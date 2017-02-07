Секреты красивых ягодиц раскрыты в «Multifit»

ягодицы

В основном, 3 повтора по 15 раза. Каждый день заниматься нельзя, нужен отдых. И девочки, не забывайте о правильном питании. Старайтесь есть больше белка, пирожные и конфеты замените на каши и овощи. Главное — упорство, тогда результат возможен уже через 3 месяца!

Действительно полезная информация. Оказывается, я всё это время делала упражнения не на ту ягодичную мышцу. Тренер показал, как надо. И уделил внимание каждому. Приду ещё раз!

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В это воскресенье в фитнес-клубе прошёл семинар с. Персональный тренер всё-таки раскрыла секрет идеальной формы.Гордость каждой девушки, восхищенные взгляды мужчин и завистливые женщин… И этот список можно продолжать. Кстати, никогда не верьте лозунгам: «Убираем жир с попы специальными упражнениями за две минуты!» Многие уверены, что достаточно просто сесть на жёсткую диету. Но, увы, этого недостаточно! Что же делать? Качать ягодичные мышцы! И не верьте, что если тягать железо, то станешь как мужик. Нужно просто знать: что качать, как качать и зачем.Приходим, усаживаемся поудобнее на гимнастические коврики и внимательно слушаем. Каждому начинающему спортсмену тренер выдаст рабочие тетради. Те самые шесть секретов красоты!Парадокс: попа одна, а ягодичных мышц целых шесть! И с каждой стороны мы имеем большую, среднюю и маленькую ягодичную мышцу. Соответственно, к каждой нужен разный подход. Но что это за шесть секретов?Во-первых, это отведение ноги в сторону (прокачка средних и малых ягодичных мышц. Далее, самое действенное — присед (прокачиваются все три мышцы). Переходим к любимому занятию детства — «мостик» лежа. Делайте чаще и правильно! Выпады и… остальные два оставим в тайне. Приходите в «Multifit» и сами всё узнаете.Начнём с приседа. У многих страдает техника. Первое время приседать нужно без веса. Руки согнуты. Обращайте внимание на спину, она должна быть ровной. Приседания неглубокие, ноги на ширине плеч, делать на вдохе. Попу отводить максимально назад. Важно, чтобы колени не выходили за линию носков! Через некоторое время — берём вес.Как понять, что техника выполнена правильно? После этого упражнения должны болеть ягодичные мышцы, а не позвоночник или поясница. У многих даже колени или голеностопный сустав… И это далеко не всё. На семинаре вам подробно всё расскажут.Серия таких семинаров о спорте, питании правильности техники выполнения проводятся с января. Сначала — это был семинар «Здоровая спина». Далее — «секреты красивых ягодиц». 12 февраля будет — «Женский цикл: питание и тренировки».А 25 февраля будет семинар с чемпионкой мира по бодифитнесу — Юлией Ушаковой.Вернёмся к семинару. Собираетесь на тренировку? Стоит уделить внимание одежде. Выбирайте удобную, не ограничивающую движению, одежду. Для комфорта и мотивации!Сколько делать повторений? Сколько раз в неделю нужно заниматься? Когда будет результат?.. Есть свой вопрос? — Задай тренеру!Кстати, всё-таки важно, когда выполняешь упражнение, смотреть на себя в зеркало. Со стороны, так сказать. Это мы о правильности техники. В групповом зале, где и проводятся занятия, большие зеркала. А зеленый оттенок на стенах означает и безграничную энергию, и спокойствие одновременно.Действительно, мотивирует! Посещать такие семинары можно абсолютно с любого возраста. Цена — 90 рублей. Предварительно нужно записаться по телефону: 8 (930) 030-00-30. Места ограничены!Как прошёл семинар рассказывает