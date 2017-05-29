Спорт
Разгромили «Зарю». Спортивный обзор
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С каким счётом «Ковровец» обыграл краснодарских мотоболистов? Об этом не только, расскажет наш спортивный обзор.
23 мая во Владимире завершились областные соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч». Турнир проводился по трём возрастным группам, и каждой из этих групп в финал соревнований пробились мальчишки из нашего города. В старшей возрастной группе 2002-2003 г.р. в финале играли команды «ДЮСШ-Ковров ( тренер П.Колчин ) и «Грань» г. Гусь-Хрустальный, несмотря на все старания наших ребят, победу в этом матче со счётом 3:1 одержала команда «Грань» и завоевала путёвку на Всероссийских финал, который пройдёт в августе этого года в Волгограде, у команды «ДЮСШ-Ковров» «серебряные» медали.
В двух других возрастных группах порадовали ребята из команды «Дрим Тим», которую много лет очень успешно тренирует В. Карпихин. В группе ребят 2004-2005 г.р. «Дрим» Тим» в финальном матче со счётом 2:1 выиграл у команды «Кристалл» г. Радужный, а в группе самых юных футболистов 2006-2007 г.р., воспитанники Виктора Карпихина в упорной борьбе одержал победу над командой «Спартак» г. Муром со счётом 1:0.
Теперь футболистам из команды «Дрим Тим» предстоит защищать честь города Коврова на Всероссийских соревнованиях, которые будут проходить в городах Краснодаре и Ейске.
26 мая на стадионе спортивного комплекса «Мотодром» прошла очередная игра Чемпионата России по мотоболу. Встречались команды «Ковровец» и «Заря» из станицы Староминская Краснодарского края. Счёт — 4:0 в пользу нашей команды. Все голы забил Владимир Царёв.
Следующая игра пройдет 2 июня в 18.00. «Ковровец» сыграет с «Агрокомплексом» из станицы Кирпильская.
28 мая в городе Коломна Московской области прошёл ежегодный турнир по панкратиону «Коломенский Кремль». В турнире участвовало более 120 спортсменов из города Москвы, а также из Московской, Владимирской, Тульской, Костромской и Ивановской областей. Федерацию панкратиона г. Коврова, в категории 2004-2005 г. рождения 42 кг, представлял Владислав Назаров. Проведя два боя, наш боец, завоевал золотую медаль турнира. Тренирует спортсмена Павел Назаров.
А 27 мая в Москве проходил Всероссийский турнир по боевому дзю-дзютцу памяти капитана 3 ранга Гребенникова Р.Н. Принимало участие более 100 спортсменов с различных регионов России, но большинство бойцов было из южных республик (Дагестан, Чечня, Осетия). Соревнования проходили в кимоно, без начисления баллов (за технические действия), считалась только чистая победа (болевой, удушающий, нокаут). Владимирскую область представлял Владислав Назаров. Наш боец, в категории 12-13 лет 42 кг, провел три боя и завоевал серебро.
27 мая в городе Петушки прошли соревнования по художественной гимнастике «Весенняя лазурь».
Результаты:
1 место:
2013г.р. – Полина Полякова,
2010г.р. – Алина Потапова,
2012г.р. – Кристина Милова,
2009 г.р. – Ирина Светлова, Валерия Фокина
2007 г.р. – Анастасия Правдина.
2 место:
2010 г.р. – Александра Меньшикова,
2009 г.р. – Тая Минина.
3 место:
2013 г.р. – Вика Комарова,
2011 г.р. – Арина Павлычева,
2007 г.р. – Вера Никонорова,
2006 г.р. – Дарья Ибрагимова.
Тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ» Ирина Шевченко.
21 мая в соревнованиях «Разноцветный мяч»(г.Нижний Новгород) воспитанник тренера М. Назаровой( МБУ«С/К»Вымпел") Андрей Малов выиграл две золотых медали в обеих дисциплинах: красный и оранжевый мячи. Андрею — восемь лет, он занимается теннисом уже три года, а с января этого — принимает участие в соревнованиях!
С 22 по 28 мая в с/к «Звезда» проходили юношеские соревнования в смешанном разряде до 16 лет. Победителями стали Алиса Жаворонкова и Роман Мальцев,2 место — София Стрельцова и Егор Лазарев, 3 место — Анастасия Красильникова и Даниил Захаров.
С 22 по 24 мая тренер «С/К»Вымпел" М. Назарова провела у своих воспитанников (48 девушек и 46 юношей от 5 до 16 лет) соревнования по физической подготовке:«А ну-ка, теннисисты!»
Победителями в своих возрастных категориях стали: Арина Жерихова, Савва Аганин, Ксения Лапшина, Андрей Малов, Полина Золотарева, Платон Аганин, София Стрельцова, Егор Лазарев, Алиса Жаворонкова, Светлана Конанкова, Дмитрий Голубев и Александр Сорванов.
Подготовлено по данным Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова, фото на главной: Сергей Никитин
Футбол
23 мая во Владимире завершились областные соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч». Турнир проводился по трём возрастным группам, и каждой из этих групп в финал соревнований пробились мальчишки из нашего города. В старшей возрастной группе 2002-2003 г.р. в финале играли команды «ДЮСШ-Ковров ( тренер П.Колчин ) и «Грань» г. Гусь-Хрустальный, несмотря на все старания наших ребят, победу в этом матче со счётом 3:1 одержала команда «Грань» и завоевала путёвку на Всероссийских финал, который пройдёт в августе этого года в Волгограде, у команды «ДЮСШ-Ковров» «серебряные» медали.
В двух других возрастных группах порадовали ребята из команды «Дрим Тим», которую много лет очень успешно тренирует В. Карпихин. В группе ребят 2004-2005 г.р. «Дрим» Тим» в финальном матче со счётом 2:1 выиграл у команды «Кристалл» г. Радужный, а в группе самых юных футболистов 2006-2007 г.р., воспитанники Виктора Карпихина в упорной борьбе одержал победу над командой «Спартак» г. Муром со счётом 1:0.
Теперь футболистам из команды «Дрим Тим» предстоит защищать честь города Коврова на Всероссийских соревнованиях, которые будут проходить в городах Краснодаре и Ейске.
Мотобол
26 мая на стадионе спортивного комплекса «Мотодром» прошла очередная игра Чемпионата России по мотоболу. Встречались команды «Ковровец» и «Заря» из станицы Староминская Краснодарского края. Счёт — 4:0 в пользу нашей команды. Все голы забил Владимир Царёв.
Следующая игра пройдет 2 июня в 18.00. «Ковровец» сыграет с «Агрокомплексом» из станицы Кирпильская.
Панкратион
28 мая в городе Коломна Московской области прошёл ежегодный турнир по панкратиону «Коломенский Кремль». В турнире участвовало более 120 спортсменов из города Москвы, а также из Московской, Владимирской, Тульской, Костромской и Ивановской областей. Федерацию панкратиона г. Коврова, в категории 2004-2005 г. рождения 42 кг, представлял Владислав Назаров. Проведя два боя, наш боец, завоевал золотую медаль турнира. Тренирует спортсмена Павел Назаров.
А 27 мая в Москве проходил Всероссийский турнир по боевому дзю-дзютцу памяти капитана 3 ранга Гребенникова Р.Н. Принимало участие более 100 спортсменов с различных регионов России, но большинство бойцов было из южных республик (Дагестан, Чечня, Осетия). Соревнования проходили в кимоно, без начисления баллов (за технические действия), считалась только чистая победа (болевой, удушающий, нокаут). Владимирскую область представлял Владислав Назаров. Наш боец, в категории 12-13 лет 42 кг, провел три боя и завоевал серебро.
Художественная гимнастика
27 мая в городе Петушки прошли соревнования по художественной гимнастике «Весенняя лазурь».
Результаты:
1 место:
2013г.р. – Полина Полякова,
2010г.р. – Алина Потапова,
2012г.р. – Кристина Милова,
2009 г.р. – Ирина Светлова, Валерия Фокина
2007 г.р. – Анастасия Правдина.
2 место:
2010 г.р. – Александра Меньшикова,
2009 г.р. – Тая Минина.
3 место:
2013 г.р. – Вика Комарова,
2011 г.р. – Арина Павлычева,
2007 г.р. – Вера Никонорова,
2006 г.р. – Дарья Ибрагимова.
Тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ» Ирина Шевченко.
Теннис
21 мая в соревнованиях «Разноцветный мяч»(г.Нижний Новгород) воспитанник тренера М. Назаровой( МБУ«С/К»Вымпел") Андрей Малов выиграл две золотых медали в обеих дисциплинах: красный и оранжевый мячи. Андрею — восемь лет, он занимается теннисом уже три года, а с января этого — принимает участие в соревнованиях!
С 22 по 28 мая в с/к «Звезда» проходили юношеские соревнования в смешанном разряде до 16 лет. Победителями стали Алиса Жаворонкова и Роман Мальцев,2 место — София Стрельцова и Егор Лазарев, 3 место — Анастасия Красильникова и Даниил Захаров.
С 22 по 24 мая тренер «С/К»Вымпел" М. Назарова провела у своих воспитанников (48 девушек и 46 юношей от 5 до 16 лет) соревнования по физической подготовке:«А ну-ка, теннисисты!»
Победителями в своих возрастных категориях стали: Арина Жерихова, Савва Аганин, Ксения Лапшина, Андрей Малов, Полина Золотарева, Платон Аганин, София Стрельцова, Егор Лазарев, Алиса Жаворонкова, Светлана Конанкова, Дмитрий Голубев и Александр Сорванов.
Подготовлено по данным Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова, фото на главной: Сергей Никитин
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