Спорт
День футбола и не только. Спортивный обзор
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Результаты футбольных матчей, соревнований по полиатлону, футболу, баскетболу, картингу, борьбе и художественной гимнастике, а также расписание сеансов массового катания на ледовой арене — сегодня в спортивном обзоре.
10-11 декабря юные Фигуристы Софья Мальцева, Анна Чернявская и Дарья Шаронова под руководством тренера — Е. Коптевой приняли участие в «Кубке Подмосковья-2016».
Итоги соревнований:
Анна Чернявская — 8 место
Софья Мальцева – 9 место (выполнила разряд Юный Фигурист)
Дарья Шаронова – 18 место
10 декабря — Всемирный День футбола, поэтому прошедшие выходные были насыщенными на футбольные события в нашем городе! 10 декабря в спортивном зале СК «Звезда» состоялся турнир по мини-футболу за Суперкубок города Коврова, в котором приняли участие Чемпион города – команда ФК «ЗИД-2», обладатель Кубка города – команда «Олимпик», и впервые в истории ковровского футбола, специально для этого турнира была сформирована сборная города по мини-футболу, которая в итоге и стала обладателем Суперкубка Коврова по мини-футболу сезона 2016 года.
Состав сборной Коврова по мини-футболу: Соболев Максим ( «Гейзер» ), Александр Майоров и Андрей Ищик ( оба ФК «ЗИД» ), Илья Дружинин и Денис Панков ( оба «Вымпел» ), Антон Шикунов («Олимпик-2»), Сергей Комаров ( «Гейзер» ), Антон Щелканов ( «Трактор» ), Николай Хохорин ( «Стандарт» ).
На следующий день 11 декабря футбольные баталии, посвящённые профессиональному празднику футболистов продолжились, но уже в спортивном зале СК «Молодёжный». Сначала состоялись финальные матчи розыгрыша Кубка г. Коврова по мини-футболу среди детских и юношеских команд, где победу во всех четырёх возрастных группах одержали воспитанники тренера В. В. Карпихина из команды «Дрим Тим». Затем состоялся турнир по мини-футболу среди ветеранов, чей возраст старше 50 лет. В турнире приняли участие 4 команды и места распределились следующим образом: 1 место – «Оптимист», 2 место – «Лукойл», 3 место ФК «ЗИД», 4 место – «Инструментальщик».
Баскетбол
С 8 по 11 декабря во Владимире проходило Первенство области по баскетболу. Команда «СК «Вымпел» заняла 4 место.
7 декабря в спорткомплексе «Звезда» состоялся финал спартакиады школьников по баскетболу Спартакиада школьников. Участвовали ученики старших классов.
Юноши
1 место – школа № 24
2 место — школа № 15
3 место – школа № 19
Девушки
1 место – школа № 5
2 место — школа № 14
3 место — школа № 8
С 6 по 10 декабря в городе Онега прошел Кубок России по полиатлону. 1 место занял Сергей Романов и стал абсолютным чемпионом!
Другие воспитанники тренера по спорту Д. Еремкина выступили со следующими результатами:
5 место – Анастасия Суконкина
9 место – Дина Романова
Картинг
11 декабря команда СК «Мотодром» приняла участие в «Кубке Нижегородской области».
Итоги соревнования:
Класс «Ротакс Макс» — Дмитрий Арсентьев — 1 место, Артем Глущенко – 2 место
Класс «Свободный» — Дмитрий Арсентьев – 3 место
9-11 декабря в Нижегородской области прошло Открытое первенство города Павлово по художественной гимнастике «Новогоднее созвездие».
В соревнованиях принимали участие 35 спортсменок «ДЮСШ» г. Коврова.
Личное первенство:
Злата Горбунова — 1 место (тренер-преподаватель Я.Федотова)
Дарья Панова — 1 место (тренер-преподаватель Я. Федотова)
Вероника Шаманина — 2 место (тренер-преподаватель Ю. Канаева)
Дарья Чечурова — 3 место (тренер-преподаватель Я. Федотова)
Ульяна Фаткулова — 1 место (тренер-преподаватель Я.Федотова)
Майя Филимонова — 1 место (тренер-преподаватель Я.Федотова)
Дарья Лазарева — 3 место (тренер-преподаватель Ю.Канаева)
Алина Потапова – 3 место (тренер-преподаватель И. Шевченко)
Ирина Светлова – 3 место (тренер-преподаватель И. Шевченко)
Дарья Ибрагимова — 3 место (тренер-преподаватель И. Шевченко)
2007-2008:
Ксения Лазарева, Ульяна Фаткулова, Дарья Чечурова, Вероника Шаманина, Софья Мамонова) — 2 место. Тренеры-преподаватели Я.Федотова, Ю. Канаева
2009-2008:
команда «Звездочки» (Валерия Фокина, Вика Метнева, Юля Пикалина, Катя Пищеркова, Арина Шувалова) — 3 место. Тренер-преподаватель И.Шевченко
2011-2010:
«Мы лучшие» (Алина Потапова, Саша Меньшикова, Даша Коротина, Настя Лазарева, Тая Минина ) — 2 место. Тренер-преподаватель И. Шевченко
Борьба
10 декабря 2016 г. прошло открытое Первенство Спортивного клуба им. В.А.Дегтярева по самбо среди мальчиков 2007-2008 г.р. и 2009 г.р. Всего в соревнованиях приняли участие 79 спортсменов, из них от МАУ «СК Молодежный» 38 человек.
Результаты:
2007-2008:
Владислав Медведев – 1 место в весовой категории 45 кг
Артем Чупарин – 2 место в весовой категории 41 кг
Анатолий Кокорин – 2 место в весовой категории 27 кг
Роман Корзун – 2 место
Семен Курохтин – 3 место в весовой категории 30 кг
Иван Соколов – 3 место в весовой категории 27 кг
Сергей Кузьмин – 3 место в весовой категории 38 кг
Роман Корочкин – 3 место в весовой категории 38 кг
Александр Рубцов – 3 место
2009 г.р.:
Егор Стрелков – 1 место
Артем Баунин – 1 место в весовой категории +45 кг
Ярослав Акимов – 2 место в весовой категории +45 кг
Арсений Зорин – 2 место
Матвей Староверов – 3 место в весовой категории 24 кг
Кирилл Булах – 3 место в весовой категории 24 кг
Расписание сеансов массового катания:
17 декабря:
14.00-15.00 ч.,
15.40-16.40 ч,
17.20-18.20 ч;
18 декабря:
12.30-13.30 ч.,
14.00-15.00 ч.,
15.40-16.40 ч.
17.20-18.20 ч.,
19.00-20.00 ч.
Фигурное катание на коньках
10-11 декабря юные Фигуристы Софья Мальцева, Анна Чернявская и Дарья Шаронова под руководством тренера — Е. Коптевой приняли участие в «Кубке Подмосковья-2016».
Итоги соревнований:
Анна Чернявская — 8 место
Софья Мальцева – 9 место (выполнила разряд Юный Фигурист)
Дарья Шаронова – 18 место
Футбол
10 декабря — Всемирный День футбола, поэтому прошедшие выходные были насыщенными на футбольные события в нашем городе! 10 декабря в спортивном зале СК «Звезда» состоялся турнир по мини-футболу за Суперкубок города Коврова, в котором приняли участие Чемпион города – команда ФК «ЗИД-2», обладатель Кубка города – команда «Олимпик», и впервые в истории ковровского футбола, специально для этого турнира была сформирована сборная города по мини-футболу, которая в итоге и стала обладателем Суперкубка Коврова по мини-футболу сезона 2016 года.
Состав сборной Коврова по мини-футболу: Соболев Максим ( «Гейзер» ), Александр Майоров и Андрей Ищик ( оба ФК «ЗИД» ), Илья Дружинин и Денис Панков ( оба «Вымпел» ), Антон Шикунов («Олимпик-2»), Сергей Комаров ( «Гейзер» ), Антон Щелканов ( «Трактор» ), Николай Хохорин ( «Стандарт» ).
На следующий день 11 декабря футбольные баталии, посвящённые профессиональному празднику футболистов продолжились, но уже в спортивном зале СК «Молодёжный». Сначала состоялись финальные матчи розыгрыша Кубка г. Коврова по мини-футболу среди детских и юношеских команд, где победу во всех четырёх возрастных группах одержали воспитанники тренера В. В. Карпихина из команды «Дрим Тим». Затем состоялся турнир по мини-футболу среди ветеранов, чей возраст старше 50 лет. В турнире приняли участие 4 команды и места распределились следующим образом: 1 место – «Оптимист», 2 место – «Лукойл», 3 место ФК «ЗИД», 4 место – «Инструментальщик».
Баскетбол
С 8 по 11 декабря во Владимире проходило Первенство области по баскетболу. Команда «СК «Вымпел» заняла 4 место.
7 декабря в спорткомплексе «Звезда» состоялся финал спартакиады школьников по баскетболу Спартакиада школьников. Участвовали ученики старших классов.
Юноши
1 место – школа № 24
2 место — школа № 15
3 место – школа № 19
Девушки
1 место – школа № 5
2 место — школа № 14
3 место — школа № 8
Полиатлон
С 6 по 10 декабря в городе Онега прошел Кубок России по полиатлону. 1 место занял Сергей Романов и стал абсолютным чемпионом!
Другие воспитанники тренера по спорту Д. Еремкина выступили со следующими результатами:
5 место – Анастасия Суконкина
9 место – Дина Романова
Картинг
11 декабря команда СК «Мотодром» приняла участие в «Кубке Нижегородской области».
Итоги соревнования:
Класс «Ротакс Макс» — Дмитрий Арсентьев — 1 место, Артем Глущенко – 2 место
Класс «Свободный» — Дмитрий Арсентьев – 3 место
Художественная гимнастика
9-11 декабря в Нижегородской области прошло Открытое первенство города Павлово по художественной гимнастике «Новогоднее созвездие».
В соревнованиях принимали участие 35 спортсменок «ДЮСШ» г. Коврова.
Личное первенство:
Злата Горбунова — 1 место (тренер-преподаватель Я.Федотова)
Дарья Панова — 1 место (тренер-преподаватель Я. Федотова)
Вероника Шаманина — 2 место (тренер-преподаватель Ю. Канаева)
Дарья Чечурова — 3 место (тренер-преподаватель Я. Федотова)
Ульяна Фаткулова — 1 место (тренер-преподаватель Я.Федотова)
Майя Филимонова — 1 место (тренер-преподаватель Я.Федотова)
Дарья Лазарева — 3 место (тренер-преподаватель Ю.Канаева)
Алина Потапова – 3 место (тренер-преподаватель И. Шевченко)
Ирина Светлова – 3 место (тренер-преподаватель И. Шевченко)
Дарья Ибрагимова — 3 место (тренер-преподаватель И. Шевченко)
Групповые упражнения:
2007-2008:
Ксения Лазарева, Ульяна Фаткулова, Дарья Чечурова, Вероника Шаманина, Софья Мамонова) — 2 место. Тренеры-преподаватели Я.Федотова, Ю. Канаева
2009-2008:
команда «Звездочки» (Валерия Фокина, Вика Метнева, Юля Пикалина, Катя Пищеркова, Арина Шувалова) — 3 место. Тренер-преподаватель И.Шевченко
2011-2010:
«Мы лучшие» (Алина Потапова, Саша Меньшикова, Даша Коротина, Настя Лазарева, Тая Минина ) — 2 место. Тренер-преподаватель И. Шевченко
Борьба
10 декабря 2016 г. прошло открытое Первенство Спортивного клуба им. В.А.Дегтярева по самбо среди мальчиков 2007-2008 г.р. и 2009 г.р. Всего в соревнованиях приняли участие 79 спортсменов, из них от МАУ «СК Молодежный» 38 человек.
Результаты:
2007-2008:
Владислав Медведев – 1 место в весовой категории 45 кг
Артем Чупарин – 2 место в весовой категории 41 кг
Анатолий Кокорин – 2 место в весовой категории 27 кг
Роман Корзун – 2 место
Семен Курохтин – 3 место в весовой категории 30 кг
Иван Соколов – 3 место в весовой категории 27 кг
Сергей Кузьмин – 3 место в весовой категории 38 кг
Роман Корочкин – 3 место в весовой категории 38 кг
Александр Рубцов – 3 место
2009 г.р.:
Егор Стрелков – 1 место
Артем Баунин – 1 место в весовой категории +45 кг
Ярослав Акимов – 2 место в весовой категории +45 кг
Арсений Зорин – 2 место
Матвей Староверов – 3 место в весовой категории 24 кг
Кирилл Булах – 3 место в весовой категории 24 кг
Ледовый дворец «Ковровец»
Расписание сеансов массового катания:
17 декабря:
14.00-15.00 ч.,
15.40-16.40 ч,
17.20-18.20 ч;
18 декабря:
12.30-13.30 ч.,
14.00-15.00 ч.,
15.40-16.40 ч.
17.20-18.20 ч.,
19.00-20.00 ч.
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