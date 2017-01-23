И «серебро», и «золото»! Спортивный обзор

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17 января состоялся хоккейный матч в рамках турнира «Золотая шайба» им А.В. Тарасова между командами: «Спарта» 2002-2003 г.р. и «Русичи » (г. Владимир), счёт 1:6.А 20 января прошла очередная игра областного этапа Всероссийских соревнований на Призы Клуба «Золота Шайба» имени А.В.Тарасова команда Ледового дворца «Спарта»-2002-2003 г.р. одержала победу над командой «Витязь» (г. Гусь-Хрустальный) со счетом 8:0.21 января в г.Гусь-Хрустальный команда «Ковровец» встречалась с командой «Химик» и проиграла со счетом 2:4.22 января 2017 г. в Ледовом Дворце «Ковровец» состоялась очередная игра Первенства Владимирской области по хоккею с шайбой сезона 2016-2017 года. Команда «Ковровец» г. Ковров встречалась с командой «Киржач» и проиграла со счетом 3:6.21 января в Коврове прошло открытое Первенство города по лыжным гонкам «Рождественская гонка 2017». В соревнованиях приняли участие воспитанники тренера Д. Ерёмкина.1 место – Дина Романова2 место – Анастасия Суконкина4 место – Андрей Кураев5 место – Никита Малышев6​ место – Никита Савин21 и 22 января в спортивном зале СК «Звезда» прошли очередные матчи Чемпионата г.Коврова по мини-футболу.Высшая лига: ФК «ЗиД-2» — «Трактор» 7:5, ФК «ЗиД» — «Вымпел» 9:5, «Олимпик» — «Вымпел-2» 11:4, «Гейзер» — «Экскаваторщик» 8:6.Вторая лига: «Селтик» — «Патриот» 5:10, «Росток» — «Вымпел-3» 0:10, «Вымпел-4» — «Район» 10:10, ФК «Лидер» — «Сокол» 7:9.21 января в городе Ликино-Дулево Московской области состоялся Кубок Московской области по картингу 1 этап.В соревнованиях приняли участие три спортсмена Спортивного комплекса «Мотодром» из команды «M-Racing» под руководством тренера К.К. Малыгина и два спортсмена выступили лично.В упорной и сложной борьбе гонщики смогли показать достойный результат. По итогам соревнований места распределились следующим образом:В классе «Дети» победу одержал, команда «M-Racing». В классе «Ротакс Макс» –Серебряным призером стал Артем Глущенко, команда «M-Racing»В классе «Свободный» золотую медаль завоевал. Серебро завоевал Артем Глущенко, команда «M-Racing». Бронзовая медаль у, команда «M-Racing».Команда «M-Racing» неоднократно защищает честь города Коврова на выездных соревнованиях, а пилоты данной команды неоднократно становились победителями и призерами Всероссийских и Международных соревнованиях.Расписание массового катания на ледовой арене:14.00-15.00 ч.,15.40-16.40 ч.,17.20-18.20 ч.14.00-15.00 ч.,15.40-16.40 ч.,17.20-18.20 ч.,19.00-20.00 ч.Понедельник — выходнойВторник — пятница с 13.00 до 21.00 ч.Суббота — воскресенье с 10.00 до 18.00 ч.