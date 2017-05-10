Победный мотокросс. Два дня рёва моторов

Никогда не был на мотокроссе? Не пропусти следующие соревнования! Следи за нашей афишей!



Традиционно мотокросс в Коврове собирает около двух тысяч зрителей и болельщиков, а также более ста серьезных спортсменов со всей России!Организаторы соревнований создали максимально комфортную обстановку для участников и болельщиков.Мотокросс отличается гостеприимной атмосферой, возможностью вкусно перекусить, не уходя далеко от трассы. Кроме того — это всегда зрелищно!Для спортсменов, в свою очередь подготовили хорошую площадку для общения и обмена опытом. Кроме того, на соревнованиях традиционно можно приобрести мотоэкипировку и различную сувенирную продукцию для любителей мотоспорта.Среди болельщиков — друзья мотокроссменов, известные в Коврове деятели спорта, представители администрации города и просто семьи ковровчан, решившие посвятить свои выходные отдыху на свежем воздухе и экстремальному спорту.Соревнования открыли самые маленькие спортсмены. Трудно представить, но некоторым из них нет и шести лет! А они уже управляют техникой, мощность которой — 50 куб. см! Для большего интереса зрителей заезды мотоциклов с небольшой мощностью чередуются с заездами более мощных категорий. Так, за заездом 50 куб.см следовал заезд 125 куб.см.Самые мощные мотоциклы взлетали в небо на второй день соревнований в заездах 250 куб.см.— Александр Резяпкин(г.Санкт-Петербург)– Ярослав Вырлан(г.Дзержинск)– Александр Задоров (г.Иваново)– Семён Рыбаков(г.Ковров, тренер Садилов Сергей Александрович)– Елисей Орешкин(г.Москва)– Артемий Лещенков (г.Лосино-Петровский)Класс 85 куб.см.– Егор Скоробогатов(Нижегородская область)– Егор Фролов(г.Калуга)– Иван Алесенко(г.Москва)– Александр Федоров(Московская область)– Алексей Зорин(г.Санкт-Петербург)– Виктор Ходырев(г.Санкт-Петербург)– Кирилл Гаврилов(г.Москва)– Давид Строков(г.Санкт-Петербург)– Никита Юдин(г.Санкт-Петербург)– Степан Бурдаков(г. Москва)– Арсений Галицкий(г.Егорьевск)– Андрей Бессонов(г.Харьков)– Иван Баранов(г. Челябинск)– Максим Назаров(г.Павловский-Посад)– Артемий Назаров (г.Павловский-Посад)«Сборная ДОСААФ России — СШОР МО №1» (Московская область)«Сборная ДОСААФ России — СШОР МО №2» (Московская область)«Сборная Белгородской области-Белогорье» (г.Белгород)В командном зачёте Чемпионата и Первенства Владимирской области по мотокроссузавоевалаСпортсменов наградили ценными призами от спонсоров соревнований, медалями, кубками и грамотами.Мотокросс — визитная карточка нашего города. Эти эмоции стоят того, чтобы посвятить свой выходной этому виду спорта.