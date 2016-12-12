Спорт

День футбола и не только. Спортивный обзор

Вероника Никитина
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Результаты футбольных матчей, соревнований по полиатлону, футболу, баскетболу, картингу, борьбе и художественной гимнастике, а также расписание сеансов массового катания на ледовой арене — сегодня в спортивном обзоре.

Фигурное катание на коньках




10-11 декабря юные Фигуристы Софья Мальцева, Анна Чернявская и Дарья Шаронова под руководством тренера — Е. Коптевой приняли участие в «Кубке Подмосковья-2016».

Итоги соревнований:

Анна Чернявская — 8 место

Софья Мальцева – 9 место (выполнила разряд Юный Фигурист)

Дарья Шаронова – 18 место

Футбол




10 декабря — Всемирный День футбола, поэтому прошедшие выходные были насыщенными на футбольные события в нашем городе! 10 декабря в спортивном зале СК «Звезда» состоялся турнир по мини-футболу за Суперкубок города Коврова, в котором приняли участие Чемпион города – команда ФК «ЗИД-2», обладатель Кубка города – команда «Олимпик», и впервые в истории ковровского футбола, специально для этого турнира была сформирована сборная города по мини-футболу, которая в итоге и стала обладателем Суперкубка Коврова по мини-футболу сезона 2016 года.

Состав сборной Коврова по мини-футболу: Соболев Максим ( «Гейзер» ), Александр Майоров и Андрей Ищик ( оба ФК «ЗИД» ), Илья Дружинин и Денис Панков ( оба «Вымпел» ), Антон Шикунов («Олимпик-2»), Сергей Комаров ( «Гейзер» ), Антон Щелканов ( «Трактор» ), Николай Хохорин ( «Стандарт» ).

На следующий день 11 декабря футбольные баталии, посвящённые профессиональному празднику футболистов продолжились, но уже в спортивном зале СК «Молодёжный». Сначала состоялись финальные матчи розыгрыша Кубка г. Коврова по мини-футболу среди детских и юношеских команд, где победу во всех четырёх возрастных группах одержали воспитанники тренера В. В. Карпихина из команды «Дрим Тим». Затем состоялся турнир по мини-футболу среди ветеранов, чей возраст старше 50 лет. В турнире приняли участие 4 команды и места распределились следующим образом: 1 место – «Оптимист», 2 место – «Лукойл», 3 место ФК «ЗИД», 4 место – «Инструментальщик».

Баскетбол




С 8 по 11 декабря во Владимире проходило Первенство области по баскетболу. Команда «СК «Вымпел» заняла 4 место.

7 декабря в спорткомплексе «Звезда» состоялся финал спартакиады школьников по баскетболу Спартакиада школьников. Участвовали ученики старших классов.

Юноши

1 место – школа № 24

2 место — школа № 15

3 место – школа № 19

Девушки

1 место – школа № 5

2 место — школа № 14

3 место — школа № 8

Полиатлон




С 6 по 10 декабря в городе Онега прошел Кубок России по полиатлону. 1 место занял Сергей Романов и стал абсолютным чемпионом!

Другие воспитанники тренера по спорту Д. Еремкина выступили со следующими результатами:

5 место – Анастасия Суконкина
9 место – Дина Романова

Картинг




11 декабря команда СК «Мотодром» приняла участие в «Кубке Нижегородской области».
Итоги соревнования:

Класс «Ротакс Макс» — Дмитрий Арсентьев — 1 место, Артем Глущенко – 2 место
Класс «Свободный» — Дмитрий Арсентьев – 3 место

Художественная гимнастика




9-11 декабря в Нижегородской области прошло Открытое первенство города Павлово по художественной гимнастике «Новогоднее созвездие».

В соревнованиях принимали участие 35 спортсменок «ДЮСШ» г. Коврова.

Личное первенство:

Злата Горбунова — 1 место (тренер-преподаватель Я.Федотова)

Дарья Панова — 1 место (тренер-преподаватель Я. Федотова)

Вероника Шаманина — 2 место (тренер-преподаватель Ю. Канаева)

Дарья Чечурова — 3 место (тренер-преподаватель Я. Федотова)

Ульяна Фаткулова — 1 место (тренер-преподаватель Я.Федотова)

Майя Филимонова — 1 место (тренер-преподаватель Я.Федотова)

Дарья Лазарева — 3 место (тренер-преподаватель Ю.Канаева)

Алина Потапова – 3 место (тренер-преподаватель И. Шевченко)

Ирина Светлова – 3 место (тренер-преподаватель И. Шевченко)

Дарья Ибрагимова — 3 место (тренер-преподаватель И. Шевченко)

Групповые упражнения:


2007-2008:

Ксения Лазарева, Ульяна Фаткулова, Дарья Чечурова, Вероника Шаманина, Софья Мамонова) — 2 место. Тренеры-преподаватели Я.Федотова, Ю. Канаева

2009-2008:

команда «Звездочки» (Валерия Фокина, Вика Метнева, Юля Пикалина, Катя Пищеркова, Арина Шувалова) — 3 место. Тренер-преподаватель И.Шевченко

2011-2010:

«Мы лучшие» (Алина Потапова, Саша Меньшикова, Даша Коротина, Настя Лазарева, Тая Минина ) — 2 место. Тренер-преподаватель И. Шевченко

Борьба



10 декабря 2016 г. прошло открытое Первенство Спортивного клуба им. В.А.Дегтярева по самбо среди мальчиков 2007-2008 г.р. и 2009 г.р. Всего в соревнованиях приняли участие 79 спортсменов, из них от МАУ «СК Молодежный» 38 человек.

Результаты:

2007-2008:

Владислав Медведев – 1 место в весовой категории 45 кг

Артем Чупарин – 2 место в весовой категории 41 кг

Анатолий Кокорин – 2 место в весовой категории 27 кг

Роман Корзун – 2 место

Семен Курохтин – 3 место в весовой категории 30 кг

Иван Соколов – 3 место в весовой категории 27 кг

Сергей Кузьмин – 3 место в весовой категории 38 кг

Роман Корочкин – 3 место в весовой категории 38 кг

Александр Рубцов – 3 место


2009 г.р.:

Егор Стрелков – 1 место

Артем Баунин – 1 место в весовой категории +45 кг

Ярослав Акимов – 2 место в весовой категории +45 кг

Арсений Зорин – 2 место

Матвей Староверов – 3 место в весовой категории 24 кг

Кирилл Булах – 3 место в весовой категории 24 кг


Ледовый дворец «Ковровец»




Расписание сеансов массового катания:

17 декабря:

14.00-15.00 ч.,

15.40-16.40 ч,

17.20-18.20 ч;

18 декабря:

12.30-13.30 ч.,

14.00-15.00 ч.,

15.40-16.40 ч.

17.20-18.20 ч.,

19.00-20.00 ч.

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