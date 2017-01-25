Всем ЗОЖ! «Рождественская гонка»

Отличная организация, замечательная трасса, хорошие призы! Погода порадовала, отличная гонка, замечательные эмоции и крутое настроение!

Будьте здоровы, всем ЗОЖ!

В соревнованиях участвовало 210 спортсменов.По составу участников гонку можно назвать межрегиональной, она собрала участников из Владимирской, Ивановской областей и из Москвы.Организаторами соревнований выступила Федерация Полиатлона г. Коврова в лице Д. Еремкина.Замечательная утренняя погода и хорошо подготовленная трасса позволили лыжникам получить удовольствие от гонки и показать хорошие результаты.1 место – Ворохобов Арсений о. Муром2 место – Гришин Дмитрий г. Меленки3 место – Кузин Михаил г. Радужный1 место – Базанова Аполинария г. Вязники2 место – Кузьмина Марина г. Южа3 место – Голубева Юлия г. Радужный1 место – Романенко Илья г. Гусь-Хрустальный2 место – Цыганков Никита г. Меленки3 место – Даранов Даниил г. Меленки1 место – Таланова Наталья г. Иваново2 место – Евграфова Кристина г. Иваново3 место – Дацюк Анна г. Радужный1 место – Шейкин Алексей о. Муром2 место – Попов Юрий о. Муром3 место – Малов Владислав г. Радужный1 место – Рысакова Анастасия г. Иваново2 место – Ибрагимова Ирина г. Иваново3 место – Белова Ангелина о. МуромОсновная группа, спортивное совершенство.1 место – Кулеев Владимир г. Владимир2 место – Печенов Кирилл о. Муром3 место – Комаров Максим г. Меленки1 место – Романова Дина г. Ковров2 место – Суконкина Анастасия г. Ковров3 место – Поверина Светлана г. Москва1 место – Охапин Сергей г. Ковров2 место – Наумов Александр г. Вязники3 место – Меркулов Евгений пгт. Красная ГорбаткаНаши уважаемые ветераны дадут форы любому на лыжне.1 место – Кузьмин Михаил г. Ковров2 место – Смирнов Евгений г. Иваново3 место – Палин Владимир г. ИвановоСамая возрастная группа. Предмет восхищения и подражания!1 место – Морозов Владимир г. Камешково2 место – Лебедев Александр г. Иваново3 место – Маслов Александр г. КовровУ победителя этой группы за плечами уже более 110 марафонов, больше в России пока нет ни у кого!Спортсмены из Радужного ожидают церемонии награждения. Очень веселые и дружные ребята!В Муроме очень сильные лыжники, не один из них в этот день не остался без заслуженных наград. Ребята рассказали, что им очень нравится приезжать в Ковров на старты: