Скорость и сила. Спортивный обзор

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Расписание массового катания в ледовом дворце



8 января в ДК им Ленина состоялся турнир по быстрым шахматам. В нем приняли участие 15 спортсменов, сыгравших 8 туров по швейцарской системе с контролем времени 10 мин+3 сек на ход каждому. Среди школьников первым стал(3,5 очков, СОШ № 22), вторым –(2,5 очка, СОШ № 24). Среди ветеранов первым стал(5 очков), вторым –(4,5), третьим –(4).В общем зачете третье место занял(6 очков), второе –(6), а победил в турнире(7,5 очков из 8). Ковровская шахматная федерация благодарит за помощь в организации соревнований Управление физкультуры и спорта, ДК им Ленина. Приглашаем всех желающих на турнир по быстрым шахматам в честь Дня Студента 29 января в 11.00 в ДК им Ленина.14 и 15 января в городе Мытищи Московской области прошел Всероссийский турнир по самбо среди юношей и девушек 1999-2000г.р. на призы Национальной гвардии РФ, «Центра — 21век» группы компаний «Новые спортивные технологии». Соревнования являлись отборочными на Первенство России, которое пройдет в городе Пермь. В данных соревнованиях приняли участие и воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина.занял 1-е место в весовой категории до 75 кг.занял 2-е место в весовой категории до 87 кг.заняла 1-е место в весовой категории до 48 кг.заняла 3-е место в весовой категории до 60 кг.В спортивном зале СК «Звезда» состоялись очередные матчи Чемпионата Коврова по мини-футболу, которые принесли следующие результаты: Первая лига. «Луч» — ФК «Ветеран» 3:2, «Монолит» — «Стандарт» 5:2. Вторая лига. «Район» — ФК «Лидер» 8:4, «Вымпел-4» — «Викинг» 11:3, «Селтик» — «Вымпел-3» 5:6, «Спортинг» — «Росток» 3:4, «Патриот» — «Сокол» 13:4.15 января в с/к «Темп» прошла очередная игра Чемпионата Владимирской области по баскетболу среди мужских команд, встречались команды «Владимир» г.Владимир и «КБА-Академик», наша команда проиграла со счетом 60:85.14-15 января в Коврове на стадионе «Мотодром» прошли Межрегиональные соревнования по картингу «Кубок городов России». Более 70 спортсменов соревновались в 10 классах.Команду M-Racing представили 16 спортсменов.Класс «Дети»1 место – Колесов Егор – лично (г. Кострома)2 место – Сидоров Артём – M-Racing (г. Ковров)3 место – Хламов Андрей – M-Racing (г. Ковров)Класс «Микро»1 место – Шканов Сергей – СК Владимир (г. Владимир)Класс «120-БШ»1 место – Устинов Андрей – M-Racing (г. Ковров)2 место – Матвеев Андрей – СК Владимир (г. Владимир)3 место – Коннов Андрей – ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)Класс «Кадет»1 место – Шихов Данила – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)2 место – Моисеев Данила – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)3 место – Шигарев Роман – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)Класс «Союзный»1 место – Курицын Роман – СТК «Родина-Мотор» (г. Ковров)2 место – Костин Александр — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)3 место – Козлов Александр – M-Racing (г. Ковров)Класс «Свободный»1 место – Арсентьев Дмитрий – M-Racing (г. Ковров)2 место – Глущенко Артём – M-Racing (г. Ковров)3 место – Крутиков Сергей — СТК Мотор ЦДЮТТ (г. Ярославль)Класс «Ротакс Макс»1 место – Лепахин Артем — ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)2 место –– Глущенко Артём – M-Racing (г. Ковров)3 место – Арсентьев Дмитрий – M-Racing (г. Ковров)Класс «Ротакс Макс-Юниор»1 место – Долин Владимир – (г. Рязань)2 место – Проценко Даниил — (г. Рязань)3 место – Барышев Матвей — СК Владимир (г. Владимир)Класс «Ракет-120Ш»1 место – Майоров Алексей – ЦВР «Алиса» (г. Бор)2 место –– Коннов Андрей – ДДК «Дегтяревец» (г. Ковров)3 место – Молотков Кирилл — - M-Racing (г. Ковров)Класс «Ротакс Макс Мини»1 место – Туриев Максим – KOVALEFF FAMILY TEAM(г. Нижний Новгород)2 место – Буянов Тимофей — KOVALEFF FAMILY TEAM(г. Нижний Новгород)3 место – Ефимов Александр — СТК Мотор ЦДЮТТ (г. Ярославль)1 место — M-Racing (г. Ковров) — 164 очка2 место — ЦВР «Алиса» (г. Бор) – 129 очков3 место – СК Владимир (г. Владимир)-128 очков21 января: 14.00-15.00, 15.40-16.40, 17.20-18.20.22 января: 14.00-15.00, 15.40-16.40, 17.20-18.20, 19.00-20.00.Понедельник — выходнойВторник — Пятница с 13.00 до 21.00 ч.Суббота — Воскресенье -10.00-18.00 ч.Телефон для информации: 9-93-40