте Дмитрий Сухвалко, на третьем — Станислав Захаров. Среди мальчиков 3 место занял Данил Лосев.

В многоборной программе стилем брасс (50м,100м,200м) среди девушек серебро завоевала Анна Глебова, среди девочек победила Анна Маслова. У юношей победил Алексей Макаров.

Стилем на спине быстрее всех среди девушек была Елизавета Шилыковская, на втором месте — Алена Хромова.

Среди девочек победила Екатерина Шандарина.

Среди юношей на спине победил Андрей Староверов, вторым был Максим Афонин.

В плавании баттерфляем, среди девушек победу одержала Сауле Аввакумова, на втором месте — Мария Богданова. Среди юношей на первом месте Егор Недошивин, на втором — Матвей Викулов.

По сумме дистанций комплексным плаванием ( 100м,200м,400м) победу среди девушек одержала Дарья Белова, на втором месте — Екатерина Торопова.

Среди девочек второе место завоевала Софья Морозова.

У юношей, в этом сложном виде плавательного многоборья победителем стал Егор Баринов, а Иван Мизин на втором месте.

На стайерских дистанциях вольным стилем (200м,400м,800м) среди девушек победила Галина Василькова, на втором месте — Валерия Жигалова. Среди девочек победительницей стала Мария Сухвалко.

Среди юношей победил Роман Крушев, на втором месте — Константин Комаров. Среди мальчиков на втором месте Александр Шилин.

Рукопашный бой


vk.com/gladiator_fightclub

4-5 ноября в Иваново прошло первенство ДОСААФ РОССИИ среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие команды 16 регионов. Всего участников более 150 человек. Данный турнир — отборочный на первенство России 2018 года.

Ковров представляли бойцы СК «Вымпел»(тренер Алексей Кошелев и СК «Гладиатор» (тренер Максим Фомичев).

Бойцы «Вымпела» выступали в возрастной группе 14-15 лет. Это Дмитрий Шаткин (42кг), Виктор Торохов (60кг) и Михаил Стыров (70кг). Одержав по несколько побед, парни дошли до полуфиналов, но проиграли за выход в финал. В утешительных схватках все трое одержали победы и заняли третьи места в итоге. Тем самым завоевали путевку на первенство 2018 года.

Среди девушек Саина Исматулаева (СК «Гладиатор») выступала в возрасте 16-17 лет ( вес 65 кг). Во всех боях она одержала достаточно уверенные победы и стала победительницей турнира, завоевав также путевку на первенство России.

Подготовлено по данным учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова

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