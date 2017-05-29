Разгромили «Зарю». Спортивный обзор

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23 мая во Владимире завершились областные соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч». Турнир проводился по трём возрастным группам, и каждой из этих групп в финал соревнований пробились мальчишки из нашего города. В старшей возрастной группе 2002-2003 г.р. в финале играли команды «ДЮСШ-Ковров ( тренер П.Колчин ) и «Грань» г. Гусь-Хрустальный, несмотря на все старания наших ребят, победу в этом матче со счётом 3:1 одержала команда «Грань» и завоевала путёвку на Всероссийских финал, который пройдёт в августе этого года в Волгограде, у команды «ДЮСШ-Ковров» «серебряные» медали.В двух других возрастных группах порадовали ребята из команды «Дрим Тим», которую много лет очень успешно тренирует В. Карпихин. В группе ребят 2004-2005 г.р. «Дрим» Тим» в финальном матче со счётом 2:1 выиграл у команды «Кристалл» г. Радужный, а в группе самых юных футболистов 2006-2007 г.р., воспитанники Виктора Карпихина в упорной борьбе одержал победу над командой «Спартак» г. Муром со счётом 1:0.Теперь футболистам из команды «Дрим Тим» предстоит защищать честь города Коврова на Всероссийских соревнованиях, которые будут проходить в городах Краснодаре и Ейске.26 мая на стадионе спортивного комплекса «Мотодром» прошла очередная игра Чемпионата России по мотоболу. Встречались команды «Ковровец» и «Заря» из станицы Староминская Краснодарского края. Счёт — 4:0 в пользу нашей команды. Все голы забилСледующая игра пройдет 2 июня в 18.00. «Ковровец» сыграет с «Агрокомплексом» из станицы Кирпильская.28 мая в городе Коломна Московской области прошёл ежегодный турнир по панкратиону «Коломенский Кремль». В турнире участвовало более 120 спортсменов из города Москвы, а также из Московской, Владимирской, Тульской, Костромской и Ивановской областей. Федерацию панкратиона г. Коврова, в категории 2004-2005 г. рождения 42 кг, представлял. Проведя два боя, наш боец, завоевал золотую медаль турнира. Тренирует спортсмена Павел Назаров.А 27 мая в Москве проходил Всероссийский турнир по боевому дзю-дзютцу памяти капитана 3 ранга Гребенникова Р.Н. Принимало участие более 100 спортсменов с различных регионов России, но большинство бойцов было из южных республик (Дагестан, Чечня, Осетия). Соревнования проходили в кимоно, без начисления баллов (за технические действия), считалась только чистая победа (болевой, удушающий, нокаут). Владимирскую область представлял Владислав Назаров. Наш боец, в категории 12-13 лет 42 кг, провел три боя и завоевал серебро.27 мая в городе Петушки прошли соревнования по художественной гимнастике «Весенняя лазурь».1 место:2013г.р. – Полина Полякова,2010г.р. – Алина Потапова,2012г.р. – Кристина Милова,2009 г.р. – Ирина Светлова, Валерия Фокина2007 г.р. – Анастасия Правдина.2 место:2010 г.р. – Александра Меньшикова,2009 г.р. – Тая Минина.3 место:2013 г.р. – Вика Комарова,2011 г.р. – Арина Павлычева,2007 г.р. – Вера Никонорова,2006 г.р. – Дарья Ибрагимова.Тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ»21 мая в соревнованиях «Разноцветный мяч»(г.Нижний Новгород) воспитанник тренера М. Назаровой( МБУ«С/К»Вымпел")выиграл две золотых медали в обеих дисциплинах: красный и оранжевый мячи. Андрею — восемь лет, он занимается теннисом уже три года, а с января этого — принимает участие в соревнованиях!С 22 по 28 мая в с/к «Звезда» проходили юношеские соревнования в смешанном разряде до 16 лет. Победителями стали Алиса Жаворонкова и Роман Мальцев,2 место — София Стрельцова и Егор Лазарев, 3 место — Анастасия Красильникова и Даниил Захаров.С 22 по 24 мая тренер «С/К»Вымпел" М. Назарова провела у своих воспитанников (48 девушек и 46 юношей от 5 до 16 лет) соревнования по физической подготовке:«А ну-ка, теннисисты!»Победителями в своих возрастных категориях стали: Арина Жерихова, Савва Аганин, Ксения Лапшина, Андрей Малов, Полина Золотарева, Платон Аганин, София Стрельцова, Егор Лазарев, Алиса Жаворонкова, Светлана Конанкова, Дмитрий Голубев и Александр Сорванов.Подготовлено по данным Учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова, фото на главной: Сергей Никитин