На первенство Европы! Спортивный обзор

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4 февраля в СК «Темп» прошло первенство Владимирской области по дзюдо среди мальчиков 2003-2004 г.р. От «СК Молодежный» выступали три спортсмена.заняли 2 место в своих весовых категориях.А 1-4 февраля в Перми состоялось первенство России по самбо среди юношей и девушек 1999-2000 г.р. В составе сборной команды Владимирской области в соревнованиях приняли участие и воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина из Коврова. На соревнованиях успешно выступила, она завоевала 2 место и получила право участвовать на первенстве Европы в Чехии в апреле 2017 года.Также 4 февраля в Коврове, на базе с/з «Темп» прошло первенство Владимирской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Данные соревнования являлись отборочными на первенство ЦФО. В соревнованиях приняли участие свыше сто юных спортсменов из Коврова, Владимира, Мурома, Собинки, Юрьев-Польского. В неофициальном командном зачёте команда г. Коврова заняла 1 место.Ксения Кузьмина – 1 место в весовой категории до 63 кг;Анастасия Курач – 1 место в весовой категории до 48 кг;Анна Шагалова – 1 место в весовой категории до 44 кг;Татьяна Волкова – 1 место в весовой категории до 40 кг;Марина Орокина – 2 место в весовой категории до 48 кг;Марина Соловьёва – 2 место в весовой категории до 40 кг;Мария Силина – 3 место в весовой категории до 44 кг;Максим Егоров– 1 место в весовой категории до 55 кг;Денис Юрков – 1 место в весовой категории до 66 кг;Роман Князев – 1 место в весовой категории до 73 кг;Илья Маринов – 1 место в весовой категории свыше 73 кг;Дмитрий Каспин – 2 место в весовой категории до 42 кг;Илья Пичугин – 2 место в весовой категории до 46 кг;Алексей Носков – 2 место в весовой категории до 66 кг;Марк Уранов – 2 место в весовой категории свыше 73 кг;Эльдар Салахов – 3 место в весовой категории до 46 кг;Владислав Козлов – 3 место в весовой категории до 55 кг;Дмитрий Ткачёв – 3 место в весовой категории до 55 кг;Назир Магамедов – 3 место в весовой категории до 60 кг;Артём Зазуля – 3 место в весовой категории до 66 кг.3-6 февраля в Витебске прошел II Межгосударственный турнир по художественной гимнастике «Кубок Северной столицы». В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми европейских стран, десяти городов России и местные команды Беларуссии. Всего 260 участников, из них 11 спортсменок МБУ ДО «ДЮСШ» г. Коврова.﻿﻿Тая Минина, Ирина Светлова, Лера Фокина — 2 местоНастя Лазарева — 3 местоАлина Потапова — 3 местоУльяна Горюнова — 3 местоСаша Меньшикова — 3 местоДарья Коротеева — 2 местоКоманда МБУ ДО «ДЮСШ» 2009-2010г.р. — 3 местоТренер-преподаватель4 февраля в городе Вязники прошел Чемпионат и Первенство Владимирской области по рукопашному бою.Ковровчане выступили со следующими результатами:1 место — Михаил Стыров ( 14 — 15лет), Виктор Торохов (12-13)2 место — Дмитрий Шаткин, Александр Карнилов3 место — Иван Сизов, Дмитрий ТрошинТренер А. Кошелев.1 место — Евгений Андрианов, Владимир Солгалов, Илья Кибардин, Александр Сергеев, Влад Путов3 место — Максим ПутовТренер М. Александров.1 место — Матвей Казанин3 место — Даниил ТрушковТренер Е. Донсков.1 февраля в Ледовом дворце «Ковровец» прошла очередная игра в рамках турнира «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова между командами «Спарта 2002-2003 г.р.» и «Витязь» (г.Гусь-Хрустальный). Наша команда одержала победу со счетом5 февраля в Ледовом дворце «Ковровец» состоялась очередная игра Первенства Владимирской области по хоккею между командами «Ковровец» — «Химик» (г.Гусь-Хрустальный). Наша команда одержала победу со счетомСо 2 по 5 февраля в городе Сасово проходил Кубок России и Первенство ЦФО по полиатлону.Воспитанники тренера по спорту Д. Еремкина выступили со следующими результатами:2 место – Дина Романова4 место – Анастасия Суконкина4 место – Андрей Кураев5 место – Сергей РомановСреди регионов Владимирская область заняла 1 место, среди спортивных клубов МБУ «СК «Вымпел» — 1 место.1 место – Николай Маклаков3 место – Степан Тихонов5 февраля в СК «Молодежный» прошел Чемпионат Владимирской области по мини-футболу среди детско-юношеских команд:ДЮСШ «Ковров 2003» — «ДЮСШ „Ковров 2002“. Счет: 4-3.Здесь же в этот же день» состоялось Первенство г. Коврова среди команд 2003-04 г.р.:ДЮСШ „Ковров 1“ — ДЮСШ „Ковров 3“. Счет: 12-0,ДЮСШ „Ковров 2“ — ДЮСШ „Ковров 4“. Счет: 7-1.Тренер-преподаватель П. Колчин.А 4 и 5 февраля в спортивном зале СК «Звезда» состоялись матчи Чемпионата Коврова по мини-футболу среди взрослых команд. Их результаты:ФК «ЗиД» — «Трактор» 4:1, ФК «ЗиД-2» — «Вымпел» 10:10, «Гейзер» — «Вымпел-2» 8:4, «Олимпик» — «Экскаваторщик» 14:0.«Стандарт» — «Олимпик-2» 4:7, «Импульс» — «Монолит» 7:4. Вторая лига: «Росток» — «Патриот» 4:15.Также 4 и 5 февраля в СК «Звезда» и СК «Молодёжный» прошли первые матчи Первенства по мини-футболу среди детских и юношеских команд.«ДЮСШ-Ковров» — «ДЮСШ-Ковров-3» 12:0, «ДЮСШ-Ковров-2» — «ДЮСШ-Ковров-4» 7:1.«Звезда» — «Силикат» 5:2, «Звезда-2» — «Дрим-Тим» 1:7.5 февраля в городе Гусь-Хрустальный прошла календарная игра Чемпионата Владимирской области по волейболу среди женских команд от МБУ ДО „ДЮСШ“ участвовали десять спортсменов.Встречались команды г. Гусь-Хрустального и г. Коврова (МБУ ДО «ДЮСШ»), счет 3:1.С 3 по 5 февраля во Владимире проходил межрегиональный турнир по волейболу. От МБУ ДО «ДЮСШ» участвовали 10 спортсменов. Команда «ДЮСШ» заняла 1 место! Тренер-преподаватель команды4 февраля во Владимире состоялось Первенство Владимирской области по легкой атлетике.От МБУ ДО «ДЮСШ» в соревнованиях принимали участие десять спортсменов.Алена Набойщикова 50 м — 7.7, длина — 3.80 — 9 место, высота 1.20 — 4 место;Андрей Евстюнин 50 м — 7.4, высота — 1.40 — 2 место;Артем Петров 50 м — 7.6, длина — 3.57;Алина Фролова 50 м — 8.2, длина — 3.43;Алина Рябикова 50 м — 7.5, длина 4.17 — 3 место, высота — 1.30 — 1 место;Алиса Курюгина 50 м — 8.0, длина 3.45;Алина Корчагина 50 м — 7.3, длина — 4.70 — 3 место, тройной — 10.17 — 2 место;Алина Корнилова 600 м — 1.53.9 — 6 место, 1000 м — 3.24.3 — 2 место;Екатерина Веселовская 50 м — 8.3, длина — 3.30;Владимир Зайцев 50 м — 7.6, длина 4.05, 300 м — 49.9.Тренеры-преподавателиА воспитанники тренеравыступили со следующими результатами:1 место – Иоланда Киреева ( в беге на 300 м)2 место – Иоланда Киреева ( в беге на 50 м)2 место – Елена Баюшкина( в беге на 300 м)3 место – Алина Туранова ( в беге на 50 м)3 место – Алина Вяхирева (в беге на 600 м)3 место – Елизавета Гаврилова (в беге на 50 м)В эстафете 4х150м среди девушек 2002-2003 г.р. команда МБУ «СК «Вымпел» заняла, в эстафете 4х150м среди девушек 2004-2005 г.р. команда МБУ «СК «Вымпел» заняла 3 место.11 февраля: 14.00-15.00 ч., 15.40-16.40 ч., 17.20-18.20 ч.12 февраля: 14.00-15.00 ч., 15.40-16.40 ч., 17.20-18.20 ч., 19.00-20.00 ч.Понедельник — выходнойВторник — пятница с 13.00 до 21.00 ч.Суббота — воскресенье — 10.00-18.00 ч.Подготовлено по данным учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова