Скакать может каждый! Новые состязания в Коврове

Мы решили познакомить Ковров с этим видом спорта. В этом году на базе ДК им. Ленина было открыто региональное отделение федерации спортивной хореографии, которое уже на протяжении нескольких лет практикует такие соревнования. Этот вид спорта пришел к нам из Европы, как ни странно, хотя скакалка всегда считалась нашим русским развлечением. Этими соревнованиями мы наглядно демонстрируем работу нашего регионального отделения. Конечно, прыгают, в основном, члены коллективов спортивной хореографии, хотелось бы, чтобы в дальнейшем добавлялись и другие ковровчане.

скорость выносливость сила

«Бэйби»

«Дети-1»

«Дети-2»

«Юниоры»

Увидимся на соревнованиях в следующем году!

Популярность прыжков на скакалке пришла вместе с новым названием «роуп-скиппинг». Эта аэробная нагрузка по праву считается одной из самых эффективных для развития силы и выносливости, активно используется в методиках жиросжигания.Сегодня роуп-скиппинг входит в комитет национальных неолимпийских видов спорта. Спортивная федерация по этому виду спорта в России была основана в 2012 году, сейчас в неё входит 33 региональных отделения в субъектах РФ. Идет строительство региональных отделений и обучение специалистов. В календаре предусмотрены Всероссийские соревнования, конгрессы и аттестации. Главным стартом является Чемпионат страны\Всероссийские соревнования, которые традиционно проходят в мае в Москве.Организатором и главным судьей соревнований по роуп-скиппингу в Коврове выступилаВот что она рассказала нам о первых соревнованиях по прыжкам через скакалку:В дисциплине «скорость» дети прыгают с чередованием ног на протяжении 30 секунд. оценивается количество прыжков.В категории «выносливость» время увеличивается до 1.5 и 2 минут. Также оценивается количество прыжков.В категории «сила» считаются двойные прыжки.В первых соревнованиях приняли участие 58 спортсменов самых разных возрастов. Прыжки на скакалке дело не простое, но эффективное для поддержания тела в хорошей форме! Так что берем скакалку и идем тренироваться во двор!