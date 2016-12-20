Порхай как бабочка! Спортивный обзор

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Ледовый дворец «Ковровец»

18 декабря в спортзале с/к «Молодежный» состоялось открытое первенство Коврова по настольному теннису в парном разряде. В соревнованиях приняли участие 27 пар сильнейших игроков Коврова и района, Владимира и Вязников.Соревнования проходили в два этапа: квалификация и финальная сетка по двухминусной системе с розыгрышем всех мест. В турнире принимали участие воспитанники объединений настольного тенниса ДЮЦ «Гелиос», представители спортклуба КГТА им. В.А. Дегтярева, ОАО «ЗиД», ОАО «КЭМЗ», ХК «Аскона» и др. Как и предполагалось, многие матчи заканчивались вопреки ожиданиям, много матчей заканчивалось с минимальным перевесом одной из пар (счет 3:2). В итоге до финальной игры за первое место дошли пары К.Кашицин (Молодежный)и Р. Севумян (ЗиД) и владимирские теннисисты В.Патчин и В. Степанов ( оба СДЮШОР №7). По итогам встречи первое место у владимирских спортсменов. В матче за 3 место играли две ковровские пары, воспитанники ДЮЦ «Гелиос» Д. Кремнев и В.Гончар (оба д/к «Огонек») и представители инструментального производства ОАО «ЗиД» К. Родионов и С.Корягин. Третье место осталось за молодежью из ДЮЦ «Гелиос».Организация соревнований прошла на достойном уровне. Все победители и призеры награждены грамотами и призами МКУ «Управление ФКиС г. Коврова». Все участники оценили уровень комфорта в с/к «Молодежный», особо порадовало наличие необходимого количества столов для настольного тенниса, что позволяет проводить даже крупные турниры в этом современном зале.1 место В. Патчин (СДЮШОР №7)и В. Степанов (СДЮШОР №7)2 место К. Кашицин (Молодежный) и Р.Севумян (ЗиД)3​ место Д. Кремнев(д/к «Огонек») и В. Гончар (д/к «Огонек»)18 декабря в Коврове прошла очередная игра Чемпионата Владимирской области по волейболу 2016-2017 г.г. среди мужских команд третьей лиги (мужчины). Команда «СК Молодежный» встречалась с командой «Авангард» из города Муром и выиграла со счетом 3:1.Календарная игра Чемпионата Владимирской области по волейболу среди женских команд. Место и время проведения: г. Петушки, 18 декабря.Встречались команда г. Коврова (МБУ ДО «ДЮСШ») и команда г. Петушков. Счет: 2:3Тренер-преподаватель команды МБУ ДО «ДЮСШ» Н. Наумова.18 декабря в Муроме прошла очередная игра Чемпионата Владимирской области по баскетболу среди мужских команд, встречались команды «Т Плюс» г.Владимир и «КБА-Академик», наша команда выиграла со счетом 70:54.13-16 декабря в Пензе прошло Первенство России среди юношей и девушек по плаванию. Владимирскую область представляла воспитанница ковровской спортивной школы плавания мастер спорта России пятнадцатилетняяВ своем любимом стиле плавания — на спине, Анастасия на дистанции 200м заняла второе место. На дистанции 100м она была на третьем месте и на дистанции вдвое короче — шестой.Тренирует Анастасию Авдееву Заслуженный тренер России С. Федоров. Поздравляем Настю и ее тренера.С 17 по 18 декабря 2016г в Муроме прошел межрегиональный турнир по тяжелой атлетике памяти Н.П.Петрухина. Воспитанники тренера по спорту Б. Бойнова выступили:1 место – Дарья Чеботарева (вес.кат. 48 кг)1 место – Анна Петрунина (вес.кат. 53 кг)1 место – Надежда Петрова (вес.кат. 58 кг)3 место – Анастасия Дегтярева (вес.кат. 53 кг)1 место – Андрей Рачилэ(вес. кат. 85 кг)1 место – Иван Михеев (вес.кат. 94 кг)С 15 декабря по 18 декабря в Лакинске прошел Кубок и Чемпионат области по пауэрлифтингу. Воспитанники тренера по спорту В. Филимонова выступили:1 место – Виктория Швецова (вес.кат. 57 кг)1 место – Екатерина Филимонова (вес.кат.63кг)1 место – Дарья Смирнова(вес.кат. 72 кг)2 место – Юрий Игушев (вес.кат.59 кг)3 место – Дмитрий Таранин (вес.кат.93 кг)16 декабря в с. Павловское Суздальского района состоялся традиционный турнир по самбо: открытое первенство Суздальского района по самбо среди юношей и девушек 2003-2005 г.р. памяти Эдика Саркисяна.В соревнованиях приняли участия более 120 юных спортсменов из Владимирской, Ивановской и Ярославской областей.Город Ковров представляла команда МБУ ДО «СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина» команда выступила удачно, результат команде принесли:Анастасия Курач — 1 место в весовой категории до 50 кг среди девушек.Тренеры-преподаватели А. Казаков и М. Нехорошков.Роман​ Князев — 1 место в весовой категории до 71 кг среди юношейТренеры-преподаватели А. Казаков и М. НехорошковМаксим Егоров — 3 место в весовой категории до 50 кг среди юношейТренер-преподаватель В. Алексеенко.Расписание сеансов массового катания:24 декабря: ﻿﻿14.00-15.00 ч.,15.40-16.40 ч., 17.20-18.20 ч.25 декабря: 12.30-13.30 ч.,14.00-15.00 ч.,15.40-16.40 ч., 17.20-18.20 ч., 19.00-20.00 ч.