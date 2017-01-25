Спорт
Всем ЗОЖ! «Рождественская гонка»
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21 января на городской лыжной трассе «Черного дола» состоялось открытое первенство области «Рождественская гонка 2017».
В соревнованиях участвовало 210 спортсменов.
По составу участников гонку можно назвать межрегиональной, она собрала участников из Владимирской, Ивановской областей и из Москвы.
Организаторами соревнований выступила Федерация Полиатлона г. Коврова в лице Д. Еремкина.
Замечательная утренняя погода и хорошо подготовленная трасса позволили лыжникам получить удовольствие от гонки и показать хорошие результаты.
Мальчики 2003 и младше
1 место – Ворохобов Арсений о. Муром
2 место – Гришин Дмитрий г. Меленки
3 место – Кузин Михаил г. Радужный
Девушки 2003 и младше
1 место – Базанова Аполинария г. Вязники
2 место – Кузьмина Марина г. Южа
3 место – Голубева Юлия г. Радужный
Юноши 2001-2002
1 место – Романенко Илья г. Гусь-Хрустальный
2 место – Цыганков Никита г. Меленки
3 место – Даранов Даниил г. Меленки
Девушки 2001-2002
1 место – Таланова Наталья г. Иваново
2 место – Евграфова Кристина г. Иваново
3 место – Дацюк Анна г. Радужный
Юноши 1999-2000
1 место – Шейкин Алексей о. Муром
2 место – Попов Юрий о. Муром
3 место – Малов Владислав г. Радужный
Девушки 1999-2000
1 место – Рысакова Анастасия г. Иваново
2 место – Ибрагимова Ирина г. Иваново
3 место – Белова Ангелина о. Муром
Основная группа, спортивное совершенство.
Мужчины 18-39 лет
1 место – Кулеев Владимир г. Владимир
2 место – Печенов Кирилл о. Муром
3 место – Комаров Максим г. Меленки
Женщины 18 лет и старше
1 место – Романова Дина г. Ковров
2 место – Суконкина Анастасия г. Ковров
3 место – Поверина Светлана г. Москва
Мужчины 40 – 49 лет
1 место – Охапин Сергей г. Ковров
2 место – Наумов Александр г. Вязники
3 место – Меркулов Евгений пгт. Красная Горбатка
Наши уважаемые ветераны дадут форы любому на лыжне.
Мужчины 50 — 59 лет
1 место – Кузьмин Михаил г. Ковров
2 место – Смирнов Евгений г. Иваново
3 место – Палин Владимир г. Иваново
Самая возрастная группа. Предмет восхищения и подражания!
Мужчины 60 лет и старше
1 место – Морозов Владимир г. Камешково
2 место – Лебедев Александр г. Иваново
3 место – Маслов Александр г. Ковров
У победителя этой группы за плечами уже более 110 марафонов, больше в России пока нет ни у кого!
Спортсмены из Радужного ожидают церемонии награждения. Очень веселые и дружные ребята!
В Муроме очень сильные лыжники, не один из них в этот день не остался без заслуженных наград. Ребята рассказали, что им очень нравится приезжать в Ковров на старты:
В соревнованиях участвовало 210 спортсменов.
По составу участников гонку можно назвать межрегиональной, она собрала участников из Владимирской, Ивановской областей и из Москвы.
Организаторами соревнований выступила Федерация Полиатлона г. Коврова в лице Д. Еремкина.
Замечательная утренняя погода и хорошо подготовленная трасса позволили лыжникам получить удовольствие от гонки и показать хорошие результаты.
Мальчики 2003 и младше
1 место – Ворохобов Арсений о. Муром
2 место – Гришин Дмитрий г. Меленки
3 место – Кузин Михаил г. Радужный
Девушки 2003 и младше
1 место – Базанова Аполинария г. Вязники
2 место – Кузьмина Марина г. Южа
3 место – Голубева Юлия г. Радужный
Юноши 2001-2002
1 место – Романенко Илья г. Гусь-Хрустальный
2 место – Цыганков Никита г. Меленки
3 место – Даранов Даниил г. Меленки
Девушки 2001-2002
1 место – Таланова Наталья г. Иваново
2 место – Евграфова Кристина г. Иваново
3 место – Дацюк Анна г. Радужный
Юноши 1999-2000
1 место – Шейкин Алексей о. Муром
2 место – Попов Юрий о. Муром
3 место – Малов Владислав г. Радужный
Девушки 1999-2000
1 место – Рысакова Анастасия г. Иваново
2 место – Ибрагимова Ирина г. Иваново
3 место – Белова Ангелина о. Муром
Основная группа, спортивное совершенство.
Мужчины 18-39 лет
1 место – Кулеев Владимир г. Владимир
2 место – Печенов Кирилл о. Муром
3 место – Комаров Максим г. Меленки
Женщины 18 лет и старше
1 место – Романова Дина г. Ковров
2 место – Суконкина Анастасия г. Ковров
3 место – Поверина Светлана г. Москва
Мужчины 40 – 49 лет
1 место – Охапин Сергей г. Ковров
2 место – Наумов Александр г. Вязники
3 место – Меркулов Евгений пгт. Красная Горбатка
Наши уважаемые ветераны дадут форы любому на лыжне.
Мужчины 50 — 59 лет
1 место – Кузьмин Михаил г. Ковров
2 место – Смирнов Евгений г. Иваново
3 место – Палин Владимир г. Иваново
Самая возрастная группа. Предмет восхищения и подражания!
Мужчины 60 лет и старше
1 место – Морозов Владимир г. Камешково
2 место – Лебедев Александр г. Иваново
3 место – Маслов Александр г. Ковров
У победителя этой группы за плечами уже более 110 марафонов, больше в России пока нет ни у кого!
Спортсмены из Радужного ожидают церемонии награждения. Очень веселые и дружные ребята!
В Муроме очень сильные лыжники, не один из них в этот день не остался без заслуженных наград. Ребята рассказали, что им очень нравится приезжать в Ковров на старты:
Отличная организация, замечательная трасса, хорошие призы! Погода порадовала, отличная гонка, замечательные эмоции и крутое настроение!
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