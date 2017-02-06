Спорт
На первенство Европы! Спортивный обзор
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Ковровская спортсменка Анастасия Хрипунова отправится на первенство Европы по дзюдо! Кроме того, из нашего спортивного обзора вы узнаете результаты матчей по футболу и хоккею, соревнований по художественной гимнастике, легкой атлетике, первенства по рукопашному бою и расписание сеансов катания на ледовой арене. Болеем за наших!
4 февраля в СК «Темп» прошло первенство Владимирской области по дзюдо среди мальчиков 2003-2004 г.р. От «СК Молодежный» выступали три спортсмена. Алексей Носков и Марк Уранов заняли 2 место в своих весовых категориях.
А 1-4 февраля в Перми состоялось первенство России по самбо среди юношей и девушек 1999-2000 г.р. В составе сборной команды Владимирской области в соревнованиях приняли участие и воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина из Коврова. На соревнованиях успешно выступила Анастасия Хрипунова, она завоевала 2 место и получила право участвовать на первенстве Европы в Чехии в апреле 2017 года.
Поздравляем Анастасию и её тренера Алексея Гусева с успешным выступлением!
Также 4 февраля в Коврове, на базе с/з «Темп» прошло первенство Владимирской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Данные соревнования являлись отборочными на первенство ЦФО. В соревнованиях приняли участие свыше сто юных спортсменов из Коврова, Владимира, Мурома, Собинки, Юрьев-Польского. В неофициальном командном зачёте команда г. Коврова заняла 1 место.
Успех нашей команде принесли:
Ксения Кузьмина – 1 место в весовой категории до 63 кг;
Анастасия Курач – 1 место в весовой категории до 48 кг;
Анна Шагалова – 1 место в весовой категории до 44 кг;
Татьяна Волкова – 1 место в весовой категории до 40 кг;
Марина Орокина – 2 место в весовой категории до 48 кг;
Марина Соловьёва – 2 место в весовой категории до 40 кг;
Мария Силина – 3 место в весовой категории до 44 кг;
Максим Егоров– 1 место в весовой категории до 55 кг;
Денис Юрков – 1 место в весовой категории до 66 кг;
Роман Князев – 1 место в весовой категории до 73 кг;
Илья Маринов – 1 место в весовой категории свыше 73 кг;
Дмитрий Каспин – 2 место в весовой категории до 42 кг;
Илья Пичугин – 2 место в весовой категории до 46 кг;
Алексей Носков – 2 место в весовой категории до 66 кг;
Марк Уранов – 2 место в весовой категории свыше 73 кг;
Эльдар Салахов – 3 место в весовой категории до 46 кг;
Владислав Козлов – 3 место в весовой категории до 55 кг;
Дмитрий Ткачёв – 3 место в весовой категории до 55 кг;
Назир Магамедов – 3 место в весовой категории до 60 кг;
Артём Зазуля – 3 место в весовой категории до 66 кг.
3-6 февраля в Витебске прошел II Межгосударственный турнир по художественной гимнастике «Кубок Северной столицы». В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми европейских стран, десяти городов России и местные команды Беларуссии. Всего 260 участников, из них 11 спортсменок МБУ ДО «ДЮСШ» г. Коврова.
Результаты наших спортсменок:
2009 г.р.:
Тая Минина, Ирина Светлова, Лера Фокина — 2 место
Настя Лазарева — 3 место
2010г.р.:
Алина Потапова — 3 место
2011 г.:
Ульяна Горюнова — 3 место
Саша Меньшикова — 3 место
Дарья Коротеева — 2 место
Групповые упражнения
Команда МБУ ДО «ДЮСШ» 2009-2010г.р. — 3 место
Тренер-преподаватель И. Шевченко.
4 февраля в городе Вязники прошел Чемпионат и Первенство Владимирской области по рукопашному бою.
Ковровчане выступили со следующими результатами:
1 место — Михаил Стыров ( 14 — 15лет), Виктор Торохов (12-13)
2 место — Дмитрий Шаткин, Александр Карнилов
3 место — Иван Сизов, Дмитрий Трошин
Тренер А. Кошелев.
1 место — Евгений Андрианов, Владимир Солгалов, Илья Кибардин, Александр Сергеев, Влад Путов
3 место — Максим Путов
Тренер М. Александров.
1 место — Матвей Казанин
3 место — Даниил Трушков
Тренер Е. Донсков.
1 февраля в Ледовом дворце «Ковровец» прошла очередная игра в рамках турнира «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова между командами «Спарта 2002-2003 г.р.» и «Витязь» (г.Гусь-Хрустальный). Наша команда одержала победу со счетом 5:3.
5 февраля в Ледовом дворце «Ковровец» состоялась очередная игра Первенства Владимирской области по хоккею между командами «Ковровец» — «Химик» (г.Гусь-Хрустальный). Наша команда одержала победу со счетом 5:2.
Со 2 по 5 февраля в городе Сасово проходил Кубок России и Первенство ЦФО по полиатлону.
Воспитанники тренера по спорту Д. Еремкина выступили со следующими результатами:
Кубок России
2 место – Дина Романова
4 место – Анастасия Суконкина
4 место – Андрей Кураев
5 место – Сергей Романов
Среди регионов Владимирская область заняла 1 место, среди спортивных клубов МБУ «СК «Вымпел» — 1 место.
Первенство ЦФО
1 место – Николай Маклаков
3 место – Степан Тихонов
5 февраля в СК «Молодежный» прошел Чемпионат Владимирской области по мини-футболу среди детско-юношеских команд:
ДЮСШ «Ковров 2003» — «ДЮСШ „Ковров 2002“. Счет: 4-3.
Здесь же в этот же день» состоялось Первенство г. Коврова среди команд 2003-04 г.р.:
ДЮСШ „Ковров 1“ — ДЮСШ „Ковров 3“. Счет: 12-0,
ДЮСШ „Ковров 2“ — ДЮСШ „Ковров 4“. Счет: 7-1.
Тренер-преподаватель П. Колчин.
А 4 и 5 февраля в спортивном зале СК «Звезда» состоялись матчи Чемпионата Коврова по мини-футболу среди взрослых команд. Их результаты:
Высшая лига: ФК «ЗиД» — «Трактор» 4:1, ФК «ЗиД-2» — «Вымпел» 10:10, «Гейзер» — «Вымпел-2» 8:4, «Олимпик» — «Экскаваторщик» 14:0.
Первая лига: «Стандарт» — «Олимпик-2» 4:7, «Импульс» — «Монолит» 7:4. Вторая лига: «Росток» — «Патриот» 4:15.
Также 4 и 5 февраля в СК «Звезда» и СК «Молодёжный» прошли первые матчи Первенства по мини-футболу среди детских и юношеских команд.
Возрастная группа 2003-2004 г.р..: «ДЮСШ-Ковров» — «ДЮСШ-Ковров-3» 12:0, «ДЮСШ-Ковров-2» — «ДЮСШ-Ковров-4» 7:1.
Возрастная группа 2009-2010 г.р..: «Звезда» — «Силикат» 5:2, «Звезда-2» — «Дрим-Тим» 1:7.
5 февраля в городе Гусь-Хрустальный прошла календарная игра Чемпионата Владимирской области по волейболу среди женских команд от МБУ ДО „ДЮСШ“ участвовали десять спортсменов.
Встречались команды г. Гусь-Хрустального и г. Коврова (МБУ ДО «ДЮСШ»), счет 3:1.
С 3 по 5 февраля во Владимире проходил межрегиональный турнир по волейболу. От МБУ ДО «ДЮСШ» участвовали 10 спортсменов. Команда «ДЮСШ» заняла 1 место! Тренер-преподаватель команды Н. Наумова.
4 февраля во Владимире состоялось Первенство Владимирской области по легкой атлетике.
От МБУ ДО «ДЮСШ» в соревнованиях принимали участие десять спортсменов.
Результаты:
Алена Набойщикова 50 м — 7.7, длина — 3.80 — 9 место, высота 1.20 — 4 место;
Андрей Евстюнин 50 м — 7.4, высота — 1.40 — 2 место;
Артем Петров 50 м — 7.6, длина — 3.57;
Алина Фролова 50 м — 8.2, длина — 3.43;
Алина Рябикова 50 м — 7.5, длина 4.17 — 3 место, высота — 1.30 — 1 место;
Алиса Курюгина 50 м — 8.0, длина 3.45;
Алина Корчагина 50 м — 7.3, длина — 4.70 — 3 место, тройной — 10.17 — 2 место;
Алина Корнилова 600 м — 1.53.9 — 6 место, 1000 м — 3.24.3 — 2 место;
Екатерина Веселовская 50 м — 8.3, длина — 3.30;
Владимир Зайцев 50 м — 7.6, длина 4.05, 300 м — 49.9.
Тренеры-преподаватели О.Баранов и А. Музанкова.
А воспитанники тренера Н. Птушкиной выступили со следующими результатами:
1 место – Иоланда Киреева ( в беге на 300 м)
2 место – Иоланда Киреева ( в беге на 50 м)
2 место – Елена Баюшкина( в беге на 300 м)
3 место – Алина Туранова ( в беге на 50 м)
3 место – Алина Вяхирева (в беге на 600 м)
3 место – Елизавета Гаврилова (в беге на 50 м)
В эстафете 4х150м среди девушек 2002-2003 г.р. команда МБУ «СК «Вымпел» заняла 1 место, в эстафете 4х150м среди девушек 2004-2005 г.р. команда МБУ «СК «Вымпел» заняла 3 место.
Расписание сеансов массового катания:
11 февраля: 14.00-15.00 ч., 15.40-16.40 ч., 17.20-18.20 ч.
12 февраля: 14.00-15.00 ч., 15.40-16.40 ч., 17.20-18.20 ч., 19.00-20.00 ч.
Режим работы базы проката лыж:
Понедельник — выходной
Вторник — пятница с 13.00 до 21.00 ч.
Суббота — воскресенье — 10.00-18.00 ч.
Подготовлено по данным учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова
Дзюдо
4 февраля в СК «Темп» прошло первенство Владимирской области по дзюдо среди мальчиков 2003-2004 г.р. От «СК Молодежный» выступали три спортсмена. Алексей Носков и Марк Уранов заняли 2 место в своих весовых категориях.
А 1-4 февраля в Перми состоялось первенство России по самбо среди юношей и девушек 1999-2000 г.р. В составе сборной команды Владимирской области в соревнованиях приняли участие и воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина из Коврова. На соревнованиях успешно выступила Анастасия Хрипунова, она завоевала 2 место и получила право участвовать на первенстве Европы в Чехии в апреле 2017 года.
Поздравляем Анастасию и её тренера Алексея Гусева с успешным выступлением!
Также 4 февраля в Коврове, на базе с/з «Темп» прошло первенство Владимирской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Данные соревнования являлись отборочными на первенство ЦФО. В соревнованиях приняли участие свыше сто юных спортсменов из Коврова, Владимира, Мурома, Собинки, Юрьев-Польского. В неофициальном командном зачёте команда г. Коврова заняла 1 место.
Успех нашей команде принесли:
Ксения Кузьмина – 1 место в весовой категории до 63 кг;
Анастасия Курач – 1 место в весовой категории до 48 кг;
Анна Шагалова – 1 место в весовой категории до 44 кг;
Татьяна Волкова – 1 место в весовой категории до 40 кг;
Марина Орокина – 2 место в весовой категории до 48 кг;
Марина Соловьёва – 2 место в весовой категории до 40 кг;
Мария Силина – 3 место в весовой категории до 44 кг;
Максим Егоров– 1 место в весовой категории до 55 кг;
Денис Юрков – 1 место в весовой категории до 66 кг;
Роман Князев – 1 место в весовой категории до 73 кг;
Илья Маринов – 1 место в весовой категории свыше 73 кг;
Дмитрий Каспин – 2 место в весовой категории до 42 кг;
Илья Пичугин – 2 место в весовой категории до 46 кг;
Алексей Носков – 2 место в весовой категории до 66 кг;
Марк Уранов – 2 место в весовой категории свыше 73 кг;
Эльдар Салахов – 3 место в весовой категории до 46 кг;
Владислав Козлов – 3 место в весовой категории до 55 кг;
Дмитрий Ткачёв – 3 место в весовой категории до 55 кг;
Назир Магамедов – 3 место в весовой категории до 60 кг;
Артём Зазуля – 3 место в весовой категории до 66 кг.
Поздравляем спортсменов и их тренеров!
Художественная гимнастика
3-6 февраля в Витебске прошел II Межгосударственный турнир по художественной гимнастике «Кубок Северной столицы». В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми европейских стран, десяти городов России и местные команды Беларуссии. Всего 260 участников, из них 11 спортсменок МБУ ДО «ДЮСШ» г. Коврова.
Результаты наших спортсменок:
2009 г.р.:
Тая Минина, Ирина Светлова, Лера Фокина — 2 место
Настя Лазарева — 3 место
2010г.р.:
Алина Потапова — 3 место
2011 г.:
Ульяна Горюнова — 3 место
Саша Меньшикова — 3 место
Дарья Коротеева — 2 место
Групповые упражнения
Команда МБУ ДО «ДЮСШ» 2009-2010г.р. — 3 место
Тренер-преподаватель И. Шевченко.
Рукопашный бой
4 февраля в городе Вязники прошел Чемпионат и Первенство Владимирской области по рукопашному бою.
Ковровчане выступили со следующими результатами:
1 место — Михаил Стыров ( 14 — 15лет), Виктор Торохов (12-13)
2 место — Дмитрий Шаткин, Александр Карнилов
3 место — Иван Сизов, Дмитрий Трошин
Тренер А. Кошелев.
1 место — Евгений Андрианов, Владимир Солгалов, Илья Кибардин, Александр Сергеев, Влад Путов
3 место — Максим Путов
Тренер М. Александров.
1 место — Матвей Казанин
3 место — Даниил Трушков
Тренер Е. Донсков.
Хоккей
1 февраля в Ледовом дворце «Ковровец» прошла очередная игра в рамках турнира «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова между командами «Спарта 2002-2003 г.р.» и «Витязь» (г.Гусь-Хрустальный). Наша команда одержала победу со счетом 5:3.
5 февраля в Ледовом дворце «Ковровец» состоялась очередная игра Первенства Владимирской области по хоккею между командами «Ковровец» — «Химик» (г.Гусь-Хрустальный). Наша команда одержала победу со счетом 5:2.
Полиатлон
Со 2 по 5 февраля в городе Сасово проходил Кубок России и Первенство ЦФО по полиатлону.
Воспитанники тренера по спорту Д. Еремкина выступили со следующими результатами:
Кубок России
2 место – Дина Романова
4 место – Анастасия Суконкина
4 место – Андрей Кураев
5 место – Сергей Романов
Среди регионов Владимирская область заняла 1 место, среди спортивных клубов МБУ «СК «Вымпел» — 1 место.
Первенство ЦФО
1 место – Николай Маклаков
3 место – Степан Тихонов
Футбол
5 февраля в СК «Молодежный» прошел Чемпионат Владимирской области по мини-футболу среди детско-юношеских команд:
ДЮСШ «Ковров 2003» — «ДЮСШ „Ковров 2002“. Счет: 4-3.
Здесь же в этот же день» состоялось Первенство г. Коврова среди команд 2003-04 г.р.:
ДЮСШ „Ковров 1“ — ДЮСШ „Ковров 3“. Счет: 12-0,
ДЮСШ „Ковров 2“ — ДЮСШ „Ковров 4“. Счет: 7-1.
Тренер-преподаватель П. Колчин.
А 4 и 5 февраля в спортивном зале СК «Звезда» состоялись матчи Чемпионата Коврова по мини-футболу среди взрослых команд. Их результаты:
Высшая лига: ФК «ЗиД» — «Трактор» 4:1, ФК «ЗиД-2» — «Вымпел» 10:10, «Гейзер» — «Вымпел-2» 8:4, «Олимпик» — «Экскаваторщик» 14:0.
Первая лига: «Стандарт» — «Олимпик-2» 4:7, «Импульс» — «Монолит» 7:4. Вторая лига: «Росток» — «Патриот» 4:15.
Также 4 и 5 февраля в СК «Звезда» и СК «Молодёжный» прошли первые матчи Первенства по мини-футболу среди детских и юношеских команд.
Возрастная группа 2003-2004 г.р..: «ДЮСШ-Ковров» — «ДЮСШ-Ковров-3» 12:0, «ДЮСШ-Ковров-2» — «ДЮСШ-Ковров-4» 7:1.
Возрастная группа 2009-2010 г.р..: «Звезда» — «Силикат» 5:2, «Звезда-2» — «Дрим-Тим» 1:7.
Волейбол
5 февраля в городе Гусь-Хрустальный прошла календарная игра Чемпионата Владимирской области по волейболу среди женских команд от МБУ ДО „ДЮСШ“ участвовали десять спортсменов.
Встречались команды г. Гусь-Хрустального и г. Коврова (МБУ ДО «ДЮСШ»), счет 3:1.
С 3 по 5 февраля во Владимире проходил межрегиональный турнир по волейболу. От МБУ ДО «ДЮСШ» участвовали 10 спортсменов. Команда «ДЮСШ» заняла 1 место! Тренер-преподаватель команды Н. Наумова.
Лёгкая атлетика
4 февраля во Владимире состоялось Первенство Владимирской области по легкой атлетике.
От МБУ ДО «ДЮСШ» в соревнованиях принимали участие десять спортсменов.
Результаты:
Алена Набойщикова 50 м — 7.7, длина — 3.80 — 9 место, высота 1.20 — 4 место;
Андрей Евстюнин 50 м — 7.4, высота — 1.40 — 2 место;
Артем Петров 50 м — 7.6, длина — 3.57;
Алина Фролова 50 м — 8.2, длина — 3.43;
Алина Рябикова 50 м — 7.5, длина 4.17 — 3 место, высота — 1.30 — 1 место;
Алиса Курюгина 50 м — 8.0, длина 3.45;
Алина Корчагина 50 м — 7.3, длина — 4.70 — 3 место, тройной — 10.17 — 2 место;
Алина Корнилова 600 м — 1.53.9 — 6 место, 1000 м — 3.24.3 — 2 место;
Екатерина Веселовская 50 м — 8.3, длина — 3.30;
Владимир Зайцев 50 м — 7.6, длина 4.05, 300 м — 49.9.
Тренеры-преподаватели О.Баранов и А. Музанкова.
А воспитанники тренера Н. Птушкиной выступили со следующими результатами:
1 место – Иоланда Киреева ( в беге на 300 м)
2 место – Иоланда Киреева ( в беге на 50 м)
2 место – Елена Баюшкина( в беге на 300 м)
3 место – Алина Туранова ( в беге на 50 м)
3 место – Алина Вяхирева (в беге на 600 м)
3 место – Елизавета Гаврилова (в беге на 50 м)
В эстафете 4х150м среди девушек 2002-2003 г.р. команда МБУ «СК «Вымпел» заняла 1 место, в эстафете 4х150м среди девушек 2004-2005 г.р. команда МБУ «СК «Вымпел» заняла 3 место.
Ледовая арена
Расписание сеансов массового катания:
11 февраля: 14.00-15.00 ч., 15.40-16.40 ч., 17.20-18.20 ч.
12 февраля: 14.00-15.00 ч., 15.40-16.40 ч., 17.20-18.20 ч., 19.00-20.00 ч.
Режим работы базы проката лыж:
Понедельник — выходной
Вторник — пятница с 13.00 до 21.00 ч.
Суббота — воскресенье — 10.00-18.00 ч.
Подготовлено по данным учебно-спортивного отдела МКУ УФКиС г. Коврова
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