Спорт
Третье место на первенстве мира. Спортивный обзор
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Конный спорт
5 ноября в МБУ ДО «ДЮСШ по конному спорту» прошли соревнования «Первенство города Коврова по выездке 2017». В соревнованиях приняли участие 20 пар.
Категории «Дети» (до 14 лет):
1 место – Дарья Запруднова
2 место – Ева Евсеева
3 место – Полина Лазарева
Категории «Юноши» (с 14 до 18 лет):
1 место – Ангелина Пьянова
2 место – Юлия Нарбекова
3 место – Евгения Помелова
Также 5 ноября в «ДЮСШ по конному спорту» прошли школьные соревнования по манежной езде на пони «Первые снежинки» для совсем маленьких спортсменов.
Несмотря на совсем еще юный возраст, ребята также участвуют в соревнованиях по манежной езде.
Победители соревнований:
1 место – Аделина Бродская
2 место – Анастасия Прометова
3 место – Валерия Горелова
4 место – Ярослав Рачков
5 место – Екатерина Максимова
Волейбол
5 ноября в Коврове в СК «Темп» прошел Чемпионат Владимирской области по волейболу среди женских команд. Встречались команды города Коврова (МБУ ДО «ДЮСШ») и города Гусь-Хрустального. Игра закончилась победой команды ДЮСШ со счетом 3:0.
Лёгкая атлетика
1 ноября во Владимире прошло Первенство спортивной школы по многоборью (прыжки в длину с места, бег на 30м, 200м) ЦСКА, посвяш. Дню народного единства среди мальчиков и девочек 2005-2006, 2007-2008г.р. Воспитанники тренера Н. Птушкиной выступили:
2005-2006 г.р.
1 место — Анастасия Попова
1 место — Алина Туранова
2 место — Александр Шмелев
3 место — Валерия Назарова
2007-2008 г.р.
1 место — Павел Челышкин
2 место — Анна Кавинова
3 место — Виктория Миронова.
А 4 ноября в Коврове прошло Первенство МБУ «СК «Вымпел» по легкой атлетике среди 2001-2002, 2003-2004, 2000 г.р. и старше. Ответственные – Н. Птушкина, Д. Лёзов.
2001-2002 г.р.
1 место – Алёна Зорина (прыжки в длину)
1 место – Иоланда Киреева (бег 60м)
1 место – Матвей Птицын (бег 60м, бег 300м)
1 место – Елена Баюшкина (бег 300м)
2003-2004 г.р.
1 место – Ирина Масленникова (прыжки в длину)
1 место – Арина Логинова (бег 60м, бег 300м)
1 место – Михаил Смирнов (бег 60м, бег 300м)
2000 г.р. и старше
1 место – Андрей Быковский (прыжки в длину)
1 место – Денис Крылов (бег 60м)
1 место – Максим Мосенков ( бег 300м).
Бильярдный спорт
С 30 октября по 3 ноября в Москве проходило первенство Мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида». Ковровчанин Антон Виноградов завоевал 3 место.
Теннис
2 — 5 ноября в Иваново проходило Открытое первенство Ивановской области по теннису. Воспитанники МБУ «С/К» Вымпел" приняли участие в традиционных соревнованиях и выиграли призовые места.
Алиса Жаворонкова — 2 место (среди девушек до 15 лет),
Елизавета Апатова — 3 место (среди девушек до 15 лет),
София Стрельцова — 2 место (девушки до 13 лет),
Михаил Гаврилов — 3 место (юноши до 13 лет).
Спортсмены занимаются у тренера М. Назаровой.
Плавание
1-3 ноября в МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию» прошел представительный турнир по плаванию «Олимпийские надежды». В соревнованиях приняло участие около 150 сильнейших спортсменов-пловцов из городов: Владимир, Муром, Иваново, Шуя, Радужный, Кольчугино, Юрьев-Польский и Ковров. В программе турнира было шесть видов плавательного многоборья и две эстафеты. Каждый участник принимал участие на трех дистанциях избранным стилем плавания. Юные пловцы соревновались в двух возрастных группах: девушки и юноши 2003-2004г.р. и девочки и мальчики 2005-2006г.р.
По итогам трех соревновательных дней ковровские пловцы завоевали больше всех призовых мест.
По сумме 3-х дистанций вольным стилем (50м,100м,200м) среди девушек 2003-04г.р. победила Анастасия Плужникова, а среди девочек 2005-06г.р. — Софья Крылова.
В этом виде многоборья, среди юношей, на втором месте Дмитрий Сухвалко, на третьем — Станислав Захаров. Среди мальчиков 3 место занял Данил Лосев.
В многоборной программе стилем брасс (50м,100м,200м) среди девушек серебро завоевала Анна Глебова, среди девочек победила Анна Маслова. У юношей победил Алексей Макаров.
Стилем на спине быстрее всех среди девушек была Елизавета Шилыковская, на втором месте — Алена Хромова.
Среди девочек победила Екатерина Шандарина.
Среди юношей на спине победил Андрей Староверов, вторым был Максим Афонин.
В плавании баттерфляем, среди девушек победу одержала Сауле Аввакумова, на втором месте — Мария Богданова. Среди юношей на первом месте Егор Недошивин, на втором — Матвей Викулов.
По сумме дистанций комплексным плаванием ( 100м,200м,400м) победу среди девушек одержала Дарья Белова, на втором месте — Екатерина Торопова.
Среди девочек второе место завоевала Софья Морозова.
У юношей, в этом сложном виде плавательного многоборья победителем стал Егор Баринов, а Иван Мизин на втором месте.
На стайерских дистанциях вольным стилем (200м,400м,800м) среди девушек победила Галина Василькова, на втором месте — Валерия Жигалова. Среди девочек победительницей стала Мария Сухвалко.
Среди юношей победил Роман Крушев, на втором месте — Константин Комаров. Среди мальчиков на втором месте Александр Шилин.
Рукопашный бой
4-5 ноября в Иваново прошло первенство ДОСААФ РОССИИ среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие команды 16 регионов. Всего участников более 150 человек. Данный турнир — отборочный на первенство России 2018 года.
Ковров представляли бойцы СК «Вымпел»(тренер Алексей Кошелев и СК «Гладиатор» (тренер Максим Фомичев).
Бойцы «Вымпела» выступали в возрастной группе 14-15 лет. Это Дмитрий Шаткин (42кг), Виктор Торохов (60кг) и Михаил Стыров (70кг). Одержав по несколько побед, парни дошли до полуфиналов, но проиграли за выход в финал. В утешительных схватках все трое одержали победы и заняли третьи места в итоге. Тем самым завоевали путевку на первенство 2018 года.
Среди девушек Саина Исматулаева (СК «Гладиатор») выступала в возрасте 16-17 лет ( вес 65 кг). Во всех боях она одержала достаточно уверенные победы и стала победительницей турнира, завоевав также путевку на первенство России.
Подготовлено по данным учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова
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