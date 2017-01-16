Спорт

Скорость и сила. Спортивный обзор

Вероника Никитина
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Результаты Всероссийский турнира по самбо среди юношей и девушек и межрегиональных соревнования по картингу «Кубок городов России» и не только — сегодня в спортивном обзоре.

Шахматы




8 января в ДК им Ленина состоялся турнир по быстрым шахматам. В нем приняли участие 15 спортсменов, сыгравших 8 туров по швейцарской системе с контролем времени 10 мин+3 сек на ход каждому. Среди школьников первым стал Артем Харитонов (3,5 очков, СОШ № 22), вторым – Павел Пичугин (2,5 очка, СОШ № 24). Среди ветеранов первым стал Юрий Соколов (5 очков), вторым – Виктор Мысин (4,5), третьим – Николай Стариков (4).

В общем зачете третье место занял Александр Карпавичюс (6 очков), второе – Андрей Терентьев (6), а победил в турнире Александр Владимиров (7,5 очков из 8). Ковровская шахматная федерация благодарит за помощь в организации соревнований Управление физкультуры и спорта, ДК им Ленина. Приглашаем всех желающих на турнир по быстрым шахматам в честь Дня Студента 29 января в 11.00 в ДК им Ленина.

Дзюдо, самбо




14 и 15 января в городе Мытищи Московской области прошел Всероссийский турнир по самбо среди юношей и девушек 1999-2000г.р. на призы Национальной гвардии РФ, «Центра — 21век» группы компаний «Новые спортивные технологии». Соревнования являлись отборочными на Первенство России, которое пройдет в городе Пермь. В данных соревнованиях приняли участие и воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина.

Сергей Седов занял 1-е место в весовой категории до 75 кг.

Максим Носов занял 2-е место в весовой категории до 87 кг.

Анастасия Хрипунова заняла 1-е место в весовой категории до 48 кг.

Юля Холоднова заняла 3-е место в весовой категории до 60 кг.

Мини-футбол


В спортивном зале СК «Звезда» состоялись очередные матчи Чемпионата Коврова по мини-футболу, которые принесли следующие результаты: Первая лига. «Луч» — ФК «Ветеран» 3:2, «Монолит» — «Стандарт» 5:2. Вторая лига. «Район» — ФК «Лидер» 8:4, «Вымпел-4» — «Викинг» 11:3, «Селтик» — «Вымпел-3» 5:6, «Спортинг» — «Росток» 3:4, «Патриот» — «Сокол» 13:4.

Баскетбол




15 января в с/к «Темп» прошла очередная игра Чемпионата Владимирской области по баскетболу среди мужских команд, встречались команды «Владимир» г.Владимир и «КБА-Академик», наша команда проиграла со счетом 60:85.

Картинг




14-15 января в Коврове на стадионе «Мотодром» прошли Межрегиональные соревнования по картингу «Кубок городов России». Более 70 спортсменов соревновались в 10 классах.

Команду M-Racing представили 16 спортсменов.

Результаты соревнований:

Класс «Дети»

1 место – Колесов Егор – лично (г. Кострома)

2 место – Сидоров Артём – M-Racing (г. Ковров)

3 место – Хламов Андрей – M-Racing (г. Ковров)

Класс «Микро»
1 место – Шканов Сергей – СК Владимир (г. Владимир)

Класс «120-БШ»

1 место – Устинов Андрей – M-Racing (г. Ковров)

2 место – Матвеев Андрей – СК Владимир (г. Владимир)

3 место – Коннов Андрей – ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)

Класс «Кадет»

1 место – Шихов Данила – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)

2 место – Моисеев Данила – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)

3 место – Шигарев Роман – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)




Класс «Союзный»

1 место – Курицын Роман – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)

2 место – Костин Александр — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)

3 место – Козлов Александр – M-Racing (г. Ковров)

Класс «Свободный»

1 место – Арсентьев Дмитрий – M-Racing (г. Ковров)

2 место – Глущенко Артём – M-Racing (г. Ковров)

3 место – Крутиков Сергей — СТК Мотор ЦДЮТТ (г. Ярославль)

Класс «Ротакс Макс»

1 место – Лепахин Артем — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)

2 место –– Глущенко Артём – M-Racing (г. Ковров)

3 место – Арсентьев Дмитрий – M-Racing (г. Ковров)

Класс «Ротакс Макс-Юниор»

1 место – Долин Владимир – (г. Рязань)

2 место – Проценко Даниил — (г. Рязань)

3 место – Барышев Матвей — СК Владимир (г. Владимир)



Класс «Ракет-120Ш»

1 место – Майоров Алексей – ЦВР «Алиса» (г. Бор)

2 место –– Коннов Андрей – ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)

3 место – Молотков Кирилл — - M-Racing (г. Ковров)


Класс «Ротакс Макс Мини»

1 место – Туриев Максим – KOVALEFF FAMILY TEAM(г. Нижний Новгород)

2 место – Буянов Тимофей — KOVALEFF FAMILY TEAM(г. Нижний Новгород)

3 место – Ефимов Александр — СТК Мотор ЦДЮТТ (г. Ярославль)


Командный зачет

1 место — M-Racing (г. Ковров) — 164 очка

2 место — ЦВР «Алиса» (г. Бор) – 129 очков

3 место – СК Владимир (г. Владимир)-128 очков


Расписание массового катания в ледовом дворце




21 января: 14.00-15.00, 15.40-16.40, 17.20-18.20.

22 января: 14.00-15.00, 15.40-16.40, 17.20-18.20, 19.00-20.00.

Режим работы базы проката лыж:

Понедельник — выходной

Вторник — Пятница с 13.00 до 21.00 ч.

Суббота — Воскресенье -10.00-18.00 ч.

Телефон для информации: 9-93-40

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