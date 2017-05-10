Спорт
Победный мотокросс. Два дня рёва моторов
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6 и 7 мая в нашем городе прошли соревнования по мотокроссу на призы Чемпионата и Первенства ЦФО и Чемпионата и Первенства Владимирской области.
Традиционно мотокросс в Коврове собирает около двух тысяч зрителей и болельщиков, а также более ста серьезных спортсменов со всей России!
Организаторы соревнований создали максимально комфортную обстановку для участников и болельщиков.
Мотокросс отличается гостеприимной атмосферой, возможностью вкусно перекусить, не уходя далеко от трассы. Кроме того — это всегда зрелищно!
Для спортсменов, в свою очередь подготовили хорошую площадку для общения и обмена опытом. Кроме того, на соревнованиях традиционно можно приобрести мотоэкипировку и различную сувенирную продукцию для любителей мотоспорта.
Среди болельщиков — друзья мотокроссменов, известные в Коврове деятели спорта, представители администрации города и просто семьи ковровчан, решившие посвятить свои выходные отдыху на свежем воздухе и экстремальному спорту.
Соревнования открыли самые маленькие спортсмены. Трудно представить, но некоторым из них нет и шести лет! А они уже управляют техникой, мощность которой — 50 куб. см! Для большего интереса зрителей заезды мотоциклов с небольшой мощностью чередуются с заездами более мощных категорий. Так, за заездом 50 куб.см следовал заезд 125 куб.см.
Самые мощные мотоциклы взлетали в небо на второй день соревнований в заездах 250 куб.см.
Результаты соревнований:
Класс 50 куб.см.
1 место — Александр Резяпкин(г.Санкт-Петербург)
2 место – Ярослав Вырлан(г.Дзержинск)
3 место – Александр Задоров (г.Иваново)
Видео Андрея Сафонова, студия «Life Kovrov»
Класс 65 куб.см.
1 место – Семён Рыбаков(г.Ковров, тренер Садилов Сергей Александрович)
2 место – Елисей Орешкин(г.Москва)
3 место – Артемий Лещенков (г.Лосино-Петровский)
Класс 85 куб.см.
1 место – Егор Скоробогатов(Нижегородская область)
2 место – Егор Фролов(г.Калуга)
3 место – Иван Алесенко(г.Москва)
Класс 125 куб.см «2Т»
1 место – Александр Федоров(Московская область)
2 место – Алексей Зорин(г.Санкт-Петербург)
3 место – Виктор Ходырев(г.Санкт-Петербург)
Класс 125 куб.см «4Т»
1 место – Кирилл Гаврилов(г.Москва)
2 место – Давид Строков(г.Санкт-Петербург)
3 место – Никита Юдин(г.Санкт-Петербург)
Класс 125 куб.см «М»
1 место – Степан Бурдаков(г. Москва)
2 место – Арсений Галицкий(г.Егорьевск)
3 место – Андрей Бессонов(г.Харьков)
Класс 250 куб.см.
1 место – Иван Баранов(г. Челябинск)
2 место – Максим Назаров(г.Павловский-Посад)
3 место – Артемий Назаров (г.Павловский-Посад)
Командный зачет Первенства ЦФО по мотокроссу:
1 место «Сборная ДОСААФ России — СШОР МО №1» (Московская область)
2 место «Сборная ДОСААФ России — СШОР МО №2» (Московская область)
3 место «Сборная Белгородской области-Белогорье» (г.Белгород)
В командном зачёте Чемпионата и Первенства Владимирской области по мотокроссу 1 место завоевала команда СК «Мотодром».
Спортсменов наградили ценными призами от спонсоров соревнований, медалями, кубками и грамотами.
Мотокросс — визитная карточка нашего города. Эти эмоции стоят того, чтобы посвятить свой выходной этому виду спорта.
Никогда не был на мотокроссе? Не пропусти следующие соревнования! Следи за нашей афишей!
Фотограф Антон Колодин
Традиционно мотокросс в Коврове собирает около двух тысяч зрителей и болельщиков, а также более ста серьезных спортсменов со всей России!
Организаторы соревнований создали максимально комфортную обстановку для участников и болельщиков.
Мотокросс отличается гостеприимной атмосферой, возможностью вкусно перекусить, не уходя далеко от трассы. Кроме того — это всегда зрелищно!
Для спортсменов, в свою очередь подготовили хорошую площадку для общения и обмена опытом. Кроме того, на соревнованиях традиционно можно приобрести мотоэкипировку и различную сувенирную продукцию для любителей мотоспорта.
Среди болельщиков — друзья мотокроссменов, известные в Коврове деятели спорта, представители администрации города и просто семьи ковровчан, решившие посвятить свои выходные отдыху на свежем воздухе и экстремальному спорту.
Соревнования открыли самые маленькие спортсмены. Трудно представить, но некоторым из них нет и шести лет! А они уже управляют техникой, мощность которой — 50 куб. см! Для большего интереса зрителей заезды мотоциклов с небольшой мощностью чередуются с заездами более мощных категорий. Так, за заездом 50 куб.см следовал заезд 125 куб.см.
Самые мощные мотоциклы взлетали в небо на второй день соревнований в заездах 250 куб.см.
Результаты соревнований:
Класс 50 куб.см.
1 место — Александр Резяпкин(г.Санкт-Петербург)
2 место – Ярослав Вырлан(г.Дзержинск)
3 место – Александр Задоров (г.Иваново)
Видео Андрея Сафонова, студия «Life Kovrov»
Класс 65 куб.см.
1 место – Семён Рыбаков(г.Ковров, тренер Садилов Сергей Александрович)
2 место – Елисей Орешкин(г.Москва)
3 место – Артемий Лещенков (г.Лосино-Петровский)
Класс 85 куб.см.
1 место – Егор Скоробогатов(Нижегородская область)
2 место – Егор Фролов(г.Калуга)
3 место – Иван Алесенко(г.Москва)
Класс 125 куб.см «2Т»
1 место – Александр Федоров(Московская область)
2 место – Алексей Зорин(г.Санкт-Петербург)
3 место – Виктор Ходырев(г.Санкт-Петербург)
Класс 125 куб.см «4Т»
1 место – Кирилл Гаврилов(г.Москва)
2 место – Давид Строков(г.Санкт-Петербург)
3 место – Никита Юдин(г.Санкт-Петербург)
Класс 125 куб.см «М»
1 место – Степан Бурдаков(г. Москва)
2 место – Арсений Галицкий(г.Егорьевск)
3 место – Андрей Бессонов(г.Харьков)
Класс 250 куб.см.
1 место – Иван Баранов(г. Челябинск)
2 место – Максим Назаров(г.Павловский-Посад)
3 место – Артемий Назаров (г.Павловский-Посад)
Командный зачет Первенства ЦФО по мотокроссу:
1 место «Сборная ДОСААФ России — СШОР МО №1» (Московская область)
2 место «Сборная ДОСААФ России — СШОР МО №2» (Московская область)
3 место «Сборная Белгородской области-Белогорье» (г.Белгород)
В командном зачёте Чемпионата и Первенства Владимирской области по мотокроссу 1 место завоевала команда СК «Мотодром».
Спортсменов наградили ценными призами от спонсоров соревнований, медалями, кубками и грамотами.
Мотокросс — визитная карточка нашего города. Эти эмоции стоят того, чтобы посвятить свой выходной этому виду спорта.
Никогда не был на мотокроссе? Не пропусти следующие соревнования! Следи за нашей афишей!
Фотограф Антон Колодин
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