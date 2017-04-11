Пора в спортзал! Спортивный обзор

Папа, мама, я – спортивная семья

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8 апреля в СК «Вымпел» прошли соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».Места распределились следующим образом:1 место – команда «Золотой ключик», семья Иванченко2​ место – команда «Супер семейка», семья Железовых3​ место – команда «Солнышко», семья Фединых.8 апреля во Владимире состоялась четвертая игра финального этапа Чемпионата Владимирской области по волейболу 2016 – 2017 гг. среди мужских команд третьей лиги.выиграл у командыКольчугинского района со счетом 3:0 и заняли 3 место в Чемпионате Владимирской области по волейболу 2016 – 2017 гг. среди мужских команд третьей лиги.8 апреля в СК «Звезда» прошли игры городского этапа Всероссийского турнира «Кожаный мяч» среди команд юношей 2004-2005 г.р.В соревнованиях принимали участие 14 спортсменов МБУ ДО «ДЮСШ». Результаты:ДЮСШ «Ковров» — ДЮСШ «Страйк» (г. Камешково). Счёт: 6-2ДЮСШ «Ковров» — ФК «Гигант» (Ковровский район). Счёт: 9-2Девять мячей в этих играх забил капитан команды МБУ ДО «ДЮСШ». (МБУ ДО «ДЮСШ»)1. ДЮСШ «Ковров»2. ДЮСШ «Страйк»3. ФК «Гигант».С 8 по 9 апреля в Ледовом дворце (п. Мелехово) проходил турнир по хоккею «Кубок Атланата» среди юношей 2009 г.р. В турнире приняла участие команда СК «Мотодром» — «Спарта-2009». В серьезной борьбе воспитанники тренеразавоевали 3 место в турнире.9 апреля в спортивном комплексе «Темп» прошёл Чемпионат Владимирской области по дзюдо среди мужчин и женщин в зачет областной круглогодичной спартакиады.В соревнованиях приняли участие воспитанники СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина. В ходе соревнований команда города Ковров заняла 2-е место в зачете областной круглогодичной спартакиады.Дарья Николаева — 1-е место в весовой категории свыше 78 кг.Павел Лазутин — 3-е место в весовой категории до 60 кг.Никита Костылев — 3-е место в весовой категории до 60 кг.Сергей Гусев — 1-е место в весовой категории до 73 кг.Роман Начкебия — 2-е место в весовой категории до 73 кг.Максим Нехорошков — 3-е место в весовой категории до 73 кг.Сергей Седов — 2-е место в весовой категории до 81 кг.Талех Мамедов и Дмитрий Шмаков разделили 3-ю ступень пьедестала в весовой категории до 81 кг.Алексей Гудылин — 1-е место в весовой категории до 90 кг.Сергей Возжанников — 2-е место в весовой категории до 90 кг.Никита Репин — 1-е место в весовой категории свыше 100 кг.Эдуард Светлов — 2-е место в весовой категории свыше 100 кг.9 апреля прошли Чемпионат и Первенство г. Коврова по спортивному ориентированию памяти тренера О.М. Данилова «Открытие летнего сезона — 2017г».Общее количество участников составило 230 человек.От МАУ «СК Молодёжный» принимали участие 35 спортсменов.М101 место — Антон ЖуковМ121 место — Дмитрий Канаев2 место — Тимофеев ВладиславЖЭ1 место — Анастасия ДаниловаМ352 место — Алексей Борисов8 апреля на Ледовой арене «Ковровец» прошли Открытые классификационные соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Золотое кольцо России» — «Юный Динамовец».В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 12 городов России. Спортивный комплекс «Мотодром» представляли 19 воспитанников под руководством тренеров1 юношеский разряд, мальчики — 1 место – Дмитрий Арыстанбаев, г. Нижний Новгород.1 юношеский разряд, девочки 2007 г.р. и младше – 1 место-Мария Армемова (г.Балашиха), 2 место-Алина Водкова (г.Балашиха),3 место- Диана Зубкова (г. Переславль-Залесский)2 юношеский разряд, девочки 2007 г.р. и старше – 1 место – Вероника Егорушина (г.Н.Новогород), 2 место – Анастасия Заварзина (г.Н.Новогород),2 юношеский разряд девочки, 2008 гр. и мл. – 1 место – Алиса Углова (г.Н.Новогород),, 2 место – Екатерина Кольцова (г. Кострома), 3 место – Варвара Орлова (г.Москва)2 юношеский разряд, мальчики 2007 г.р. и старше — 1 место — Кирилл Яруничев (г.Н.Новогород), 2 место – Артём Кленков (г. Ковров, МАУ СК «Мотодром)3 юношеский разряд, девочки 2008 г.р. и старше – 1 место – Алина Лазарева (г.Н.Новогород), 2 место – Арина Фёдорова (г. Кострома), 3 место – Екатерина Голубева (г. Кострома).3 юношеский разряд, мальчики – 1 место – Иван Махотин (г. Переславль-Залесский), 2 место – Андрей Ганкевич (г. Н. Новогород), 3 место – Даниил Каханов (г. Подольск).Новичок, девочки 2008 г.р. – 1 место – Алёна Токарева (г. Щелково), 2 место- Любовь Орлова (г.Щелково).Новичок, девочки – 1 место – Кристина Мовсумова (г.Москва), 2 место – Алиса Митерова (г.Щелковов), 3 место- Дарья Барсукова (г.Щелково).Юный фигурист, девочки 2009 г.р. и старше – 1 место – Анна Чернявская, 2 место – Полина Кириенко,3 место – Ирина Оганова. Все представители МАУ СК «Мотодром»Юный фигурист, девочки 2011 г.р. и младше — 1 место – Анна Махотина (г. Переславль-Залесский), 2 место — Софья Карпова (г. Ковров, МАУ СК «Мотодром»), 3 место – Виктория Худякова (г. Щелково).Юный фигурист, девочки 2010 г.р. — 1 место – Ксения Беднягина (Н.Новогород), 2 место – Милана Старостина (г. Переславль-Залесский), 3 место – Дарья Шоронова (г. Ковров, МАУ СК «Мотодром»).2-ой спортивный разряд, девочки 2005 г.р.и старше- 1 место — Жанна Каширина (г.Одинцово), 2 место – Полина Лебедева (г.Кострома), 3 место – Ксения Фадеева (г.Балашиха).1-ый спортивный разряд, девушки 2006 г.р. и младше — 1 место — Александра Сергеева (г.Нижний Новгород), 2 место – Тамилла Меликова (г.Балашиха), 3 место — Анастасия Лаврова (г. Переславль-Залесский).