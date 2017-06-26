Спорт
Скакать может каждый! Новые состязания в Коврове
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24 июня в хоккейной коробочке парка им. Дегтярева состоялись первые соревнования по «роуп-скиппингу». Проще говоря, соревнования по прыжкам через скакалку.
Популярность прыжков на скакалке пришла вместе с новым названием «роуп-скиппинг». Эта аэробная нагрузка по праву считается одной из самых эффективных для развития силы и выносливости, активно используется в методиках жиросжигания.
Сегодня роуп-скиппинг входит в комитет национальных неолимпийских видов спорта. Спортивная федерация по этому виду спорта в России была основана в 2012 году, сейчас в неё входит 33 региональных отделения в субъектах РФ. Идет строительство региональных отделений и обучение специалистов. В календаре предусмотрены Всероссийские соревнования, конгрессы и аттестации. Главным стартом является Чемпионат страны\Всероссийские соревнования, которые традиционно проходят в мае в Москве.
Организатором и главным судьей соревнований по роуп-скиппингу в Коврове выступила Виктория Шапилова.
Вот что она рассказала нам о первых соревнованиях по прыжкам через скакалку:
Соревнования проходят по трем дисциплинам:
В дисциплине «скорость» дети прыгают с чередованием ног на протяжении 30 секунд. оценивается количество прыжков.
В категории «выносливость» время увеличивается до 1.5 и 2 минут. Также оценивается количество прыжков.
В категории «сила» считаются двойные прыжки.
Все участники делятся на возрастные категории:
В первых соревнованиях приняли участие 58 спортсменов самых разных возрастов. Прыжки на скакалке дело не простое, но эффективное для поддержания тела в хорошей форме! Так что берем скакалку и идем тренироваться во двор!
Фотограф Андрей Бубенин
Популярность прыжков на скакалке пришла вместе с новым названием «роуп-скиппинг». Эта аэробная нагрузка по праву считается одной из самых эффективных для развития силы и выносливости, активно используется в методиках жиросжигания.
Сегодня роуп-скиппинг входит в комитет национальных неолимпийских видов спорта. Спортивная федерация по этому виду спорта в России была основана в 2012 году, сейчас в неё входит 33 региональных отделения в субъектах РФ. Идет строительство региональных отделений и обучение специалистов. В календаре предусмотрены Всероссийские соревнования, конгрессы и аттестации. Главным стартом является Чемпионат страны\Всероссийские соревнования, которые традиционно проходят в мае в Москве.
Организатором и главным судьей соревнований по роуп-скиппингу в Коврове выступила Виктория Шапилова.
Вот что она рассказала нам о первых соревнованиях по прыжкам через скакалку:
Мы решили познакомить Ковров с этим видом спорта. В этом году на базе ДК им. Ленина было открыто региональное отделение федерации спортивной хореографии, которое уже на протяжении нескольких лет практикует такие соревнования. Этот вид спорта пришел к нам из Европы, как ни странно, хотя скакалка всегда считалась нашим русским развлечением. Этими соревнованиями мы наглядно демонстрируем работу нашего регионального отделения. Конечно, прыгают, в основном, члены коллективов спортивной хореографии, хотелось бы, чтобы в дальнейшем добавлялись и другие ковровчане.
Соревнования проходят по трем дисциплинам:
- скорость
- выносливость
- сила
В дисциплине «скорость» дети прыгают с чередованием ног на протяжении 30 секунд. оценивается количество прыжков.
В категории «выносливость» время увеличивается до 1.5 и 2 минут. Также оценивается количество прыжков.
В категории «сила» считаются двойные прыжки.
Все участники делятся на возрастные категории:
- «Бэйби»
- «Дети-1»
- «Дети-2»
- «Юниоры»
В первых соревнованиях приняли участие 58 спортсменов самых разных возрастов. Прыжки на скакалке дело не простое, но эффективное для поддержания тела в хорошей форме! Так что берем скакалку и идем тренироваться во двор!
Увидимся на соревнованиях в следующем году!
Фотограф Андрей Бубенин
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