День футбола и не только. Спортивный обзор

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Ледовый дворец «Ковровец»

10-11 декабря юные Фигуристы Софья Мальцева, Анна Чернявская и Дарья Шаронова под руководством тренера — Е. Коптевой приняли участие в «Кубке Подмосковья-2016».Анна Чернявская — 8 местоСофья Мальцева – 9 место (выполнила разряд Юный Фигурист)Дарья Шаронова – 18 место10 декабря — Всемирный День футбола, поэтому прошедшие выходные были насыщенными на футбольные события в нашем городе! 10 декабря в спортивном зале СК «Звезда» состоялся турнир по мини-футболу за Суперкубок города Коврова, в котором приняли участие Чемпион города – команда ФК «ЗИД-2», обладатель Кубка города – команда «Олимпик», и впервые в истории ковровского футбола, специально для этого турнира была сформирована сборная города по мини-футболу, которая в итоге и стала обладателем Суперкубка Коврова по мини-футболу сезона 2016 года.Состав сборной Коврова по мини-футболу: Соболев Максим ( «Гейзер» ), Александр Майоров и Андрей Ищик ( оба ФК «ЗИД» ), Илья Дружинин и Денис Панков ( оба «Вымпел» ), Антон Шикунов («Олимпик-2»), Сергей Комаров ( «Гейзер» ), Антон Щелканов ( «Трактор» ), Николай Хохорин ( «Стандарт» ).На следующий день 11 декабря футбольные баталии, посвящённые профессиональному празднику футболистов продолжились, но уже в спортивном зале СК «Молодёжный». Сначала состоялись финальные матчи розыгрыша Кубка г. Коврова по мини-футболу среди детских и юношеских команд, где победу во всех четырёх возрастных группах одержали воспитанники тренера В. В. Карпихина из команды «Дрим Тим». Затем состоялся турнир по мини-футболу среди ветеранов, чей возраст старше 50 лет. В турнире приняли участие 4 команды и места распределились следующим образом: 1 место – «Оптимист», 2 место – «Лукойл», 3 место ФК «ЗИД», 4 место – «Инструментальщик».С 8 по 11 декабря во Владимире проходило Первенство области по баскетболу. Команда «СК «Вымпел» заняла 4 место.7 декабря в спорткомплексе «Звезда» состоялся финал спартакиады школьников по баскетболу Спартакиада школьников. Участвовали ученики старших классов.1 место – школа № 242 место — школа № 153 место – школа № 191 место – школа № 52 место — школа № 143 место — школа № 8С 6 по 10 декабря в городе Онега прошел Кубок России по полиатлону. 1 место заняли стал абсолютным чемпионом!Другие воспитанники тренера по спорту Д. Еремкина выступили со следующими результатами:5 место – Анастасия Суконкина9 место – Дина Романова11 декабря команда СК «Мотодром» приняла участие в «Кубке Нижегородской области».Класс «Ротакс Макс» — Дмитрий Арсентьев — 1 место, Артем Глущенко – 2 местоКласс «Свободный» — Дмитрий Арсентьев – 3 место9-11 декабря в Нижегородской области прошло Открытое первенство города Павлово по художественной гимнастике «Новогоднее созвездие».В соревнованиях принимали участие 35 спортсменок «ДЮСШ» г. Коврова.Злата Горбунова — 1 место (тренер-преподаватель Я.Федотова)Дарья Панова — 1 место (тренер-преподаватель Я. Федотова)Вероника Шаманина — 2 место (тренер-преподаватель Ю. Канаева)Дарья Чечурова — 3 место (тренер-преподаватель Я. Федотова)Ульяна Фаткулова — 1 место (тренер-преподаватель Я.Федотова)Майя Филимонова — 1 место (тренер-преподаватель Я.Федотова)Дарья Лазарева — 3 место (тренер-преподаватель Ю.Канаева)Алина Потапова – 3 место (тренер-преподаватель И. Шевченко)Ирина Светлова – 3 место (тренер-преподаватель И. Шевченко)Дарья Ибрагимова — 3 место (тренер-преподаватель И. Шевченко)2007-2008:Ксения Лазарева, Ульяна Фаткулова, Дарья Чечурова, Вероника Шаманина, Софья Мамонова) — 2 место. Тренеры-преподаватели Я.Федотова, Ю. Канаева2009-2008:команда «Звездочки» (Валерия Фокина, Вика Метнева, Юля Пикалина, Катя Пищеркова, Арина Шувалова) — 3 место. Тренер-преподаватель И.Шевченко2011-2010:«Мы лучшие» (Алина Потапова, Саша Меньшикова, Даша Коротина, Настя Лазарева, Тая Минина ) — 2 место. Тренер-преподаватель И. Шевченко10 декабря 2016 г. прошло открытое Первенство Спортивного клуба им. В.А.Дегтярева по самбо среди мальчиков 2007-2008 г.р. и 2009 г.р. Всего в соревнованиях приняли участие 79 спортсменов, из них от МАУ «СК Молодежный» 38 человек.2007-2008:Владислав Медведев – 1 место в весовой категории 45 кгАртем Чупарин – 2 место в весовой категории 41 кгАнатолий Кокорин – 2 место в весовой категории 27 кгРоман Корзун – 2 местоСемен Курохтин – 3 место в весовой категории 30 кгИван Соколов – 3 место в весовой категории 27 кгСергей Кузьмин – 3 место в весовой категории 38 кгРоман Корочкин – 3 место в весовой категории 38 кгАлександр Рубцов – 3 место2009 г.р.:Егор Стрелков – 1 местоАртем Баунин – 1 место в весовой категории +45 кгЯрослав Акимов – 2 место в весовой категории +45 кгАрсений Зорин – 2 местоМатвей Староверов – 3 место в весовой категории 24 кгКирилл Булах – 3 место в весовой категории 24 кгРасписание сеансов массового катания:14.00-15.00 ч.,15.40-16.40 ч,17.20-18.20 ч;12.30-13.30 ч.,14.00-15.00 ч.,15.40-16.40 ч.17.20-18.20 ч.,19.00-20.00 ч.