Новогодние победы. Спортивный обзор

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Ледовый дворец «Ковровец»



Не все отдыхали в новогодние праздники. Так, ковровские хоккеисты одолели соперников, теннисисты соревновались за «Призы Деда Мороза», в разгаре — Чемпионат города по мини-футболу. Подробнее — в нашем спортивном обзоре.С 6 по 8 января 2017 года в городе Владимире прошло Первенство области по тяжелой атлетике. Воспитанники тренера по спорту Б. Бойнова выступили со следующими результаты:1 место – Мария Савельева (вес.кат. 58 кг)2 место – Дарья Чеботарева (вес.кат. 48 кг)2 место – Валерия Хорохорина (вес.кат. 63 кг)3 место – Алла Гришина (вес.кат. 48 кг)1 место – Максим Анфимов (вес. кат. 94 кг +)1 место – Константин Мочалов (вес.кат. 50 кг)1 место – Тимур Ваапов (вес.кат. 69 кг)2 место – Никита Чебурахов (вес.кат. 62 кг)2​ место – Алексей Шуянцев(вес.кат. 85 кг).3 января в спортивном зале СК «Звезда» стартовали матчи Чемпионата города Коврова по мини-футболу. Соревнования проводятся по трём лигам и в них принимает участие 27 команд.Результаты матчей, которые состоялись с 4 по 8 января. Высшая лига: ФК «ЗиД-2» — «Вымпел-2» 10:3, ФК «ЗиД» — «Экскаваторщик» 10:5, «Гейзер» — «Вымпел» 3:5, «Олимпик» — «Трактор» 7:6, «Гейзер» — «Трактор» 6:5, ФК «ЗиД-2» — «Экскаваторщик» 12:4, ФК «ЗиД» — «Вымпел-2» 10:7, «Олимпик» — «Вымпел» 3:3. Первая лига: «Универсал» — ФК «Ветеран» 4:1, «Луч» — «Родина» 3:4, «ФКБ» — «Импульс» 9:4, «Монолит» — «Олимпик-2» 4:4, «Универсал» — «Олимпик-2» 6:3, «Луч» — «Импульс» 4:7, «Стандарт» — ФК «Ветеран» 8:6, «ФКБ» — «Родина» 10:4, «Универсал» — «Монолит» 4:5, «Олимпик-2» — ФК «Ветеран» 8:2, «Луч» — «ФКБ» 6:9, «Родина» — «Стандарт» 5:10, «ФКБ» — «Олимпик-2» 6:4, «Импульс» — «Родина» 8:3. Вторая лига: «Спортинг» — «Патриот» 4:14, «Росток» — ФК «Лидер» 2:8, «Викинг» — «Район» 4:8, «Спортинг» — «Вымпел-3» 6:3, «Вымпел-4» — «Селтик» 6:4, «Вымпел-4» — «Росток» 9:1, «Викинг» — «Сокол» 5:10, «Район» — «Патриот» 3:13, «Вымпел-3» — «Патриот» 2:14, «Викинг» — ФК «Лидер» 6:8, «Селтик» — «Спортинг» 5:4, «Сокол» — «Район» 7:12.3​ января на ледовой арене стадиона «Мотодром» состоялась первая календарная игра Первенства Владимирской области по хоккею. Встречались команды «Ковровец» и «Горняк» из п. Андреево. Наша команда одержала победу со счетом 7:6.У теннисистов с/к «Звезда» 2017 год начался с традиционных соревнований по физической подготовке «На призы Деда Мороза». Участие приняли более 70 воспитанников тренера М. Назаровой (от 8 до 17 лет).Ксения ЛапшинаАндрей МаловПолина ЗолотареваПлатон АганинСофия СтрельцоваЕгор ЛазаревАнастасия МакееваДмитрий ГолубевАлександр СорвановРасписание сеансов массового катания:с 14.00-15.00 ч., с 15.40-16.40 ч., с 17.20-18.20 ч.с 14.00-15.00 ч., с 15.40-16.40 ч., с 17.20-18.20 ч., с 19.00-20.00 ч.Режим работы базы проката лыж:Понедельник — выходнойВторник — пятница с 13.00 до 21.00 ч.Суббота — воскресенье -10.00-18.00 ч.Телефон для информации: 9-93-40